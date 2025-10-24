Le 30 “Stelle Polari”, punti di riferimento del vino italiano, per “I vini di Veronelli” 2026

Dal Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022 e Barbaresco Sorì Tildin 2022, entrambi Gaja, al Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2021 Rosso Giovanni; da Alto Adige Bianco Appius 2020 San Michele Appiano all’Alto Adige Bianco Riserva 2021 Colterenzio; dall’Alto Adige Pinot Noir Riserva Vigna Ganger 2021 Girlan all’Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2022 Terlano; dall’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2018 Tedeschi all’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013 Bussola Tommaso; dal Bolgheri Sassicaia 2022 Tenuta San Guido al Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2021 Poggio al Tesoro; dal Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 Ornellaia al Brunello di Montalcino 2020 Giodo; dal Brunello di Montalcino 2020 Poggio di Sotto al Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020 Il Marroneto; dal Brunello di Montalcino Riserva 2019 Le Macioche al Brunello di Montalcino Riserva 2019 Poggio di Sotto; dal Brunello di Montalcino Sugarille 2020 Pieve Santa Restituta al Masseto Toscana 2022 Masseto; dal Miticaia Toscana Rosso 2020 Batavigna al Monteverro Rosso Toscana 2022 Monteverro; dall’Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2020 Podere Forte all’Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2020 Podere Forte; dall’Oreno Rosso Toscana 2023 Tenuta Sette Ponti al Palazzi Rosso Toscana 2023 Tenuta di Trinoro; dal Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2020 Frescobaldi al Solaia Toscana 2022 Marchesi Antinori; dal Suisassi Syrah Costa Toscana 2022 Duemani al Vin San Giusto Bianco Passito Toscana 2017 San Giusto a Rentennano, fino al Turriga Isola dei Nuraghi 2021 Argiolas. Sono queste 30 “Stelle Polari” della “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2026 - storica pubblicazione, la prima nata in Italia, curata e pubblicata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli - novità assoluta di quest’anno, ovvero le 30 etichette che segnalano i vini d’eccellenza assoluta, autentici punti di riferimento del panorama enologico italiano. La guida assegna inoltre, come ogni anno le “Tre Stelle Oro”, ovvero 468 etichette che hanno ottenuto il massimo riconoscimento.

L’edizione 2026 - con 1.679 produttori recensiti e 13.758 vini selezionati, a disegnare una fotografia dettagliata delle realtà e delle aziende che popolano il panorama enologico italiano - sarà presentata il 13 novembre nella cornice del Convento dei Neveri a Bariano (Bergamo), sede dello spazio permanente “Il Veronelli”, con i curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. Durante l’evento saranno conferiti i riconoscimenti più attesi, ovvero i 12 “Sole” 2026, assegnati ai vini e ai vignaioli che più si sono distinti per creatività, coerenza e impegno, e i 6 “Migliori Assaggi” 2026, attribuiti ai vini che hanno conseguito il più alto punteggio in centesimi nelle rispettive categorie, dallo spumante al rosso, dal bianco al vino da dessert. Novità di quest’anno, tra i Migliori Assaggi, il premio attribuito al Miglior Vino Spumante ottenuto con metodi diversi dal metodo classico. La presentazione ufficiale sarà seguita da una prima sessione di banchi d’assaggio riservata a vignaioli, operatori di settore e stampa.

“Con la Guida 2026 proseguiamo il cammino tracciato da Luigi Veronelli, con lo stesso spirito di curiosità e di fiducia nel futuro. Veronelli diceva: “il vino, dopo l’uomo, è il personaggio più capace di racconti” perché condividere una bottiglia di vino è un’esperienza che ti porta in un territorio, in un vigneto, a incontrare un “vignaiuolo”. È un’esperienza che celebra la convivialità e onora il lavoro del viticultore. Il vino unisce persone e territori. Anche in quest’epoca, e forse più che mai, ne abbiamo bisogno” afferma Angela Maculan, Presidente del Seminario Veronelli.

A fare da cornice alla giornata sarà lo Spazio espositivo permanente “Il Veronelli”, creato all’interno del Convento dei Neveri per custodire e valorizzare il pensiero e l’eredità del grande critico. Il percorso, che comprende l’archivio documentale, la biblioteca con oltre 6.500 volumi, la cantina con circa 12.000 bottiglie, lo studio - la celebre “fucina” - e la sala assaggi, rappresenta oggi un luogo simbolico e reale della memoria enoica italiana.

