La Marca del Distributore continua a crescere: 22 miliardi di euro i ricavi complessivi

Il trend continua a essere positivo. La Marca del Distributore (Mdd), ovvero tutti quei prodotti che vengono commercializzati nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata con lo stesso brand dell’insegna, o con marchi riferibili all’impresa distributiva, cresce in valore del +2,7%, per 22 miliardi di euro di ricavi complessivi e raggiungendo 30 punti di quota (+0,1 punti sul 2023). Aumento confermato anche nei volumi che segnano un +3,9%. Sono i dati analizzati da Circana dei primi 9 mesi 2024 sull’andamento dei prodotti private label, l’ultima indagine prima di “Marca” by BolognaFiere, edizione n. 21 (15-16 gennaio 2025 a Bologna), l’unico evento in Italia dedicato ai prodotti food e non food della Marca del Distributore, promosso in collaborazione con Adm, Associazione Distribuzione Moderna, e indicatore di mercato e punto di riferimento per l’intero settore. All’evento saranno messe in luce le tendenze di consumo, che appaiono sempre più orientate verso la Marca del Distributore, in Italia e in Europa, e le strategie di sviluppo indispensabili per offrire soluzioni innovative e sostenibili di fronte alle sfide del mercato attuale e futuro.

Per quanto riguarda i vari reparti merceologici, la Mdd rafforza il suo posizionamento competitivo guadagnando quota in tutte le categorie. In particolare, si registrano incrementi nel reparto carni (+0,7 punti), nella cura della casa (+0,6 punti), e nei reparti drogheria alimentare e petcare (+0,5 punti ciascuno). Fanno eccezione i settori del freddo e delle bevande, dove la quota rimane stabile. La linea più dinamica è quella dei prodotti di Primo Prezzo (ovvero i prodotti con il minor prezzo nella categoria, ndr) seguita dalle buone performance delle linee di alta gamma nei segmenti Premium e Funzionale, mentre la crescita delle linee Bio/Eco subisce un rallentamento. Parallelamente, la Marca del Distributore amplia la sua offerta, arrivando a settembre 2024 a una quota assortimentale del 17,1%, con un incremento di 0,7 punti sullo stesso periodo 2023.

