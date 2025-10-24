Le 30 “Stelle Polari”, punti di riferimento del vino italiano, per “I vini di Veronelli” 2026

Dal Barbaresco Sorì San Lorenzo 2022 e Barbaresco Sorì Tildin 2022, entrambi Gaja, al Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2021 Rosso Giovanni; da Alto Adige Bianco Appius 2020 San Michele Appiano all’Alto Adige Bianco Riserva 2021 Colterenzio; dall’Alto Adige Pinot Noir Riserva Vigna Ganger 2021 Girlan all’Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2022 Terlano; dall’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2018 Tedeschi all’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2013 Bussola Tommaso; dal Bolgheri Sassicaia 2022 Tenuta San Guido al Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2021 Poggio al Tesoro; dal Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 Ornellaia al Brunello di Montalcino 2020 Giodo; dal Brunello di Montalcino 2020 Poggio di Sotto al Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020 Il Marroneto; dal Brunello di Montalcino Riserva 2019 Le Macioche al Brunello di Montalcino Riserva 2019 Poggio di Sotto; dal Brunello di Montalcino Sugarille 2020 Pieve Santa Restituta al Masseto Toscana 2022 Masseto; dal Miticaia Toscana Rosso 2020 Batavigna al Monteverro Rosso Toscana 2022 Monteverro; dall’Orcia Sangiovese Petrucci Anfiteatro 2020 Podere Forte all’Orcia Sangiovese Petrucci Melo 2020 Podere Forte; dall’Oreno Rosso Toscana 2023 Tenuta Sette Ponti al Palazzi Rosso Toscana 2023 Tenuta di Trinoro; dal Pomino Spumante Brut Rosé Millesimato Leonia 2020 Frescobaldi al Solaia Toscana 2022 Marchesi Antinori; dal Suisassi Syrah Costa Toscana 2022 Duemani al Vin San Giusto Bianco Passito Toscana 2017 San Giusto a Rentennano, fino al Turriga Isola dei Nuraghi 2021 Argiolas. Sono queste 30 “Stelle Polari” della “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2026 - storica pubblicazione, la prima nata in Italia, curata e pubblicata dal Seminario Permanente Luigi Veronelli - novità assoluta di quest’anno, ovvero le 30 etichette che segnalano i vini d’eccellenza assoluta, autentici punti di riferimento del panorama enologico italiano. La guida assegna inoltre, come ogni anno le “Tre Stelle Oro”, ovvero 468 etichette che hanno ottenuto il massimo riconoscimento.
L’edizione 2026 - con 1.679 produttori recensiti e 13.758 vini selezionati, a disegnare una fotografia dettagliata delle realtà e delle aziende che popolano il panorama enologico italiano - sarà presentata il 13 novembre nella cornice del Convento dei Neveri a Bariano (Bergamo), sede dello spazio permanente “Il Veronelli”, con i curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello. Durante l’evento saranno conferiti i riconoscimenti più attesi, ovvero i 12 “Sole” 2026, assegnati ai vini e ai vignaioli che più si sono distinti per creatività, coerenza e impegno, e i 6 “Migliori Assaggi” 2026, attribuiti ai vini che hanno conseguito il più alto punteggio in centesimi nelle rispettive categorie, dallo spumante al rosso, dal bianco al vino da dessert. Novità di quest’anno, tra i Migliori Assaggi, il premio attribuito al Miglior Vino Spumante ottenuto con metodi diversi dal metodo classico. La presentazione ufficiale sarà seguita da una prima sessione di banchi d’assaggio riservata a vignaioli, operatori di settore e stampa.
“Con la Guida 2026 proseguiamo il cammino tracciato da Luigi Veronelli, con lo stesso spirito di curiosità e di fiducia nel futuro. Veronelli diceva: “il vino, dopo l’uomo, è il personaggio più capace di racconti” perché condividere una bottiglia di vino è un’esperienza che ti porta in un territorio, in un vigneto, a incontrare un “vignaiuolo”. È un’esperienza che celebra la convivialità e onora il lavoro del viticultore. Il vino unisce persone e territori. Anche in quest’epoca, e forse più che mai, ne abbiamo bisogno” afferma Angela Maculan, Presidente del Seminario Veronelli.
A fare da cornice alla giornata sarà lo Spazio espositivo permanente “Il Veronelli”, creato all’interno del Convento dei Neveri per custodire e valorizzare il pensiero e l’eredità del grande critico. Il percorso, che comprende l’archivio documentale, la biblioteca con oltre 6.500 volumi, la cantina con circa 12.000 bottiglie, lo studio - la celebre “fucina” - e la sala assaggi, rappresenta oggi un luogo simbolico e reale della memoria enoica italiana.
