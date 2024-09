La “Top Hundred” de “Il Golosario” 2024, tra novità assolute e nomi storici

Nei rossi si va in Toscana con il Montecucco Riserva Bio Impostino 2018 di Tenuta l’Impostino; il meglio dei vini bianchi arriva, invece, tra le cantine storiche, da La Collina dei Ciliegi di Grezzana con il Veneto Bianco Prea 2021; tra i rosati spicca il Calabria Gaglioppo Rosato Ligrezza 2022 di Terre di Balbia; tra gli spumanti si risale in Piemonte con il Brut Blanc De Blancs Cin Cin Nato prodotto da Agriforest Giuliano Bosio, mentre per i passiti vince la Lombardia con il Moscato di Scanzo 2018 di Pagnoncelli Folcieri: sono i vini “Top dei Top”, ovvero l’eccellenza di ciascuna categoria, nei “Top Hundred” 2024, svelati da “Il Golosario”, la guida by Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Anche quest’anno i “Top Hundred”, e quindi i 100 migliori vini d’Italia (che vengono proclamati da 23 edizioni) confermano il format 2023 con 100 novità assolute (i “Top Hundred”) e 100 cantine già premiate negli anni precedenti, ma con la scommessa di esserci con un vino diverso da quello delle edizioni passate, ovvero le “Top Storiche”. Un quadro enoico unico che quest’anno conferma le 21 etichette premiate in Piemonte tra le novità e 22 tra le storiche, segnando un vero e proprio record; a seguire la Toscana (16 novità e 10 storiche). La Lombardia registra una netta impennata nelle novità (11), ma le sorprese arrivano anche dalla Calabria che con 4 cantine novità e 5 storiche raggiunge uno dei giganti della viticoltura nazionale come la Sicilia che, a sua volta, annovera 6 storiche e 3 novità. “Anche quest’anno - dice Paolo Massobrio - i “Top Hundred” forniscono la fotografia di un settore in continuo movimento dove sono sempre di più le etichette bio, per esempio, ma anche quelle che scommettono su vitigni autoctoni che rischiavano l’oblio. E poi l’inarrestabile ascesa dei giovani”. Le premiazioni sono in programma il 3 novembre sul palco di “Golosaria Milano”, a Fiera Milano Rho.



Focus - I “Top Hundred”

Valle d’Aosta

Cave Gargantua - Vallée d’Aoste Gamay 2022

Piemonte

Iandolo Francesco - Derthona 2022

Tenuta Genevrina - Grignolino del Monferrato Casalese “Curioso” 2022

Rocca Rondinaria - Barbera del Monferrato “Rosa Munda” 2022

Banfi Piemonte - Alta Langa Extra Brut Cuvée “Aurora” 2020

Agostino Pavia & Figli - Barbera d’Asti Superiore “La Marescialla” 2020

Valtriversa - Barbera d’Asti “Maggenga” 2021

Piancanelli - Barbera d’Asti 2022

Cascina Valeggia - Barbera d’Asti “Detai” 2022

Gallo - Alta Langa Brut “1831” 2020

Tenute Rade - Alta Langa Extra Brut pas dosé Riserva 2015

Cantine Sant’Agata - Ruchè di Castagnole Monferrato “‘Na Vota” 2023

Cavallero Azienda Agricola - Monferrato Bianco “Tentè” 2021

Pozzo Elisa - Erbaluce di Caluso “Reirì” 2022

Cornarea - Roero Arneis “Enritard” 2018

Cozzo Mario - Dogliani “Pregliasco” 2019

Agricola Fratelli Broccardo - Barolo “San Giovanni” 2020

Pedemontis - Langhe Favorita “Jaiet” 2022

Flori - Barbaresco 2020

Platinetti Guido - Ghemme “Vigna Ronco al Maso” 2020

Paolo Ferri - Spumante Brut Rosé Metodo Classico “Preja”

