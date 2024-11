La francese “Les Pressoirs Coquard” diventa italiana: ad acquistarla, Omnia Technologies

L’azienda francese “Les Pressoirs Coquard”, specializzata nella progettazione, produzione e manutenzione di presse idrauliche e torchi per vino di ultima generazione, è stata acquisita dal gruppo italiano Omnia Technologies, specializzato in automazione e imbottigliamento. Con questa acquisizione, Omnia Technologies acquisisce il suo primo stabilimento produttivo fuori dall’Italia. Si tratta di un passo importante nell’espansione della sua presenza sul mercato francese, in particolare nel settore dello Champagne. “Abbiamo festeggiato i nostri 100 anni lo scorso 27 giugno: con questa vendita, metto i torchi Coquard sulla buona strada per il secondo centenario - afferma Jean-Pierre Masset, presidente di “Les Pressoirs Coquard”, in carica dal 1999 - se l’operazione non avesse garantito il futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti, non avrei firmato”. Legato all’azienda in cui è entrato come giovane ingegnere nel 1985 e di cui ha preso le redini nel 1999, Jean-Pierre Masset preferisce parlare di “trasmissione” piuttosto che di “trasferimento”.

È proprio Omnia Technologies ad attirare la sua attenzione: “Omnia ci ha offerto le garanzie necessarie per la sostenibilità di Coquard - afferma - acquistando la zona di produzione di Bézannes, con un vero progetto di sviluppo e un potere a livello internazionale. Oggi l’azienda conta 25 dipendenti e un fatturato in netta crescita di 7,5 milioni di euro nel 2024. Volevo dare a Coquard un nuovo futuro. Da parte nostra, portiamo in Omnia tecnologie all’avanguardia, in particolare la pressa automatica a piani inclinati (Pai) Coquard, una nicchia qualitativa e un’immagine di marca riconosciuta. È anche l’occasione per Omnia di creare il suo primo stabilimento produttivo a Bézannes, in Champagne”, confida Jean-Pierre Masset, che rimarrà al timone fino alla fine di luglio 2026 per garantire la cessione.