Focus - Le 468 “Tre Stelle Oro” assegnate dalla “Guida Oro I Vini di Veronelli” 2026
Valle D’Aosta
Valle d'Aosta Chardonnay Cuvée Bois 2023 Les Crêtes 94
Piemonte
Barbaresco 2022 Gaja 94
Barbaresco Basarin 2022 Moccagatta 94
Barbaresco Costa Russi 2022 Gaja 96
Barbaresco Currà 2021 Rabajà - Bruno Rocca 94
Barbaresco Gallina Vursù 2022 La Spinetta 96
Barbaresco Rabajà 2021 Rabajà - Bruno Rocca 95
Barbaresco Riserva Asili 2020 Giacosa Bruno 96
Barbaresco Riserva Basarin 2019 Bera 94
Barbaresco Riserva Bricco di Neive 2020 Dante Rivetti 94
Barbaresco Riserva Currà 2019 Rabajà - Bruno Rocca 95
Barbaresco Riserva Martinenga Camp Gros 2020 Marchesi di Grésy 95
Barbaresco Riserva Martinenga Gaiun 2020 Marchesi di Grésy 96
Barbaresco Riserva Rabajà 2018 Bera 94
Barbaresco Riserva Rabajà 2019 Rabajà - Bruno Rocca 95
Barbaresco Riserva Rabajà 2020 Vietti 94
Barbaresco Starderi 2022 Collina Serragrilli 94
Barbaresco Starderi Vursù 2022 La Spinetta 95
Barbaresco Valeirano Vursù 2022 La Spinetta 95
Barbera d'Alba Vigna dei Romani 2021 Boglietti Enzo 94
Barbera d'Alba Vigna Vecchia Scarrone 2023 Vietti 95
Barbera d'Asti Ai Suma 2022 Braida di Giacomo Bologna 94
Barbera d'Asti Superiore SanSi Antologia 2020 Scagliola - Sansì 95
Barolo Arione 2021 Boglietti Enzo 95
Barolo Bricco delle Viole 2021 G.D. Vajra 95
Barolo Broglio 2021 Schiavenza 94
Barolo Brunate 2021 Vietti 94
Barolo Bussia 2021 Parusso Armando 94
Barolo Bussia 2021 Prunotto 94
Barolo Bussia Cicala 2021 Aldo Conterno 95
Barolo Bussia Colonnello 2021 Aldo Conterno 94
Barolo Bussia Romirasco 2021 Aldo Conterno 96
Barolo Bussia Vigna Colonnello 2019 Prunotto 95
Barolo Campè Vursù 2021 La Spinetta 95
Barolo Cannubi 2021 Brezza Giacomo e Figli dal 1885 94
Barolo Cannubi 2021 Giacomo Borgogno & Figli 94
Barolo Cannubi 2021 Poderi Luigi Einaudi 95
Barolo Cannubi Chiara Boschis 2021 Pira E. & Figli 94
Barolo Cannubi Riserva Collezione Rag. Franco Miroglio 2019 Tenuta Carretta 94
Barolo Case Nere 2021 Boglietti Enzo 94
Barolo Castelletto Persiera Josetta Saffirio 2021 Josetta Saffirio 94
Barolo Cerequio 2021 Boroli 94
Barolo Cerequio 2021 Vietti 95
Barolo Cerretta 2021 Luigi Baudana 95
Barolo Cerretta 2021 Prunotto 94
Barolo Cerretta 2021 Rosso Giovanni 94
Barolo Cerretta 2021 Schiavenza 95
Barolo Conteisa 2021 Gaja 94
Barolo Coste di Rose 2021 Bric Cenciurio 94
Barolo Coste di Rose 2021 G.D. Vajra 94
Barolo Falletto 2021 Giacosa Bruno 96
Barolo Ginestra 2021 Paolo Conterno 94
Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 Domenico Clerico 95
Barolo Ginestra Vigna del Gris 2021 Conterno Fantino 94
Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra 2021 Conterno Fantino 95
Barolo Lazzarito 2021 Boasso Franco - Gabutti 94
Barolo Lazzarito 2021 Casa E. di Mirafiore 94
Barolo Lazzarito 2021 Vietti 95
Barolo Lazzarito Vigna La Delizia 2021 Fontanafredda 94
Barolo Marenca 2021 Pira Luigi 94
Barolo Margheria 2021 Azelia 94
Barolo Margheria 2021 Pira Luigi 94
Barolo Monrobiolo di Bussia 2021 Barale Fratelli 94
Barolo Monvigliero 2021 Fratelli Alessandria 94
Barolo Mosconi Vigna Ped 2021 Conterno Fantino 94
Barolo Ornato 2021 Palladino 94
Barolo Ornato 2021 Pio Cesare 95
Barolo Parafada 2021 Massolino - Vigna Rionda 94
Barolo Percristina 2015 Domenico Clerico 94
Barolo Perno Cappella di S. Stefano 2021 Rocche dei Manzoni 94
Barolo Prapò 2021 Schiavenza 94
Barolo Riserva 2018 Giacomo Borgogno & Figli 94
Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2019 Cavallotto 96
Barolo Riserva Bussia 2018 Barale Fratelli 94
Barolo Riserva Bussia 2019 Livia Fontana 94
Barolo Riserva Bussia Vigna Mondoca 2019 Oddero 94
Barolo Riserva Cannubi 2020 Giacomo Borgogno & Figli 94
