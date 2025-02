La Francia mette l’obbligo di origine di tutte le tipologie di carne al ristorante

Dare agli allevatori la possibilità di promuovere, nel miglior modo possibile, la qualità della loro produzione, informando che un determinato taglio di carne proviene dalla Francia; soddisfare l’esigenza dei consumatori di conoscere l’origine del prodotto che finisce nel piatto, ma anche dei ristoratori che vedono nella provenienza francese della carne una garanzia di qualità e un vantaggio competitivo. Rispondere a queste richieste è l’obiettivo del decreto, emesso dal Primo Ministro francese François Bayrou che rende obbligatoria nei ristoranti francesi l’indicazione dell’origine delle carni.

Un decreto, quello pubblicato oggi, che estende quindi anche alle carni suine, ovine e avicole l’obbligo di indicare l’origine già esistente dal 2002 solo per le carni bovine. Una “svolta” che, chissà, potrebbe rivelarsi un modello da seguire anche per altri Paesi. In Italia se ne è parlato anche recentemente, in un periodo storico dove la carne viene sovente messa nel mirino dai nuovi stili salutisti delle diete, ma anche per un motivo ambientale.

La volontà del Governo francese, per una novità arrivata a pochi giorni dall’apertura del Salone dell’Agricoltura di Parigi (22 febbraio - 2 marzo), è quella di rafforzare la visibilità di un prodotto, come la carne, di cui la Francia è famosa a livello qualitativo. E se l’origine delle carni era già esposta nei negozi, ora lo sarà anche nei ristoranti: “i francesi che lo vorranno potranno quindi privilegiare piatti preparati con carni prodotte sul nostro territorio, carni con altissime garanzie sanitarie e ambientali e che non hanno percorso migliaia di chilometri”, si legge nella nota del Governo.

Per il Ministro dell’Agricoltura, Annie Genevard, “questo decreto rappresenta un notevole passo avanti in termini di trasparenza sull’origine della carne, rafforzando così la fiducia dei consumatori. Costituisce inoltre un prezioso sostegno per i nostri produttori locali, mettendo in risalto le nostre pratiche di allevamento e la qualità dei prodotti francesi”.