Agriforest Giuliano Bosio - Spumante Brut Blanc De Blancs “Cin Cin Nato” (Top dei Top Spumanti)

Liguria

Patrone Paolo - Riviera Ligure di Ponente Pigato 2022

Albana La Torre - Vino Rosso “Shaula”

Viarzo - Riviera Ligure di Ponente Granaccia “Bricco dei Bambini” 2020

Lombardia

Pagnoncelli Folcieri - Moscato di Scanzo 2018 (Top dei Top Passiti)

Beccalossi - Capriano del Colle Bianco 2023

Avanzi - Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto “Rosavero” 2023

San Bernardo - Spumante Brut Metodo Classico “Alma Maria”

Antico Gelso - Lugana “Amoris Vulnus” 2022

Panizzari - San Colombano Riserva “Vigna Belfuggito” 2018

La Fiuma Azienda Agricola - Lambrusco mantovano frizzante “La Fiuma” 2023

Bernini Fratelli - Oltrepò Pavese Bonarda “Lupa” 2023

La Versa - Terre d’Oltrepò - Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut Pinot Nero

“Testarossa” 2016

Il Poggiolo - Vino Spumante di qualità Pinot Nero pas dosè millesimato Blanc de Noir

Alberto Fiori - Valdamonte - vino spumante di qualità Pinot Nero Extra Brut

Metodo Classico “Le Stelle” 2019

La Perla di Marco Triacca - Alpi Retiche Metodo Classico Extra Brut “La Perla”

Ca’ dell’Orsa - Vino Spumante di qualità Metodo Classico Dosaggio Zero “Selva”

Veneto

L’Antica Quercia Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Scomigo “Matiù”

Tenuta L’Armonia - Veneto Garganega “Perla” 2021

Le Fraghe - Chiaretto di Bardolino “Traccia Di Rosa” 2021

Carlo Alberto Negri - Amarone della Valpolicella 2019

Canoso - Spumante Extra Brut Metodo Classico millesimato “Gesto”

Corte Sermana - Lugana “Cromalgo” 2023

Bronzato Wine - Amarone della Valpolicella 2019

Roccolo Callisto - Amarone della Valpolicella 2019

Trentino - Alto Adige

Delaiti - Trentodoc Brut “Ouverture”

Cantine Monfort - Teroldego Rotaliano 2022

Resistenti Nicola Biasi - Vigneti delle Dolomiti Bianco “Vin De La Neu” 2022

Taschlerhof - Alto Adige Valle Isarco Kerner 2022

Friuli - Venezia Giulia

Tralci di Vita - Friuli Colli Orientali Pignolo 2019

Albafiorita Winery - Friuli Merlot 2021

Colutta - Friuli Colli Orientali Bianco “Franco” 2022

Emilia - Romagna

Corte d’Aibo - Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante 2023

Tenuta La Viola - Romagna Sangiovese Superiore Riserva Bertinoro “P. Honorii” 2020

Zavalloni - Romagna Albana Secco 2023

Tenuta Casali - Romagna Sangiovese Superiore Mercato Saraceno “Vigna Baruccia” 2022

Ferrucci Stefano - Romagna Albana Passito “Domus Aurea” 2021

Toscana

Fattoria di Piazzano - Toscana Colombana “Fruttidoro” 2022

Altiero - Chianti Classico 2021

Dianella - Chianti 2023

Tenuta l’Impostino - Montecucco Rosso Riserva Bio “Impostino” 2018 (Top dei Top Rossi)

Renis - Toscana Syrah 2021

Marina Romin - Terre di Pisa Rosso “Boccanera” 2021

Poggio Bonelli - Chianti 2023

Tolaini - Chianti Classico “Vallenuova” 2022

Celestino Pecci - Brunello di Montalcino “Poggio al Carro” 2019

Roberto Cipresso - Toscana Rosso “Quadratura del Cerchio” 2019

San Polino - Brunello di Montalcino 2019

Talenti - Brunello di Montalcino 2019

Vannutelli Edoardo Maria - Vino Nobile di Montepulciano “Signore del Greppo” 2021