Barolo Riserva Sarmassa Vigna Bricco 2019 Brezza Giacomo e Figli dal 1885 94
Barolo Riserva Vigna Rionda 2019 Massolino - Vigna Rionda 96
Barolo Riserva Vignarionda 2019 Oddero 96
Barolo Riserva Vignolo 2019 Cavallotto 95
Barolo Rocche dell'Annunziata 2021 Ratti 95
Barolo Rocche di Castiglione 2021 Vietti 95
Barolo San Rocco 2021 Azelia 94
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2017 Giacosa Fratelli 95
Barolo Serra 2021 Rosso Giovanni 94
Barolo Sorano 2021 Alario Claudio 94
Barolo Sperss 2021 Gaja 96
Barolo Vignarionda 2021 Arnaldo Rivera 94
Barolo Vignarionda 2021 Pira Luigi 95
Barolo Villero 2021 Arnaldo Rivera 94
Barolo Villero 2021 Boroli 95
Barolo Villero 2021 Livia Fontana 94
Barolo Villero 2021 Oddero 94
Barolo Villero 2021 Poderi Luigi Einaudi 94
Boca Vigna Cristiana 2020 Podere Ai Valloni 94
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Scaldapulce 2021 Giacomo Borgogno & Figli 94
Nizza Bric del Marchese 2021 Coppo 94
Nizza Riserva Bricco Roche 2019 Tenuta Il Falchetto 94
Nizza Riserva della Famiglia 2020 Coppo 94
Nizza Riserva La Vigna dell'Angelo 2021 La Barbatella 94
Nizza Riserva Sei Vigne Insynthesis 2020 Vinchio Vaglio 95
Liguria
Cinque Terre Sciacchetrà UWW 2019 Possa 94
Lombardia
Franciacorta Brut Riserva Casa delle Colonne 2015 Freccianera Fratelli Berlucchi 94
Franciacorta Dosage Zéro Riserva Annamaria Clementi 2016 Ca' del Bosco 96
Franciacorta Dosage Zéro Riserva Millesimato Vintage Collection Noir 2016 Ca' del Bosco 94
Franciacorta Extra Brut Millesimato Comarì del Salem 2018 Uberti 94
Franciacorta Extra Brut Millesimato Vintage Collection 2020 Ca' del Bosco 94
Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2020 Bellavista 94
Franciacorta Extra Brut Riserva Palazzo Lana Extrème 2014 Guido Berlucchi 94
Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Annamaria Clementi 2016 Ca' del Bosco 96
Franciacorta Pas Dosé Millesimato Diamant 2020 Villa Franciacorta 94
Franciacorta Riserva Dosaggio Zero Vittorio Moretti 2018 Bellavista 94
Franciacorta Rosé Brut Millesimato Bokè 2021 Villa Franciacorta 94
Maurizio Zanella Rosso Sebino 2021 Ca' del Bosco 94
N°1 Numero Uno Alpi Retiche Rosso 2020 Plozza Vini 94
Sforzato di Valtellina Blackedition 2019 Plozza Vini 94
Sforzato di Valtellina Il Monastero 2021 Triacca 96
Sforzato di Valtellina San Domenico 2021 Triacca 94
Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2021 Rainoldi 94
SommoClivo 2017 Torre San Quirico 94
Alto Adige
Alto Adige Bianco Beyond the Cloud 2022 Elena Walch 95
Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Lafóa 2022 Colterenzio 94
Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Quintessenz 2022 Cantina Kaltern 94
Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva Sass Roà 2022 Laimburg 94
Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Family Reserve 2021 Castelfeder 95
Alto Adige Chardonnay Nama 2021 Nals Margreid 95
Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2022 Tramin 95
Alto Adige Chardonnay Riserva Vigna Crivelli 2022 Peter Zemmer 94
Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2023 Tramin 95
Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2017 Tramin 94
Alto Adige Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2023 Tramin 95
Alto Adige Gewürztraminer Vigna Kolbenhof 2022 Hofstätter 94
Alto Adige Lagrein Riserva Porphyr 2022 Terlano 95
Alto Adige Lagrein Riserva Taber 2023 Cantina Bolzano 94
Alto Adige Lagrein Riserva Tor di Lupo 2022 Andriano 94
Alto Adige Lagrein Roblinus De Waldgries 2021 Ansitz Waldgries 94
Alto Adige Merlot Cabernet Riserva Tres 2018 Kurtatsch 95
Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2022 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof 94