Focus - Le 468 “Tre Stelle Oro” assegnate dalla “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2026

Valle D’Aosta

Valle d'Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2023 Les Crêtes 94

Piemonte

Barbaresco 2022 Gaja 94

Barbaresco Basarin 2022 Moccagatta 94

Barbaresco Costa Russi 2022 Gaja 96

Barbaresco Currà 2021 Rabajà - Bruno Rocca 94

Barbaresco Gallina Vursù 2022 La Spinetta 96

Barbaresco Rabajà 2021 Rabajà - Bruno Rocca 95

Barbaresco Riserva Asili 2020 Giacosa Bruno 96

Barbaresco Riserva Basarin 2019 Bera 94

Barbaresco Riserva Bricco di Neive 2020 Dante Rivetti 94

Barbaresco Riserva Currà 2019 Rabajà - Bruno Rocca 95

Barbaresco Riserva Martinenga Camp Gros 2020 Marchesi di Grésy 95

Barbaresco Riserva Martinenga Gaiun 2020 Marchesi di Grésy 96

Barbaresco Riserva Rabajà 2018 Bera 94

Barbaresco Riserva Rabajà 2019 Rabajà - Bruno Rocca 95

Barbaresco Riserva Rabajà 2020 Vietti 94

Barbaresco Starderi 2022 Collina Serragrilli 94

Barbaresco Starderi Vursù 2022 La Spinetta 95

Barbaresco Valeirano Vursù 2022 La Spinetta 95

Barbera d'Alba Vigna dei Romani 2021 Boglietti Enzo 94

Barbera d'Alba Vigna Vecchia Scarrone 2023 Vietti 95

Barbera d'Asti Ai Suma 2022 Braida di Giacomo Bologna 94

Barbera d'Asti Superiore SanSi Antologia 2020 Scagliola - Sansì 95

Barolo Arione 2021 Boglietti Enzo 95

Barolo Bricco delle Viole 2021 G.D. Vajra 95

Barolo Broglio 2021 Schiavenza 94

Barolo Brunate 2021 Vietti 94

Barolo Bussia 2021 Parusso Armando 94

Barolo Bussia 2021 Prunotto 94

Barolo Bussia Cicala 2021 Aldo Conterno 95

Barolo Bussia Colonnello 2021 Aldo Conterno 94

Barolo Bussia Romirasco 2021 Aldo Conterno 96

Barolo Bussia Vigna Colonnello 2019 Prunotto 95

Barolo Campè Vursù 2021 La Spinetta 95

Barolo Cannubi 2021 Brezza Giacomo e Figli dal 1885 94

Barolo Cannubi 2021 Giacomo Borgogno & Figli 94

Barolo Cannubi 2021 Poderi Luigi Einaudi 95

Barolo Cannubi Chiara Boschis 2021 Pira E. & Figli 94

Barolo Cannubi Riserva Collezione Rag. Franco Miroglio 2019 Tenuta Carretta 94

Barolo Case Nere 2021 Boglietti Enzo 94

Barolo Castelletto Persiera Josetta Saffirio 2021 Josetta Saffirio 94

Barolo Cerequio 2021 Boroli 94

Barolo Cerequio 2021 Vietti 95

Barolo Cerretta 2021 Luigi Baudana 95

Barolo Cerretta 2021 Prunotto 94

Barolo Cerretta 2021 Rosso Giovanni 94

Barolo Cerretta 2021 Schiavenza 95

Barolo Conteisa 2021 Gaja 94

Barolo Coste di Rose 2021 Bric Cenciurio 94

Barolo Coste di Rose 2021 G.D. Vajra 94

Barolo Falletto 2021 Giacosa Bruno 96

Barolo Ginestra 2021 Paolo Conterno 94

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 Domenico Clerico 95

Barolo Ginestra Vigna del Gris 2021 Conterno Fantino 94

Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2021 Conterno Fantino 95

Barolo Lazzarito 2021 Boasso Franco - Gabutti 94

Barolo Lazzarito 2021 Casa E. di Mirafiore 94

Barolo Lazzarito 2021 Vietti 95

Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2021 Fontanafredda 94

Barolo Marenca 2021 Pira Luigi 94

Barolo Margheria 2021 Azelia 94

Barolo Margheria 2021 Pira Luigi 94

Barolo Monrobiolo di Bussia 2021 Barale Fratelli 94

Barolo Monvigliero 2021 Fratelli Alessandria 94

Barolo Mosconi Vigna Ped 2021 Conterno Fantino 94

Barolo Ornato 2021 Palladino 94

Barolo Ornato 2021 Pio Cesare 95

Barolo Parafada 2021 Massolino - Vigna Rionda 94

Barolo Percristina 2015 Domenico Clerico 94

Barolo Perno Cappella di S. Stefano 2021 Rocche dei Manzoni 94

Barolo Prapò 2021 Schiavenza 94

Barolo Riserva 2018 Giacomo Borgogno & Figli 94

Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2019 Cavallotto 96

Barolo Riserva Bussia 2018 Barale Fratelli 94

Barolo Riserva Bussia 2019 Livia Fontana 94

Barolo Riserva Bussia Vigna Mondoca 2019 Oddero 94

Barolo Riserva Cannubi 2020 Giacomo Borgogno & Figli 94

