La migliore pizza al taglio in Italia si mangia a Roma: “Pizzarium” n. 1 della “50 Top”

Spesso ci hanno salvato le cene, con un semplice click o colpo di telefono, regalando anche delle ottime soddisfazioni al palato. Parliamo della pizza al taglio o al trancio, prodotto che si porta con sé le migliori tradizioni di tutta la Penisola grazie alle abilità dei numerosi pizzaioli che tengono alto il valore di un prodotto di eccellenza del Made in Italy. Un viaggio tra i migliori locali dello Stivale dove gustare una pizza “on the road” è quello de “Le 50 migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2021”, edizione n. 2 del nuovo ranking targato “50 Top Pizza”, guida on-line gratuita dedicata ad un prodotto italiano che è diventato un “must” in tutto il mondo.

Al primo posto una conferma che arriva dalla Capitale: “Pizzarium” in via della Meloria a Roma, la prima pizzeria a taglio aperta nel 2003 da Gabriele Bonci, grande rivoluzionario della lievitazione in Italia. New entry, in seconda posizione, per “La Masardona” di Napoli, storica friggitoria e pizzeria della famiglia Piccirillo, tempio della pizza fritta dal 1945. “Oliva Pizzamore” di Acri (Cosenza), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva, conquista il gradino più basso del podio.

La guida comprende un’accurata selezione dei migliori locali dove poter degustare un pasto veloce di livello e fruire dei servizi di delivery e asporto, due trend del settore del food & beverage in continua ascesa, complice anche la pandemia da Covid-19. Notizie utili per i “pizza lover” e frutto del lavoro degli ispettori di 50 Top Pizza che, come da princìpi delle diverse guide targate “50 Top”, hanno esaminato attentamente e anonimamente un alto numero di pizzerie, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Il tutto ponendo una particolare attenzione su aspetti quali: qualità delle materie prime, servizio, ambiente, pulizia e cura dei dettagli. “Mai come in questo travagliato periodo, delivery e take away si sono rivelati servizi essenziali per noi tutti - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di “50 Top Pizza” - Chi non ha mai ordinato o portato a casa dei tranci di pizza? Da qui l’idea di creare la prima guida interamente dedicata alle Pizze in Viaggio da taglio e asporto di grande qualità, che va ad aggiungersi alla nostra “collana”, diventata ormai punto di riferimento essenziale per appassionati e curiosi”.

Due i “Forno Verde” (novità del 2021) assegnati ancora a “Pizzarium” (Roma) ed a “Grotto Pizzeria Castello” (Salerno), contraddistinte per l’attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro locali.

Le migliori pizzerie d’Italia e del mondo del 2021 verranno, invece, svelate, insieme ai diversi premi speciali, nella serata finale “50 Top Pizza” (in diretta streaming il 20 settembre).

Focus - La classifica completa de “Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2021”:

1. Pizzarium - Roma, Lazio

2. La Masardona - Napoli, Campania

3. Oliva Pizzamore - Acri (CS), Calabria

4. Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo (VR), Veneto

5. Tellia - Torino, Piemonte

6. Sancho - Fiumicino (RM), Lazio

7. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada - Bologna, Emilia-Romagna

8. Granocielo - Avezzano (AQ), Abruzzo

9. Grotto Pizzeria Castello - Caggiano (SA), Campania

10. Gina Pizza - Ercolano (NA), Campania

11. Lievito Pizza, Pane… - Roma, Lazio

12. Antico Forno Roscioli - Roma, Lazio

13. La Divina Pizza - Firenze, Toscana

14. Panificio Menchetti - Arezzo, Toscana

15. Alimento - Brescia, Lombardia

16. Forno Brisa - Bologna, Emilia-Romagna

17. 1947 Pizza Fritta Napoli - Napoli, Campania

18. Pizzeria Cocco - Sassari, Sardegna

19. Pane E Tempesta - Roma, Lazio

20. Kalavrì - Catanzaro, Calabria

21. Piedigrotta 2 Express - Il Pizz’ino - Alessandria, Piemonte

22. Pizzeria Campana Dal 1990 - Corigliano Calabro (CS), Calabria

23. PorzioNi di pizza - Napoli, Campania

24. Pistamentuccia - Bologna, Emilia-Romagna

25. Scrocchia - Bergamo, Lombardia

26. Ghevido - Sesto Fiorentino (FI), Toscana

27. Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli - Napoli, Campania

28. Pizzeria Da Filomena - Castrovillari (CS), Calabria

29. Lievitamente - Viareggio (LU), Toscana

30. Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta – Roma, Lazio

31. Il Pizzicotto - Lecce, Puglia

32. Pane Pizza e… - Vicenza, Veneto

33. Romanorvm Pizza Romana - Trieste, Friuli-Venezia Giulia

34. Bianca Pizza Artigianale - Jesi (AN), Marche

35. Pizzeria Al Trancio Da Charlotte - Albenga (SV), Liguria

36. Pizzeria Mary Rose - Napoli, Campania

37. Rivoluzione Pizza Bembo - Padova, Veneto

38. Ben Cotta - Bologna, Emilia-Romagna

39. PezZ de Pane - Frosinone, Lazio

40. Sauardò - Civitanova Marche (MC), Marche

41. Officine Bartolini - Perugia, Umbria

42. Compagnia della Pizza - Giulianova (TE), Abruzzo

43. Panificio Graziano - Palermo, Sicilia

44. 50 Teglie - Torino, Piemonte

45. Panificio Di Gesù - Altamura (BA), Puglia

46. Ibris - focacce e pizze - Trento, Trentino-Alto Adige

47. 5 Lire - Potenza, Basilicata

48. Storie di Pane - Vallo della Lucania (SA), Campania

49. L’Orso in teglia - Messina, Sicilia

50. 20 Pizza & Delicious in Teglia - Cava de’ Tirreni (SA), Campania

Forno Verde 2021

Pizzarium - Roma, Lazio

Grotto Pizzeria Castello - Caggiano (SA), Campania

