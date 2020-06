L’agricoltura sociale cerca idee, in palio ci sono 120.000 euro per i tre progetti più innovativi

Creativi, menti aperte, inventori, c’è una notizia che fa per voi: il vasto mondo dell’agricoltura sociale cerca infatti nuove idee e soluzioni per il presente e il futuro. Un modo per mettersi alla prova è dato dalla quinta edizione del bando nazionale “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, indetto da Confagricoltura, con la onlus Senior - L’Età della Saggezza, insieme a Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata.

Il bando mette in palio tre premi da 40.000 euro ciascuno, a copertura totale dei costi, per altrettanti progetti innovativi di agricoltura sociale: due premi sono erogati dalla “Onlus Senior - L’Età della Saggezza” e uno da Reale Foundation. Inoltre ai tre autori dei progetti selezionati sarà assegnata una borsa di studio per frequentare l’edizione n.6 del Master di Agricoltura Sociale all’Università di Roma Tor Vergata. La borsa di studio può essere utilizzata dal vincitore o da una persona che lui stesso indicherà a patto che sia direttamente collegata al progetto o all’organizzazione vincente.

Nei primi quattro anni il bando ha raccolto centinaia di proposte progettuali, a conferma della crescita del comparto e della capacità di dare risposte concrete a esigenze reali, dialogando attivamente con interlocutori pubblici e privati. I progetti vincitori, seguiti direttamente da Confagricoltura e da Onlus Senior sin dalle prime edizioni, hanno assunto nel tempo contorni di stabilità e continuità operativa, avvalorando gli obiettivi del concorso. Al bando possono partecipare imprenditori agricoli e cooperative sociali o associazioni di più soggetti, a patto che il capofila sia uno delle prime due categorie, con progetti dedicati a minori e giovani in condizione di disagio sociale, anziani, disabili, immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.

Le proposte devono riguardare una o più delle seguenti aree: l’inserimento socio- lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; le prestazioni e le attività sociali di servizio per le comunità locali che utilizzino le risorse dell’agricoltura per sviluppare le capacità delle persone; i servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche riabilitative; l’educazione ambientale e alimentare; la salvaguardia della biodiversità e la conoscenza del territorio mediante le fattorie sociali e didattiche. Un’equilibrata presenza di genere nell’individuazione del target e nella realizzazione delle attività sarà valutata positivamente, così come la collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 15 ottobre 2020. Sulla piattaforma www.coltiviamoagricolturasociale.it sarà possibile conoscere nel dettaglio tutti i progetti partecipanti. Per la selezione dei vincitori sono previste due fasi distinte: una votazione online e una valutazione di merito. I 30 progetti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze accederanno alla fase di valutazione da parte di una commissione di esperti. Il bando mira a promuovere tutte le idee innovative di agricoltura sociale dando spazio alla società civile coinvolgendola nella votazione. Sarà dato un punteggio aggiuntivo per i tre progetti più votati che andrà a sommarsi alla valutazione di merito espressa dalla commissione di esperti. I vincitori saranno decretati dalla giuria entro la fine di dicembre 2020 con i tre progetti che dovranno essere realizzati entro la fine di ottobre del 2021. Reale Group e Confagricoltura hanno poi concretizzato anche il progetto “AGRIcoltura100”, che vuole promuovere il ruolo dell’agricoltura nella crescita sostenibile e nel percorso di rilancio del Paese, premiando le imprese che hanno adottato soluzioni o promosso iniziative per migliorare la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica o quella della comunità in cui operano.