Barolo Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2019 Brezza Giacomo e Figli dal 1885 94

Barolo Riserva Vigna Rionda 2019 Massolino - Vigna Rionda 96

Barolo Riserva Vignarionda 2019 Oddero 96

Barolo Riserva Vignolo 2019 Cavallotto 95

Barolo Rocche dell'Annunziata 2021 Ratti 95

Barolo Rocche di Castiglione 2021 Vietti 95

Barolo San Rocco 2021 Azelia 94

Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2017 Giacosa Fratelli 95

Barolo Serra 2021 Rosso Giovanni 94

Barolo Sorano 2021 Alario Claudio 94

Barolo Sperss 2021 Gaja 96

Barolo Vignarionda 2021 Arnaldo Rivera 94

Barolo Vignarionda 2021 Pira Luigi 95

Barolo Villero 2021 Arnaldo Rivera 94

Barolo Villero 2021 Boroli 95

Barolo Villero 2021 Livia Fontana 94

Barolo Villero 2021 Oddero 94

Barolo Villero 2021 Poderi Luigi Einaudi 94

Boca Vigna Cristiana 2020 Podere Ai Valloni 94

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Scaldapulce 2021 Giacomo Borgogno & Figli 94

Nizza Bric del Marchese 2021 Coppo 94

Nizza Riserva Bricco Roche 2019 Tenuta Il Falchetto 94

Nizza Riserva della Famiglia 2020 Coppo 94

Nizza Riserva La Vigna dell'Angelo 2021 La Barbatella 94

Nizza Riserva Sei Vigne Insynthesis 2020 Vinchio Vaglio 95

Liguria

Cinque Terre Sciacchetrà UWW 2019 Possa 94

Lombardia

Franciacorta Brut Riserva Casa delle Colonne 2015 Freccianera Fratelli Berlucchi 94

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Annamaria Clementi 2016 Ca' del Bosco 96

Franciacorta Dosage Zéro Riserva Millesimato Vintage Collection Noir 2016 Ca' del Bosco 94

Franciacorta Extra Brut Millesimato Comarì del Salem 2018 Uberti 94

Franciacorta Extra Brut Millesimato Vintage Collection 2020 Ca' del Bosco 94

Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2020 Bellavista 94

Franciacorta Extra Brut Riserva Palazzo Lana Extrème 2014 Guido Berlucchi 94

Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Annamaria Clementi 2016 Ca' del Bosco 96

Franciacorta Pas Dosé Millesimato Diamant 2020 Villa Franciacorta 94

Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Vittorio Moretti 2018 Bellavista 94

Franciacorta Rosé Brut Millesimato Bokè 2021 Villa Franciacorta 94

Maurizio Zanella Rosso Sebino 2021 Ca' del Bosco 94

N°1 Numero Uno Alpi Retiche Rosso 2020 Plozza Vini 94

Sforzato di Valtellina Blackedition 2019 Plozza Vini 94

Sforzato di Valtellina Il Monastero 2021 Triacca 96

Sforzato di Valtellina San Domenico 2021 Triacca 94

Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2021 Rainoldi 94

SommoClivo 2017 Torre San Quirico 94

Alto Adige

Alto Adige Bianco Beyond the Cloud 2022 Elena Walch 95

Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Lafóa 2022 Colterenzio 94

Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Quintessenz 2022 Cantina Kaltern 94

Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Sass Roà 2022 Laimburg 94

Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve 2021 Castelfeder 95

Alto Adige Chardonnay Nama 2021 Nals Margreid 95

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2022 Tramin 95

Alto Adige Chardonnay Riserva Vigna Crivelli 2022 Peter Zemmer 94

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2023 Tramin 95

Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2017 Tramin 94

Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2023 Tramin 95

Alto Adige Gewürztraminer Vigna Kolbenhof 2022 Hofstätter 94

Alto Adige Lagrein Riserva Porphyr 2022 Terlano 95

Alto Adige Lagrein Riserva Taber 2023 Cantina Bolzano 94

Alto Adige Lagrein Riserva Tor di Lupo 2022 Andriano 94

Alto Adige Lagrein Roblinus De Waldgries 2021 Ansitz Waldgries 94

Alto Adige Merlot Cabernet Riserva Tres 2018 Kurtatsch 95

Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2022 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof 94

