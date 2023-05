Lady Gaga e Dom Pérignon denunciati da Addictions France: “pubblicità camuffata” (vietata Oltralpe)

Questa volta nel mirino dell’associazione Addictions France, che si batte da anni contro le dipendenze, sono finiti nientemeno che Lady Gaga e Dom Pérignon, in particolare la partnership lanciata nel 2022 per l’esclusivo progetto “Dom Pérignon x Lady Gaga”, ispirato all’universo artistico della popstar. Addictions France afferma di essere “allarmata nel vedere sempre più collaborazioni per la co-creazione di bottiglie in edizione limitata tra un artista ed un marchio di alcolici, con lo scopo di far dimenticare che si tratta di pubblicità e di aggirare la legge, presentando le celebrità come attori del processo di produzione e non più come semplici ambasciatori pubblicitari”.

L’associazione fa riferimento alla Legge Evin, in vigore dal 1991, che regola severamente la pubblicità di vino e alcolici in Francia (ed è una delle più severe in Europa). Secondo questa normativa, che vale anche per le sigarette, la pubblicità degli alcolici è vietata in cinema e in tv, mentre è consentita a mezzo stampa, per radio (tranne in determinate ore) e con manifesti, ma solamente informativa e senza evocare associazioni con feste e socializzazione. Inoltre deve essere sempre riportato l’avviso “L’abuso di alcol è dannoso, consumare solo con moderazione”. Non è la prima volta che Addictions France si scaglia contro iniziative simili: per esempio con le foto in cui l’attrice Scarlett Johansson teneva in mano una bottiglia di Moët & Chandon (gruppo Lvmh), apparse su Paris Match. Una pubblicazione giudicata a marzo 2013 dal Tribunal de Grande Instance de Paris per istigazione al consumo attraverso un personaggio attraente (30.000 euro di multa per l’editore del settimanale).

La partnership tra Lady Gaga e Dom Pérignon è stata recentemente rilanciata da una nuova e raffinatissima campagna pubblicitaria per l’uscita del del Dom Pérignon Vintage 2013, con un video della cantante ambientato nell’Abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers, sede della Maison, e una serie di scatti iconici in bianco e nero firmati dal fotografo italiano Mario Sorrenti.

