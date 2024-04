La romana Chiara Condoluci, 24 anni, è la prima chef donna assunta nelle cucine del Quirinale

Non è da tutti cucinare per il Presidente della Repubblica e per i suoi ospiti ufficiali, dai Capi di Stato alle delegazioni in arrivo da tutto il mondo: un sogno diventato realtà per Chiara Condoluci, 24 anni, romana, prima chef donna ad essere assunta nelle cucine del Quirinale. Proprio nei saloni sotterranei del Palazzo - che vede in carica dal 2015 il Presidente Sergio Mattarella - la brigata della Cucina Grande (sede storica in cui in passato venivano preparati i piatti per i Papi e la famiglia Savoia), guidata dal 1993 dallo chef Fabrizio Boca, si occupa dei ricevimenti e delle cerimonie ufficiali. Qui la parola d’ordine è regionalità, negli ingredienti e nelle ricette. Per imparare il mestiere la giovane cuoca ha prima studiato ad Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata dal maestro degli chef Gualtiero Marchesi, poi lavorato in tutta Europa, per approdare infine al Quirinale, dove i piatti rappresentano l’essenza dell’Italia e delle sue tradizioni, e a vincere sono gli ingredienti dei vari territori e le ricette regionali.

