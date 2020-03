L’accordo tra Italiaonline e Alibaba per le imprese italiane dell’agroalimentare

Per le aziende italiane del wine & food arriva, in un momento di evidente difficoltà sui mercati internazionali, un prezioso aiuto in chiave export: Italiaonline, la più grande internet company italiana, e Alibaba.com, la piattaforma di riferimento per l’e-commerce B2B e parte del Gruppo Alibaba, hanno firmato un accordo di collaborazione per favorire l’esportazione delle piccole e medie aziende del made in Italy del Belpaese. Le Pmi clienti di Italiaonline, connettendosi col marketplace business to business di Alibaba, potranno così entrare in contatto con 18 milioni di acquirenti di oltre 190 Paesi nel mondo.



I vantaggi della piattaforma Alibaba.com per le piccole e medie imprese dell’agroalimentare sono molteplici: dalla possibilità di ampliamento del proprio business nei mercati esteri all’essere ricercate dai clienti in base alla categoria merceologica, dalla negoziazione diretta dei prezzi di vendita (in base, ad esempio, alla tipologia di cliente e all’area geografica) alla possibilità di avere un rapporto diretto con i clienti senza intermediazione, fino alla certificazione della veridicità delle informazioni pubblicate dall’azienda, per aumentare il grado di fiducia dei buyer.



“Metteremo a disposizione delle aziende italiane e in particolare delle PMI opportunità uniche di visibilità e di sviluppo del business - dichiara Roberto Giacchi, Ceo di Italiaonline - siamo da sempre vicini alle nostre imprese sul territorio e lo vogliamo essere in particolare modo in questo momento difficile per il nostro Paese e l’economia”. “L’Italia è il primo Paese in Europa in cui Alibaba.com ha creato un team locale e un’offerta dedicata - afferma Rodrigo Cipriani, general manager Sud Europa del colosso cinese - siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra conoscenza del mercato per permettere alle aziende di ampliare i propri sbocchi commerciali e crescere, accedendo a questa “fiera permanente” online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”.