Podernuovo a Palazzone - Toscana Cabernet Franc “Argirio” 2020

Cappellasantandrea - Vernaccia di San Gimignano “Clara Stella” 2023

Marche

Vicari - Lacrima di Morro d’Alba “Dasempre Del Pozzo Buono” 2022

Tenute Muròla - Colli Maceratesi Ribona “Baccius” 2023

De Leyva - Spumante Bianco Brut “Mensia”

Fattoria Mancini - Colli Pesaresi Focara Pinot Nero “Rive” 2020

Umbria

Briziarelli - Montefalco Sagrantino 2019

Colle Mora - Spoleto Trebbiano Spoletino “Bagnolo” 2022

Lazio

Proietti Azienda Agricola - Lazio Ottonese “Tenuta al Campo” 2022

Poggio della Stella - Lazio Bianco “Storno” (Trebbiano Verde) 2022

Cantina di Castello Torre in Pietra - Lazio Cesanese Bio 2022

Abruzzo

Pescara Vini - Spumante Brut Nature “Carta Bianca - Bollata” 2021

Donvitantonio - Montepulciano d’Abruzzo 2019

Fontefico - Abruzzo Pecorino Superiore “La Canaglia” 2022

Campania

Vinosia - Luciano Ercolino - Irpinia Falanghina “Fontana della Loggia” 2023

Vigne Storte - Sannio Falanghina “Falà” 2023

Cantine Olivella - Catalanesca del Monte Somma “Summa” 2022

Puglia

Cantine Torrevento - Castel del Monte Nero di Troia Riserva “Ottagono” 2015

Tenuta Liliana - Salento Cabernet Sauvignon “Tenuta Liliana” 2022

Basilicata

Battifarano - Basilicata Rosso “Toccaculo” 2019

Calabria

Terre di Balbia - Calabria Gaglioppo Rosato “Ligrezza” 2022 (Top dei Top

Rosati)

La Vigna di Alfredo - Calabria Rosso “Assonanze” 2019

Russo & Longo - Calabria Rosso Gaglioppo “Decennio” 2020

Ceratti - Calabria Bianco “Rùdina” 2022

Sicilia

Feudo Arancio - Terre Siciliane “Hekate” 2020

Restivo Wine - Etna Bianco “Contrada Arcuria” 2022

Baglio Diar - Sicilia Nero d’Avola Vino biologico “Nedda” 2022

Sardegna

Monte Fenosu - Vermentino di Sardegna Macerato “Pentumas” 2023

Sar Chessa - Vermentino di Sardegna “Mattariga” 2022

Focus - “Top Hundred Storici”

Valle d’Aosta

La Gazzella Di Marilena Voyat - Spumante Brut Rosé “La Gazzella”

Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle - Spumante Extra Dry Blanc “Fripon”

Piemonte

La Caplana - Gavi del Comune di Gavi “La Caplana” 2023

Cascina Gentile Azienda agricola - Derthona 2021

Franco Ivaldi - Monferrato Freisa “La Gilarda” 2022

Accornero Giulio - Spumante Metodo Classico Extra Brut Blanc de Blancs 2020

Lagobava - Vino rosato “Rosa di Lago” 2023

Caldera Fabrizia - Ruché di Castagnole Monferrato “Prevost” 2023

Colombo Antonio e Figli - Cascina Pastori - Piemonte Pinot Nero “Maxima” 2018

Azienda vitivinicola Fratelli Natta - Grignolino d’Asti “La Gambina” 2022

Vinchio Vaglio - Nizza “Laudana” 2020

Donnalia - Spumante Vsq Brut Rosé Metodo Classico “Madama” (50 Mesi)

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di GréSy - Langhe Sauvignon 2022

