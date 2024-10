La dieta autunnale secondo la Medicina Tradizionale Cinese nei consigli di Marco Montagnani

Tra i cambiamenti che la stagione autunnale porta con sé non troviamo soltanto la fine del periodo delle vacanze, del mare e del caldo, ma anche l’arrivo di nuovi prodotti che, in vista dell’inverno, possono aiutare a bilanciare la nostra dieta in modo gustoso, preparandoci al freddo. L’autunno è un periodo di transizione, che secondo la Dietetica Cinese richiede una particolare attenzione all’alimentazione e al benessere generale, come spiega Marco Montagnani, fondatore di Nuova Era Life e maestro di filosofia taoista, esperto in medicina tradizionale cinese. Seguendo i precetti dell’arte millenaria della Dietetica Cinese, Montagnani consiglia di rafforzare l’energia vitale del corpo con radici e ortaggi (come carote, patate dolci, barbabietole e daikon), cereali integrali per un’energia stabile e duratura (riso integrale, miglio e avena), legumi leggeri per supportare digestione e benessere intestinale (tra cui fagioli neri, azuki e lenticchie), i semi di sesamo, che umidificano i polmoni e rafforzano “l’energia del Metallo” e lo zenzero fresco, che, come anche altre spezie delicate favorisce il calore interno senza “eccessi di fuoco”. Ma, oltre ai consigli pratici sugli ingredienti più utili per la stagione, il maestro unisce suggerimenti di ricette tradizionali e tè cinesi adatti all’autunno.

Dalla zuppa di miglio e carote con zenzero, quindi, facile da digerire e ad equilibrio dell’energia e rafforzamento dei polmoni e della circolazione del Qi (l’energia vitale secondo la medicina cinese), al brodo di funghi shiitake con tofu e radici di loto, che idrata i polmoni, sostiene il sistema immunitario, tonifica e purifica e rafforza i polmoni, passando per il porridge di riso integrale con semi di sesamo e fagioli azuki per nutrire profondamente il corpo e promuovere l’energia stabile dell’autunno, aiutando anche la digestione e idratando e proteggendo i polmoni, o ancora il riso saltato con cavolo cinese e daikon, semplice, leggero e ricco di fibre e antiossidanti, stimola la funzione intestinale (mantenendo, così, l’intestino in salute) e disintossica il corpo, o, per finire, il congee (zuppa) di pera e zenzero eccellente per l’idratazione dei polmoni, aggiunge calore, supporta la digestione e rappresenta la scelta ideale per chi soffre di tosse o secchezza delle mucose, queste sono le ricette che più possono supportare il nostro corpo e la nostra energia durante l’autunno. Non vanno, però, trascurati i tè tradizionali cinesi, che possono rafforzare il sistema immunitario e favorire il benessere autunnale e che vanno dal tè di crisantemo, rinfrescante e utile per rimuovere il calore interno residuo dell'estate e purificare i polmoni (particolarmente indicato per chi soffre di secchezza o irritazione delle vie respiratorie), al tè Pu-erh, con ottime qualità digestive e la capacità di scaldare il corpo e che, se bevuto ai pasti, favorisce la digestione e stimola il metabolismo, dal tè di radice di astragalo, che rinforza il Qi difensivo e migliora le difese immunitarie (utile a prevenzione di raffreddori e influenze stagionali), al tè di bacche di goji e giuggiole, dolce e ricco di antiossidanti, rafforza l’energia del corpo e nutre il sangue.

“L’autunno rappresenta una stagione di preparazione e introspezione, un periodo in cui possiamo rafforzare il nostro corpo e la nostra energia per affrontare i mesi invernali - spiega il Maestro Marco Montagnani - grazie ad alcune attenzioni, possiamo adottare un’alimentazione equilibrata, gustosa e benefica per il nostro sistema immunitario, seguendo le antiche tradizioni della Dietetica Cinese, perchè prendersi cura dei polmoni e dell’intestino attraverso il cibo, il tè e le pratiche energetiche è la chiave per un benessere completo”. Per questo motivo, tra i consigli rientrano i semi di sesamo, utili per il bilanciamento dell’elemento Metallo, che, secondo la Medicina Tradizionale Cinese regola l’autunno. Il Metallo è legato a polmoni ed intestino crasso, che regolano il flusso del Qi e sono responsabili della capacità di difendersi dalle malattie. Durante l’autunno è quindi importante nutrirli e sostenerli, consumando alimenti che rafforzino la Wei Qi (l’energia difensiva del corpo). Ma, oltre all’alimentazione, il Maestro spiega che, per mantenere l’equilibrio in autunno, è utile qualche accorgimento, come praticare una leggera attività fisica come il Qi Gong o il Tai Chi, che aiuta a mantenere il flusso energetico equilibrato e a stimolare il sistema immunitario od il mantenimento del calore: è importante non esporsi a colpi d’aria fredda, soprattutto nella zona della schiena e del collo, indossando sciarpe e mantenendo calda la parte bassa della schiena a protezione del sistema immunitario.