Alto Adige Pinot Bianco Riserva V Years 2019 Merano 95

Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano 2020 Hofstätter 95

Alto Adige Pinot Nero Mason di Mason 2022 Manincor 94

Alto Adige Pinot Nero Riserva Curlan 2022 Girlan 96

Alto Adige Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld 2021 Pfitscher 95

Alto Adige Pinot Noir Riserva Aton 2020 Elena Walch 94

Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Renaissance 2022 Gump Hof - Markus Prackwieser 95

Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Vigna Rachtl 2022 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof 94

Alto Adige Sauvignon Riserva Gran Lafóa 2022 Colterenzio 96

Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2021 San Michele Appiano 96

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012 Terlano 96

Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2022 Terlano 94

Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2023 Terlano 94

Alto Adige Val Venosta Riesling Anadûron 2020 Falkenstein 96

Kermesse Grande Cuvée 2022 Elena Walch 94

Le Petit 2021 Manincor 95

Manna Bianco Vigneti delle Dolomiti 2023 Franz Haas 94

Trentino

San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2020 San Leonardo 95

Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Ottavio 2020 De Vigili 94

Trento Brut Riserva Aquila Reale Cesarini Sforza 2015 Cesarini Sforza Spumanti 94

Trento Brut Riserva Graal Altemasi 2018 Cavit 94

Trento Brut Riserva Millesimato Rare Vintage Madame Martis 2015 Maso Martis 96

Trento Dosaggio Zero Perlé Zero CuvéeZero18 s.a. Ferrari F.lli Lunelli 95

Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 Ferrari F.lli Lunelli 96

Trento Extra Brut Riserva Perlé Nero 2018 Ferrari F.lli Lunelli 94

Trento Extra Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 Ferrari F.lli Lunelli 95

Veneto

Acininobili Bianco Passito Veneto 2019 Maculan 95

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2020 Sant'Antonio 94

Amarone della Valpolicella Classico 2019 Bussola Tommaso 95

Amarone della Valpolicella Classico 2020 Zenato 94

Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2021 Accordini Stefano 94

Amarone della Valpolicella Classico Am 2019 Zýmè Celestino Gaspari 95

Amarone della Valpolicella Classico Castel 2020 Roberto Mazzi e Figli 95

Amarone della Valpolicella Classico Fumane Mazzurega 2016 Domìni Veneti 95

Amarone della Valpolicella Classico Giuseppe Campagnola 2021 Campagnola 94

Amarone della Valpolicella Classico La Coeta 2021 Corte Lenguin 94

Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 2015 Masi Agricola 95

Amarone della Valpolicella Classico Negrar Villa 2016 Domìni Veneti 95

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 Le Ragose 94

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Caterina Zardini 2020 Campagnola 95

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Costasera 2019 Masi Agricola 94

Amarone della Valpolicella Classico Riserva De Buris 2013 Tommasi Viticoltori 95

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Il Fornetto 2017 Accordini Stefano 96

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Marta Galli 2015 Le Ragose 95

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Pergole Vece 2020 Le Salette 95

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2019 Zenato 94

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Villa Rizzardi 2020 Guerrieri Rizzardi 94

Amarone della Valpolicella Classico Sant'Ambrogio Monte Sant'Ambrogio 2016 Domìni Veneti 94

Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2020 Pasqua Vigneti e Cantine 94

