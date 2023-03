Ladri di vino condannati al carcere in Spagna per aver rubato 45 bottiglie da 1,7 milioni di dollari

Ennesimo “colpo grosso” nel mondo del vino, con le bottiglie di maggior valore sempre più nel mirino della criminalità. Ma anche questa volta, se l’ambientazione nell’hotellerie di lusso ricorda quella della trilogia cinematografica cult “Ocean’s”, i ladri, per fortuna, non se la sono scampata. Un’ex reginetta di bellezza e il suo compagno sono stati condannati a quattro anni di carcere in Spagna per aver rubato 45 bottiglie di vino dal valore di 1,7 milioni di dollari. Il furto risale al 2021, quando la coppia rubò le bottiglie in un prestigioso hotel di lusso a Cáceres, in Spagna, dove soggiornava in vacanza. I due sono quindi fuggiti, ma nove mesi dopo sono stati arrestati al confine tra Croazia e Montenegro. Il vino rubato non è stato recuperato, riporta dall’Adnkronos dai media spagnoli, che identificano i due come Priscila Guevara e Constantín Dumitru. Una delle bottiglie di vino rubate, infilate nei loro zaini, valeva 350.000 euro. La sentenza non è definitiva, e ora i fuggitivi potranno presentare ricorso.

