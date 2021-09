Lavoro in agricoltura, natura e biodiversità (che vuol dire anche diversità) come fonti di riscatto

Trovare una possibilità di riscatto tramite il lavoro e la connessione con la natura, attraverso una produzione agricola, attenta alle tradizioni, all’ambiente ed alla biodiversità, che vuol dire anche diversità. Succede alla cooperativa sociale I Germogli, nata nel 2004 sulla collina di San Colombano al Lambro, alle porte di Milano, come progetto di agricoltura sociale, dalla quale oggi nascono principalmente vino e miele con il contributo di ragazzi in condizioni di disagio e devianza, che qui ricevono guida e aiuto nel loro percorso di reinserimento nella vita sociale e lavorativa. L’occasione per incontrare i ragazzi provenienti dalla Casa Famiglia Sherwood, che si trova vicino all’azienda agricola, sono mercati agricoli ed eventi, da San Colombano a Milano, dove, da domani 29 settembre al 3 ottobre, sarà possibile assaggiare ed acquistare le produzioni de I Germogli allo spazio Ride con il Consorzio Volontario Vini Doc di San Colombano, tra degustazione e promozione dei prodotti del territorio. Ma anche al Mercato della Terra alla Fabbrica del Vapore, ogni secondo e quarto sabato del mese da settembre fino a dicembre, promosso nel progetto di Food Policy del Comune di Milano, con Slow Food e Parco Agricolo Sud Milano, uniti per valorizzare l’agricoltura sostenibile. Occasioni, spiegano Giovanni Lunghi e Giancarlo Tosi, presidente, fondatore e presidente della cooperativa, “per far conoscere i nostri prodotti come vino, miele e frutta. Ma anche per dimostrare l’importanza del reinserimento nella società di ragazzi e minori che altrimenti troverebbero difficoltà a crearsi un futuro solido. Speriamo che i nostri eventi servano anche per dimostrare che è possibile fare del sociale e buona agricoltura allo stesso tempo”.

Copyright © 2000/2021