Fratta Rosso Veneto 2020 Maculan 94

La Poja Corvina Veronese 2019 Allegrini 94

Recioto della Valpolicella Classico Armenzago 2023 Brunelli 94

Soave Classico Calvarino 2023 Pieropan 94

Soave Classico Foscarino 2023 Inama 94

Soave Classico Foscarino I Palchi 2022 Inama 95

Soave Classico La Rocca 2023 Pieropan 95

Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019 Dal Forno Romano 94

Venissa Dorona Veneto 2020 Venissa 95

Friuli Venezia Giulia

Arbis Blanc Venezia Giulia Bianco 2022 Borgo San Daniele 94

Aur Traminer Passito delle Venezie 2019 Ronco del Gelso 94

Braide Alte Bianco Venezia Giulia 2023 Livon 94

Colli Orientali del Friuli Picolit 2019 Livio Felluga 95

Collio Malvasia 2021 Podversic Damijan 94

Collio Ribolla Gialla Riserva 2020 Primosic 94

Dut'Un Bianco Venezia Giulia 2022 Vie di Romans 95

Friuli Colli Orientali Pignolo Ronco di Paolo 2020 Petrucco 94

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023 Vie di Romans 94

Friuli Isonzo Bianco Lis 2020 Lis Neris 94

Friuli Isonzo Pignolo Arbis Ròs 2019 Borgo San Daniele 94

Friuli Isonzo Pinot Grigio Dessimis 2023 Vie di Romans 94

Friuli Isonzo Sauvignon Blanc Pière 2023 Vie di Romans 94

Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2023 Vie di Romans 94

Rosazzo Terre Alte 2022 Livio Felluga 94

Emilia Romagna

Romagna Albana Passito Riserva AR Selections des Grains Nobles 2021 Zerbina 95

Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Monografia /5 2020 Zerbina 96

Romagna Sangiovese Modigliana Riserva Vigna Probi 2022 Villa Papiano 94

Romagna Sangiovese Predappio Riserva Calisto 2022 Berti Stefano 94

Romagna Sangiovese Superiore Riserva 2022 Bissoni 94

Romagna Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2022 Fattoria Nicolucci 94

Toscana

Altrovino Rosso Costa Toscana 2023 Duemani 95

Auritea Cabernet Franc Costa Toscana 2019 Tenute Lunelli - Podernovo 94

Avvoltore Rosso Toscana 2020 Morisfarms 94

Bolgheri Bianco Toscana Ornellaia 2022 Ornellaia 95

Bolgheri Rosso Superiore Baia al Vento Tenuta Campo al Mare 2022 Folonari 94

Bolgheri Superiore Argentiera 2022 Argentiera 95

Bolgheri Superiore Casa di Terra 2022 Casa di Terra 94

Bolgheri Superiore Donne Fittipaldi 2022 Donne Fittipaldi 94

Bolgheri Superiore Grattamacco 2022 Grattamacco 94

Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022 Tenuta Guado al Tasso 96

Bolgheri Superiore Poggiomatto 2022 Micheletti 94

Bolgheri Superiore Renzo 2022 Pietranova 94

Bolgheri Superiore Sondraia 2021 Poggio al Tesoro 94

Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2022 Brancaia 94

Brunello di Montalcino 2020 Argiano 94

Brunello di Montalcino 2020 Castello Romitorio 95

Brunello di Montalcino 2020 Il Marroneto 96

Brunello di Montalcino 2020 Il Poggione 95

Brunello di Montalcino 2020 La Poderina 94

Brunello di Montalcino 2020 Le Macioche 96

Brunello di Montalcino 2020 Mastrojanni 94

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2020 Castiglion del Bosco 94

Brunello di Montalcino Filo di Seta 2020 Castello Romitorio 96

Brunello di Montalcino La Pieve 2020 La Gerla 95

Brunello di Montalcino Luce 2020 Tenuta Luce 94

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 Camigliano 94

Brunello di Montalcino Rennina 2020 Pieve Santa Restituta 95

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Altesino 94

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Canalicchio di Sopra 94

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Carpineto 94

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Lisini 95

Brunello di Montalcino Riserva 2019 Uccelliera 94

Brunello di Montalcino Riserva Colombaiolo 2019 Casisano 94

Brunello di Montalcino Riserva Duelecci Ovest 2019 Tenuta di Sesta 94

Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2019 La Gerla 95

Brunello di Montalcino Riserva Gualto 2019 Camigliano 94

Brunello di Montalcino Riserva Millecento 1100 2019 Castiglion del Bosco 95

Brunello di Montalcino Riserva Poggio Abate 2019 La Poderina 96

Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento Castelgiocondo 2019 Frescobaldi 94

Brunello di Montalcino Riserva Ugolforte 2019 San Giorgio 95

Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli 2019 Il Poggione 95

Brunello di Montalcino Salvioni 2020 La Cerbaiola 95

Brunello di Montalcino Tenuta La Fuga 2020 Folonari 94

Brunello di Montalcino Ugolforte 2020 San Giorgio 95

Brunello di Montalcino Veltha 2020 Máté 94

Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020 Argiano 94

Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2020 Mastrojanni 95

Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 Altesino 94

Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020 Col d'Orcia 94

Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2020 Tiezzi 94

Brunello di Montalcino Vignavecchia 2020 San Polo 94

Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria 2020 Tenute Silvio Nardi 94

