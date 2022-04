La migliore pizza fatta in casa è italiana: “O’ Serafino” del Campione del Mondo Stefano Di Filippo

La migliore pizza fatta in casa? È italiana: “O’ Serafino” del nuovo “Campione del Mondo” Stefano Di Filippo, salernitano con la pizza nel Dna, che riporta “in casa” la coppia del “Vera Pizza Contest 2022”, il Mondiale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, che, nei giorni scorsi, ha visto 765 pizze in gara provenienti da 56 Paesi, preparate, in testa, da italiani, polacchi e brasiliani. Ma tutto il podio è tricolore, Vania Schiavone, romana, con la sua pizza “Ammare” sul secondo gradino, e Giacomo Gurrieri, marchigiano, sul terzo con la sua pizza crema di pistacchio, fiordilatte, mortadella, granella di pistacchio e burratina. Ora i primi 10 classificati della categoria amatori accederanno di diritto alle “Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana” in programma a Napoli dal 3 al 6 luglio.

