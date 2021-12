“La cucina di famiglia” di Antonino Cannavacciuolo? I nostri piatti più gustosi spiegati come a casa

Nell’attesa che si riaccendano i fornelli della nuova stagione di “MasterChef Italia”, il più appassionante talent show di cucina all’edizione n. 11 (su Sky e Now dal 16 dicembre), che lo vede come giudice insieme agli chef Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo è protagonista anche in libreria: il più amato tra gli chef del piccolo schermo firma “La cucina di famiglia. 40 ricette spiegate come a casa”, il suo ultimo volume che raccoglie i più gustosi piatti della tradizione italiana rivisitati e spiegati in modo semplice, passaggio per passaggio, con il linguaggio che usiamo a casa per fare in modo che chiunque possa replicarli.

Genuina, gustosa, la cucina di famiglia secondo Cannavacciuolo (Giulio Einaudi Editore, Novembre 2021, pp. 192, prezzo di copertina 18,50 euro) è quella che tutti abbiamo nel cuore, fatta di sapori che non possiamo dimenticare, buona da mangiare e bellissima da vedere, come dimostrano gli scatti fotografici di Stefano Fusaro del risultato finale di ogni ricetta che arricchiscono il volume.

