La riapertura dei confini dà ossigeno alle campagne: a Pescara atterranno 124 lavoratori dal Marocco

Con la riapertura dei confini tornano i lavoratori stagionali stranieri per assicurare la raccolta delle principali produzioni Made in Italy messe a rischio dalla mancanza di manodopera nelle campagne a causa del lungo periodo di lockdown.

Una novità importante che sarà celebrata con una giornata ad hoc: venerdì 5 giugno (alle ore 18), all’Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara, atterrerà un volo charter con 124 cittadini marocchini.

Si tratta di operai agricoli stagionali qualificati che, ha spiegato Coldiretti, “ormai da anni sono impiegati sul territorio nazionale, tanto da essere diventati indispensabili per l’attività di molte aziende nostrane. Il contingente troverà lavoro nelle province de L’Aquila e di Mantova”.

La comunità di lavoratori agricoli marocchina è la seconda maggiormente presente in Italia dopo quella rumena. Un’iniziativa, quella di domani, resa possibile dall’intesa raggiunta dalla Coldiretti con le autorità del Marocco, grazie alla collaborazione dell’Ambasciata Italiana a Rabat.

