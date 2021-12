L’arte del pane in Italia ed i suoi migliori interpreti nella nuova guida de “L’Espresso”

La collana de “Le Guide Gastronomiche de L’Espresso” si arricchisce di un nuovo volume dedicato a una delle principali produzioni agroalimentari made in Italy, il pane. La Guida “I Pani d’Italia”, disponibile dal 4 dicembre, è un viaggio lungo i luoghi del nostro Paese, regione per regione, alla scoperta dei pani simbolo di ogni territorio, fulcro dell’identità gastronomica di piccole e grandi comunità. Si tratta della prima guida sul pane realizzata da “Le Guide de L’Espresso” (con il supporto tecnico di Petra, Alma e San Patrignano). Sono oltre cento i pani italiani raccontati con schede tecniche e focus tematici, centinaia i produttori, panifici artigianali e forni, presentati regione per regione. Nelle 432 pagine del volume ci sono anche le indicazioni utili per l’acquisto e le visite guidate nei panifici regionali abilitati oltre a più di trenta ricette di “panini regionali” appositamente realizzate da mastri panificatori e chef de “Le Guide de L’Espresso”.

Copyright © 2000/2021