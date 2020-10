La ProWein rilancia al 2021, e sfida il Covid allungando la propria durata: da 3 a 5 giorni

ProWein rilancia al 2021, e sfida il Covid allungando la propria durata: non più 3 ma 5 giorni, iniziando il 19 marzo (anziché il 21 marzo, come da calendario) per chiudere il 23 marzo, per conciliare le norme di igiene e sicurezza imposte dal Covid-19, e la gestione dei “flussi di espositori e visitatori della più importante e grande fiera mondiale per vini e liquori. L’anno prossimo avranno accesso alla ProWein al massimo 10.000 visitatori al giorno”. Ad annunciarlo in un comunicato è la Messe Düsseldorf, dopo un primo test pratico nei giorni scorsi. “Con Caravan Salon, la maggiore fiera internazionale del camperismo in settembre, abbiamo dimostrato quanto siano importanti e fruttuose le fiere anche all’epoca del Covid”, afferma Erhard Wienkamp, Managing Director del settore fieristico della Messe Düsseldorf, ed aggiunge: “è stata la prima fiera in tutta la Germania dopo la chiusura e si è rivelata un passo importante verso la normale ripresa dell’attività delle aziende. Il know-how acquisito può essere fruttato a vantaggio del settore internazionale del vino e degli alcolici per la ProWein, nell’interesse dei nostri clienti. Anche nelle attuali circostanze, i nostri utenti potranno ottenere un successo commerciale”.

Un annuncio importante, per la fiera tedesca, che, sotto il nome di “PROTaction”, ha sviluppato un concetto globale di igiene e sicurezza. “Oltre alla gestione dei flussi di visitatori, un elemento cardine è il rispetto della distanza di sicurezza, dell’igiene e dell’uso delle mascherine. In ProWein, come successo al Caravan Salon, i collaboratori della fiera, i PROTaction Guides, visiteranno i padiglioni e verificheranno il rispetto delle disposizioni. Il controllo dei visitatori può essere garantito limitando il numero dei visitatori ad un massimo di 10.000 al giorno; ciò è possibile grazie ai biglietti giornalieri individuali acquistati online. Una misura efficace nel Caravan Salon è stata la registrazione di tutti i dipendenti degli espositori, incluso il personale addetto alla costruzione degli spazi espositivi. Questa misura sarà attuata come elemento cardine del concetto di PROTaction Concept nella ProWein 2021”. Abbiamo predisposto soluzioni adeguate per eventi specifici della ProWein, come ad esempio l’organizzazione di degustazioni - spiega ancora la fiera - in conformità con la normativa anti-Covid. Tutte le informazioni necessarie sulle misure igieniche sono disponibili online per espositori, collaboratori, imprese di costruzione spazi espositivi, visitatori e rappresentanti dei media, costantemente aggiornate sul sito web della ProWein”.