Barale Fratelli - Barbaresco “Serraboella” 2021

G.D. Vajra - Langhe Freisa “Kyè” 2021

Monchiero Carbone - Roero Arneis Riserva “Renesio Incisa” 2019

Sobrero Francesco - Barolo “Parussi” 2020

Abbona Marziano - Barolo “Ravera” 2019

Oddero Poderi e Cantine - Langhe rosato “Rosa d’Agosto” 2023

Rocche Costamagna - Barolo “Rocche Dell’Annunziata” 2020

Giacosa Fratelli - Barbaresco “Basarin Vigna Gianmatè” 2019

Bera di Valter Bera - Alta Langa Metodo Classico Brut

Tiziano Mazzoni - Ghemme “Ai Livelli” 2018

Martinetti Franco Maria - vino rosso “Trecento” (Nebbiolo, Barbera, Pinot Nero) 2015

Pie Antoniolo - Gattinara Riserva “San Francesco” 2019

Liguria

La Ricolla - Colline del Genovesato Bianco “Brutal” 2022

Paolo Deperi - Riviera Ligure di Ponente Pigato Superiore “Cremen” 2019

Calvini - Riviera Ligure di Ponente Vermentino Gold Label 2022

Ottaviano Lambruschi - Colli di Luni Vermentino “Il Casale” 2023

Il Monticello - Liguria di Levante Rosso “Rupestro” (Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo) 2023

Lombardia

Noventa - Antica Tesa - Vino Rosato “L’Aura” 2023

Tenuta Travaglino - Oltrepò Pavese Extra Brut Metodo Classico Blanc de Noir millesimato Grand Cuvée 2018

Bruno Verdi - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Cruasé 2020

Le Fracce - Vino spumante Riesling Brut “Peu Moussant” 2023

I Doria di Montalto - Vino rosso Nebbiolo “Ad” 2018

La Piotta - Padroggi Luigi e figli - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Brut “Talento” 2020

Selva Pietro - Alpi Retiche Rosso “Selvatico” (Chiavennasca, Rossola, Pignola) 2019

Veneto

Salvan Urbano Azienda agricola - Pigozzo - Colli Euganei Merlot “Carromatto” 2020

Ruggeri & C. - Valdobbiadene Cartizze Brut

Firmino Miotti - Vino rosso “Gruajo” 2021

Le Pignole - Spumante Brut “Don Mario”

La Collina dei Ciliegi - Verona Bianco “Prea” (Garganega, Pinot Bianco e Chardonnay) 2021 (Top dei Top Bianchi)

Le Tende - Bardolino Chiaretto Spumante Brut “Il Voluttà”

Roccolo Grassi - Amarone della Valpolicella “Roccolo Grassi” 2019

Anselmi - Capitel Foscarino (Garganega, Chardonnay) 2023

La Cappuccina - Spumante Brut Metodo Classico millesimato “Villa Buri L. T.” 2012

Zymé di Celestino Gaspari - Veneto bianco “Il Bianco From Black To White” (Rondinella

Bianca, Traminer, Kerner, Incrocio Manzoni) 2020

Pieropan - Soave Classico “La Rocca” 2022

Trentino - Alto Adige

Vallarom - Enantio Vallagarina Foglia Frastagliata 2022

Alfio Nicolodi - Trentino Müller Thurgau 2022

Francesco Moser - Trentodoc Riserva Extra Brut millesimato “Tracce” 2011

Abbazia di Novacella - Alto Adige Pinot Nero Riserva “Vigna Oberhof” 2019

Friuli - Venezia Giulia

Castello di Spessa - Collio Pinot Bianco “Santarosa” 2021

Eugenio Collavini Viticoltori - Spumante Ribolla Gialla dosaggio zero 2018

Sirk Valter - Chardonnay 2022

Emilia-Romagna

Tenuta Stufanello - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro “Picchio”

Medici Ermete & Figli - Lambrusco Reggiano Metodo Classico Rosé Brut “Unique” 2023

