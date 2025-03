L’agricoltura è un pilastro dell’economia italiana: nel 2024 ha generato un valore aggiunto del 2%

L’agricoltura può salutare un 2024 in cui i risultati sono stati migliore di altri comparti, confermandosi una risorsa per l’economia nazionale, oltre che un volano per tanti prodotti simbolo del made in Italy nel mondo. Nel 2024, infatti, fa notare l’Istat, l’economia italiana ha registrato una crescita del Pil in volume dello 0,7%, pari a quella del 2023, con il valore aggiunto che ha segnato crescite in agricoltura (+2%), nei servizi (+0,6%) e, in misura inferiore, nel complesso dell’industria (+0,2%). “Quanto ha comunicato oggi l’Istat - ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida - certifica il ruolo centrale dell’agricoltura: il settore primario traina la crescita economica dell’Italia, registrando un incremento del valore aggiunto del 2%. Agricoltura, silvicoltura e pesca sono tra i settori con la crescita più significativa. Un segnale chiaro della vitalità e della forza ritrovata di un comparto strategico”. Il Ministro Lollobrigida ha sottolineato come “il Governo Meloni ha sempre creduto nella centralità del settore agricolo e lo ha dimostrato con fatti concreti: in questi anni abbiamo stanziato oltre 11 miliardi di euro per sostenere il comparto, investendo in innovazione, competitività e difesa delle nostre eccellenze. Un impegno senza precedenti che conferma quanto l’agricoltura sia centrale per il futuro dell’Italia. Continueremo a lavorare affinché gli agricoltori possano avere strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide globali, difendere la qualità dei nostri prodotti e affermare la leadership del made in Italy nel mondo. Il nostro obiettivo è rendere il settore ancora più forte, sostenibile e capace di attrarre nuove generazioni”.