Brunello di Montalcino Voliero 2020 Uccelliera 94

Bruno di Rocca Cabernet Sauvignon Toscana 2020 Vecchie Terre di Montefili 94

Cabraia Rosso Toscana 2021 Gualdo del Re 95

Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Rosso Toscana 2022 Folonari 94

Camartina Rosso Toscana 2021 Querciabella 94

Campo alla Sughera Rosso Toscana 2021 Campo alla Sughera 95

Capannelle Solare Toscana Rosso 2020 Capannelle 95

Carmignano Riserva Grumarello 2021 Tenuta di Artimino 94

Carmignano Riserva Il Circo Rosso 2022 Fabrizio Pratesi 94

Carmignano Riserva Montalbiolo 2021 Ambra 94

Carmignano Riserva Piaggia 2022 Piaggia 95

Carmignano Riserva Trefiano Vittorio Contini Bonacossi 2021 Capezzana 94

Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2015 Capezzana 94

Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Colledilà 2022 Ricasoli 94

Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Rialzi Tenuta Perano 2021 Frescobaldi 94

Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari Tenuta di Nozzole 2020 Folonari 94

Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Casanova 2021 Castello di Volpaia 94

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2022 Fontodi 94

Chianti Classico Gran Selezione Radda Coltassala 2022 Castello di Volpaia 94

Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli 94

Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montaperto 2020 Carpineta Fontalpino 94

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Lapina 2021 Vallepicciola 94

Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2020 Rocca di Montegrossi 95

Cortona Syrah Cuculaia 2020 Fabrizio Dionisio 94

Cortona Syrah Il Castagno 2022 Fabrizio Dionisio 94

Desiderio Merlot Toscana 2021 Avignonesi 94

Do ut Des Toscana Rosso 2020 Carpineta Fontalpino 94

Duemani Rosso Costa Toscana 2022 Duemani 96

Farnito Camponibbio Toscana 2017 Carpineto 94

Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2022 Fontodi 95

Francesca Romana Rosso Toscana 2020 Terenzi 94

Geremia Rosso Toscana 2020 Rocca di Montegrossi 95

Ghiaie della Furba Rosso Toscana 2021 Capezzana 94

Giusto di Notri Rosso Toscana 2022 Tua Rita 96

Guardiavigna Orniello Rosso Toscana 2021 Podere Forte 96

Hide Syrah Costa Toscana 2022 Bulichella 94

I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Toscana 2020 Sant'Agnese 94

I Sodi di San Niccolò Toscana 2021 Castellare di Castellina 96

Il Borro Rosso Toscana 2021 Il Borro 95

Il Caberlot Sommelleria Toscana 2022 Il Carnasciale 95

Il Pareto Tenuta di Nozzole Rosso Toscana 2021 Folonari 94

I'Rennero Merlot Costa Toscana 2021 Gualdo del Re 94

La Pineta Rosso Toscana 2023 Podere Monastero 94

La Quadratura del Cerchio Rosso Toscana 2021 Roberto Cipresso 94

La Ricolma Merlot Toscana 2022 San Giusto a Rentennano 95

Luce della Vite Rosso Toscana 2022 Tenuta Luce 95

Lupicaia Toscana 2020 Castello del Terriccio 94

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 Rocca di Frassinello 96

Maremma Toscana Poggio alle Nane 2023 Le Mortelle 94

Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2023 Rocca di Frassinello 94

Maremma Toscana San Germano 2021 Rocca di Frassinello 95

Marsiliana Rosso Costa Toscana 2021 Principe Corsini - Villa Le Corti 94

Massetino Toscana 2023 Masseto 96

Mazzaferrata Rosso Colli della Toscana Centrale 2020 Marchesi Gondi - Tenuta Bossi 94