Podere Vecciano - Sangiovese di Romagna “Vignalmonte” 2020

Tenuta Mara - Rubicone Sangiovese “Guiry” 2021

Toscana

Marchesi de’ Frescobaldi - Costa Toscana bianco “Gorgona” (Vermentino, Ansonica) 2023

Gualdo del Re - Gdr Sarl - Costa Toscana Vermentino “Gualdo Del Re” 2021

Tua Rita - Toscana rosso “Lodano” (Petit Verdot, Merlot) 2019

Castello del Terriccio - Toscana “Gian Annibale” (Petit Verdot, Cabernet sauvignon) 2019

Badia di Morrona - Chianti Riserva “I Sodi del Paretaio” 2023

Castellare di Castellina - Chianti Classico Riserva 2021

La Braccesca - Vino Nobile di Montepulciano 2021

Tenuta Valdipiatta - Vino Nobile di Montepulciano 2021

Monteraponi - Chianti Classico 2022

La Mormoraia - Vernaccia di San Gimignano “Suavis” 2023

Marche

Santa Barbara - Offida Pecorino 2022

Fratelli Bucci - Rosso Piceno “Villa Bucci” 2020

Il Conte Villaprandone - Marche Rosso “Lu Kont” (Montepulciano) 2020

Umbria

Bocale - Spoleto Trebbiano Spoletino 2023

Scacciadiavoli - Montefalco Grechetto 2023

Cantine Aliani - Colli Alto Tiberini Bianco “Silentium” (Trebbiano, Grechetto, Chardonnay) 2010

Lazio

Pietra Pinta - Lazio Malvasia Puntinata 2023

Cantina Sant’Andrea - Lazio Rosso “Sogno” (Merlot, Cesanese) 2017

De Sanctis - Frascati Superiore Bio “Abelos” 2022

Abruzzo

Marramiero - Trebbiano d’Abruzzo “Anima” 2023

Cirelli - Trebbiano d’Abruzzo 2021

Molise

Di Majo Norante - Aglianico del Molise Riserva “Sassius” 2017

Claudio Cipressi Vignaiolo - Trebbiano del Molise Vintage “Le Scoste” 2022

Campania

Tenuta Sarno 1860 - Fiano di Avellino Riserva “Erre” 2020

Pietracupa - Greco di Tufo 2021

Salvatore Molettieri - Irpinia Coda di Volpe 2022

Puglia

Palamà Vini del Salento - Salento Rosato Negroamaro “Metiusco” 2022

Vigneti Reale - Salice Salentino Riserva “Santa Croce” 2018

Varvaglione Vigne e Vini - Salento Negroamaro “Cosimo Varvaglione Collezione Privata” 2021

Calabria

Tenute Ferrocinto - Vino spumante di qualità Brut Rosè Metodo Classico “Dovì” 2020

Senatore Vini - Cirò Rosato Bio “Puntalice” 2023

Zito - Cirò Rosso Classico “Alceo” 2022

Casa Vinicola Criserà - Costa Viola rosso “Armacia” (Prunesta, Malvasia nera, Nerello, Gaglioppo) 2022

Benvenuto Giovanni Celeste - Calabria bianco orange zibibbo non filtrato

Sicilia

Cristo di Campobello - Spumante Extra Brut Sicilia Grillo Metodo Classico 50 mesi millesimato “Cristo di Campobello” 2018

Masseria del Feudo - Sicilia Syrah 2022

Frank Cornelissen Azienda agricola - Etna Rosso “Munjebel” (Nerello Mascalese) 2021

Gulfi - Terre Siciliane Carricante “Carjcanti” 2021

Donnafugata - Sicilia Spumante Metodo Classico Brut millesimato 2019

Tenuta Gorghi Tondi - Sicilia vendemmia tardiva “Grillodoro” 2018

Sardegna

Cantina Li Seddi - Vermentino Di Gallura Metodo Classico “Aria di Mari” 2022

