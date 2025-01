L’agricoltura Ue conta 9,1 milioni di aziende agricole, e copre il 38,4% del territorio

Con 387 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, la Pac vale oltre un terzo del bilancio dell’Unione Europea, ed è una delle sue misure fondanti e fondamentali. Non a caso, uno dei temi più dibattuti per il futuro dell’Unione, è la programmazione della Pac che inizierà il suo nuovo ciclo nel 2028. E non stupisce più di tanto, visto che nei 27 Paesi membri si trovano 9,1 milioni di aziende agricole, che coprono il 38,4% della superficie europea, capaci di produrre 272 milioni di tonnellate di cereali, 161 milioni di latte e 20,6 milioni di carne di maiale, 13,3 milioni di pollame e 6,3 milioni di carne bovina, oltre a molti altri prodotti. Aziende che sono alla base di un settore fondamentale, che genera l’1,3% del valore aggiunto lordo dell’Ue (223,9 miliardi di euro, Italia in testa, con il 17,4% del totale), con l’agricoltura che genera un valore alla produzione di 573,1 miliardi di euro (con il vino che vale poco meno di 30 miliardi di euro alla produzione). Settore a cui si aggiunge quello della trasformazione di cibo e bevande, che conta 309.000 imprese, dà lavoro a 4,7 milioni di persone, e genera 266 miliardi di euro di valore. Con la catena del cibo che muove anche 2,7 milioni di imprese della distribuzione e della food service più allargata, dove trovano lavoro 16,9 milioni di persone, per un giro d’affari di 2.984 miliardi di euro, ed un valore aggiunto di 507 miliardi di euro. Dati aggregati, ma che testimoniano una volta di più il valore del settore più necessario di tutti alla vita umana, e che emergono dal rapporto Eurostat “Key figures on the european food chain 2024 edition”.

Guardando alle varie colture, esclusi i cereali e le patate, l’Italia si pone sul podio di tutte le principali produzioni agricole. Il Belpaese è al secondo posto per la produzione di ortaggi freschi, con il 21,6% del totale Ue (dietro alla Spagna con il 23,1%), al primo posto per la produzione di frutta, bacche e frutta secca, con il 20% del totale, al secondo per la produzione di agrumi, con il 29,9% (ancora dietro alla Spagna, con il 54,6%), e al primo per quella di uva, con il 29,7% del totale.

Sul fronte dei consumi, spiega ancora il report, ogni cittadino europeo spende in media 3.980 euro all’anno per mangiare, il 21,8% della spesa domestica complessiva, per un totale di 1,79 trilioni di euro.

