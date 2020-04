La cucina stellata senza confini contro Covid-19: lo chef italiano che in Spagna aiuta i bisognosi

Anche la cucina stellata si mette una mano sul cuore e scende in campo contro il Coronavirus. Lo fa senza confini decidendo di dare una mano a chi ne ha più bisogno in questi tempi difficili. L’ultima idea arriva dalla Spagna, e precisamente dal paese alicantino di Calpe, ma parla italiano: lo chef tricolore Ferdinando Bernardi, dopo la chiusura temporanea del suo ristorante “Orobianco”, ha deciso di unire la solidarietà con il rispetto per il cibo e la lotta agli sprechi. E così i prodotti freschi rimasti in giacenza, destinati inizialmente, dopo essere elaborati, al pubblico del ristorante che vanta una stella Michelin, finiscono a sostegno delle persone prive di risorse e dei sanitari del Comune di Calpe e di altri nei dintorni. Un lavoro di gruppo, che ha coinvolto parte del team dello chef originario di Rimini, ma che non si è fermato a questa iniziativa. Perché la bandiera tricolore della generosità ha continuato a sventolare grazie a “Garda”, impresa guidata dalla famiglia Galloni che ha donato 1.100 kg di prodotti freschi italiani, con un “pieno” di generi alimentari (oltre 200 kg) arrivati anche da “Makro Spagna”. “Orobianco” si è così riconvertito in una “cucina solidale” capace di sfornare 700 pasti alla settimana che vengono poi distribuiti dalla Protezione Civile tra Calpe e i comuni limitrofi: cibo che entra nella disponibilità delle fasce più deboli della popolazione, dei senza tetto, dei sanitari e di chiunque ne abbia bisogno. Inoltre, grazie alla generosità del distributore di gastronomia italiana “Garda”, sono stati ripartiti 1.000 kg di prodotti a diversi progetti solidali nel territorio spagnolo.

Copyright © 2000/2020