Messorio Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96

Miglioré Rosso Toscana 2021 Vallepicciola 96

Modus Primo Toscana 2021 Ruffino 94

Monteverro Chardonnay Toscana 2022 Monteverro 95

Moscadello di Montalcino 2018 La Poderina 95

Orma Rosso Toscana 2023 Orma 94

Paléo Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96

Parva Domus Cabernet Sauvignon Toscana 2022 Vallepicciola 94

Paterno II Rosso Toscana 2022 Paradiso 94

Percarlo Sangiovese Toscana 2021 San Giusto a Rentennano 95

Petit Manseng Passito Costa Toscana 2022 Terenzi 94

Piantonaia Alta Valle della Greve 2022 Poggio Scalette 94

Picconero Tenuta Montebello Toscana 2021 Tolaini 94

Pomino Bianco Riserva Benefizio Castello Pomino 2023 Frescobaldi 94

Quercegrosse Merlot Toscana 2022 Vallepicciola 94

Ridolfo Toscana Rosso 2019 Rocca di Montegrossi 95

Ripa delle More Rosso Toscana 2023 Castello Vicchiomaggio 94

Sancaba Pinot Nero Toscana 2023 Sancaba 94

Sapaio Rosso Toscana 2021 Podere Sapaio 95

Scrio Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96

Siepi Rosso Toscana 2022 Castello di Fonterutoli 94

Solengo Rosso Toscana 2022 Argiano 94

Sopra Cabernet Franc Rosso Costa Toscana 2021 Colline di Sopra 94

Suvereto Rosso Montecristo 2022 Bulichella 94

Tarabuso Cabernet Sauvignon Toscana 2022 Terre del Marchesato 94

Tenuta di Trinoro Rosso Toscana 2022 Tenuta di Trinoro 96

Tignanello Toscana 2022 Marchesi Antinori 96

Tinata Monteverro Rosso Toscana 2022 Monteverro 96

Torre Civette Toscana 2021 Torre Civette 94

Val d'Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2022 Petrolo 96

Valdisanti Tenuta San Giovanni Toscana 2022 Tolaini 94

Vigna Vecchia Rosso Toscana 2022 I Giusti & Zanza Vigneti 94

Vin Santo del Chianti Classico 2014 Rocca di Montegrossi 96

Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2009 Badia a Coltibuono 95

Vin Santo di Carmignano Riserva 2017 Capezzana 95

Vin Santo di Montepulciano Riserva Familiae 2016 Boscarelli 94

Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2020 Fattoria del Cerro 94

Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2022 Poliziano 94

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2019 Dei 94

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Sotto Casa 2021 Boscarelli 94

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Balciana 2023 Sartarelli 94

Chaos Marche Rosso 2022 Le Terrazze 94

Colli Maceratesi Ribona Asola 2021 Fontezoppa 94

Conero Riserva Sassi Neri 2021 Le Terrazze 94

Il Pollenza Marche Rosso 2021 Il Pollenza 94

Kupra Marche Rosso 2022 Oasi degli Angeli 95

Kurni Marche Rosso 2023 Oasi degli Angeli 94

Lina Passito Marche 2023 Santa Barbara 95

Offida Rosso Ludi 2022 Velenosi 94

Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 Velenosi 95

Umbria

Amelia Vinsanto 10 Anni 2013 La Palazzola 94

Montefalco Sagrantino 2021 Pardi 94

Montefalco Sagrantino 2021 Scacciadiavoli 94

Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2021 Tabarrini 94

Montefalco Sagrantino Ennio 2020 Bocale 94

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 Tabarrini 95

Montefalco Sagrantino Molino dell'Attone 2020 Antonelli San Marco 94

Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022 Palazzone 94

Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2020 Lungarotti 96

Lazio

Barcaccia Bianco Lazio 2023 Poggio Le Volpi 94

Habemus Etichetta Rossa Rosso Lazio 2022 San Giovenale 94

Mater Matuta Lazio Rosso 2021 Casale del Giglio 94

Montiano Rosso Lazio 2022 Famiglia Cotarella 95

Radix Bellone Lazio 2021 Casale del Giglio 94

Abruzzo

Montepulciano d'Abruzzo 2022 Torre dei Beati 94

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Cocciopesto 2022 Fattoria Nicodemi 94

Trebbiano d'Abruzzo 2023 Emidio Pepe 94

Trebbiano d'Abruzzo 2021 Valentini 96

Trebbiano d'Abruzzo Fonte Raviliano 2023 De Angelis Corvi 94

Trebbiano d'Abruzzo Vigneto di Popoli 2022 Valle Reale 94

Molise

Molise Rosso Riserva Don Luigi 2021 Di Majo Norante 94

Campania

Aglianico del Taburno Riserva Grave Mora 2019 Fontanavecchia 94

Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago 2023 La Sibilla 94

Campi Flegrei Piedirosso 2022 Contrada Salandra 94

Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 Cuomo Marisa 95

Costa d'Amalfi Tramonti Bianco Colle Santa Marina 2023 Apicella Giuseppe 94

Costa d'Amalfi Tramonti Rosso Riserva A' Scippata 2021 Apicella Giuseppe 94

Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2018 Felicia 94

Fiano di Avellino 2024 Colli di Lapio 94

Fiano di Avellino Aipierti 2024 Traerte - Vadiaperti 94

Fiano di Avellino Riserva Alessandra 2015 Di Meo 94

Fiano di Avellino Riserva CampoRe 2020 Terredora Di Paolo 94

Fiano di Avellino Riserva Neviera di Sopra 2020 Rocca del Principe 94

Fiano di Avellino Riserva Pietramara Etichetta Bianca 2022 I Favati 95

Fiano di Avellino Riserva Tognano 2022 Rocca del Principe 94

Greco di Tufo Giallo d'Arles 2024 Quintodecimo 94

Greco di Tufo Riserva Miniere 2023 Cantine dell'Angelo 94

Greco di Tufo Riserva Vigna Laure 2023 Cantine di Marzo 94

Greco di Tufo Tornante 2024 Traerte - Vadiaperti 94

Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024 Benito Ferrara dal 1860 94

Taurasi 2020 Fiorentino 94

Taurasi Riserva CampoRe 2010 Terredora Di Paolo 94

Taurasi Riserva Radici 2018 Mastroberardino 94

Taurasi Riserva Stilèma 2018 Mastroberardino 94

Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2021 Antonio Caggiano 94

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Sigillo 2019 Cantine del Notaio 95

Aglianico del Vulture La Firma 2020 Cantine del Notaio 95

Aglianico del Vulture Nocte 2021 Terra dei Re 94

Aglianico del Vulture Superiore Divinus 2016 Terra dei Re 95

Puglia

Diciotto Primitivo Salento 2023 Schola Sarmenti 94

ES Salento Primitivo 2023 Fino Gianfranco 94

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2022 Tenute Chiaromonte 95

Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2023 Cantine Tre Pini 94

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 14 Vigneto Marchesana 2023 Polvanera 94

Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2022 Polvanera 94

Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 Pietraventosa 94

Gioia del Colle Primitivo Riserva Chakra Oro 2021 Giovanni Aiello 94

Nardò Rosso Danze della Contessa Barricato 2023 Bonsegna 94

Notarpanaro Negroamaro Salento 2020 Taurino Cosimo 94

Primitivo di Manduria Librante 2020 Attanasio Luca 94

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Ripe del Falco 2018 Ippolito 1845 94

Gravello Rosso Calabria 2023 Librandi 94

Milirosu Passito Calabria 2023 Masseria Falvo 1727 94

Paternum Rosso Calabria 2019 Tenuta Iuzzolini 95

Terre di Cosenza Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2020 Serracavallo 95

Sicilia

Contrada G Terre Siciliane 2023 Passopisciaro 94

Etna Bianco Contrada Sciaranuova Tenuta Tascante 2023 Tasca d'Almerita 94

Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2020 Benanti 94

Etna Rosso Arcurìa 2023 Graci 94

Etna Rosso Barbagalli 2022 Pietradolce 95

Etna Rosso Contrada Cavaliere 2023 Benanti 94

Etna Rosso Contrada Sciaranuova Tenuta Tascante 2021 Tasca d'Almerita 95

Etna Rosso Riserva Saeculare 2016 I Custodi delle Vigne dell'Etna 94

Faro 2023 Le Casematte 94

Faro Chiano Conti 2016 Tenuta Gatto 94

Faro Palari 2020 Palari 94

Occhio di Terra Malvasia Salina 2024 Caravaglio Antonino 94

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2022 Donnafugata 94

Scampato Salina Rosso 2022 Caravaglio Antonino 95

Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte Tenuta Regaleali 2020 Tasca d'Almerita 94

Sicilia Nero d'Avola Riserva Vrucara 2021 Feudo Montoni 94

Sicilia Zibibbo Al Qasar 2024 Rallo 94

Zà Tarina Terre Siciliane Malvasia 2024 Cusolito 94

Sardegna

Carignano del Sulcis Superiore Arruga 2021 Sardus Pater 94

Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2021 Cantina Mesa 96

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021 Santadi 95

Is Solinas Carignano Isola dei Nuraghi 2022 Argiolas 94

Mandrolisai Rosso Superiore Angraris 2021 Fradiles 94

Santigaìni Isola dei Nuraghi Bianco 2021 Capichera 95

Shardana Rosso Valli di Porto Pino 2021 Santadi 94

Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2022 Gregu 94

Vermentino di Sardegna Cerdeña 2022 Argiolas 94

Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1991 Còntini 1898 95

VT Isola dei Nuraghi Bianco 2023 Capichera 94