Alto Adige Pinot Bianco Riserva V Years 2019 Merano 95
Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano 2020 Hofstätter 95
Alto Adige Pinot Nero Mason di Mason 2022 Manincor 94
Alto Adige Pinot Nero Riserva Curlan 2022 Girlan 96
Alto Adige Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld 2021 Pfitscher 95
Alto Adige Pinot Noir Riserva Aton 2020 Elena Walch 94
Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Renaissance 2022 Gump Hof - Markus Prackwieser 95
Alto Adige Sauvignon Blanc Riserva Vigna Rachtl 2022 Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof 94
Alto Adige Sauvignon Riserva Gran Lafóa 2022 Colterenzio 96
Alto Adige Sauvignon The Wine Collection 2021 San Michele Appiano 96
Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2012 Terlano 96
Alto Adige Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg 2022 Terlano 94
Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2023 Terlano 94
Alto Adige Val Venosta Riesling Anadûron 2020 Falkenstein 96
Kermesse Grande Cuvée 2022 Elena Walch 94
Le Petit 2021 Manincor 95
Manna Bianco Vigneti delle Dolomiti 2023 Franz Haas 94
Trentino
San Leonardo Vigneti delle Dolomiti 2020 San Leonardo 95
Teroldego Rotaliano Superiore Riserva Ottavio 2020 De Vigili 94
Trento Brut Riserva Aquila Reale Cesarini Sforza 2015 Cesarini Sforza Spumanti 94
Trento Brut Riserva Graal Altemasi 2018 Cavit 94
Trento Brut Riserva Millesimato Rare Vintage Madame Martis 2015 Maso Martis 96
Trento Dosaggio Zero Perlé Zero CuvéeZero18 s.a. Ferrari F.lli Lunelli 95
Trento Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 Ferrari F.lli Lunelli 96
Trento Extra Brut Riserva Perlé Nero 2018 Ferrari F.lli Lunelli 94
Trento Extra Brut Rosé Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2016 Ferrari F.lli Lunelli 95
Veneto
Acininobili Bianco Passito Veneto 2019 Maculan 95
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2020 Sant'Antonio 94
Amarone della Valpolicella Classico 2019 Bussola Tommaso 95
Amarone della Valpolicella Classico 2020 Zenato 94
Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2021 Accordini Stefano 94
Amarone della Valpolicella Classico Am 2019 Zýmè Celestino Gaspari 95
Amarone della Valpolicella Classico Castel 2020 Roberto Mazzi e Figli 95
Amarone della Valpolicella Classico Fumane Mazzurega 2016 Domìni Veneti 95
Amarone della Valpolicella Classico Giuseppe Campagnola 2021 Campagnola 94
Amarone della Valpolicella Classico La Coeta 2021 Corte Lenguin 94
Amarone della Valpolicella Classico Mazzano 2015 Masi Agricola 95
Amarone della Valpolicella Classico Negrar Villa 2016 Domìni Veneti 95
Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 Le Ragose 94
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Caterina Zardini 2020 Campagnola 95
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Costasera 2019 Masi Agricola 94
Amarone della Valpolicella Classico Riserva De Buris 2013 Tommasi Viticoltori 95
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Il Fornetto 2017 Accordini Stefano 96
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Marta Galli 2015 Le Ragose 95
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Pergole Vece 2020 Le Salette 95
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato 2019 Zenato 94
Amarone della Valpolicella Classico Riserva Villa Rizzardi 2020 Guerrieri Rizzardi 94
Amarone della Valpolicella Classico Sant'Ambrogio Monte Sant'Ambrogio 2016 Domìni Veneti 94
Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2020 Pasqua Vigneti e Cantine 94
Fratta Rosso Veneto 2020 Maculan 94
La Poja Corvina Veronese 2019 Allegrini 94
Recioto della Valpolicella Classico Armenzago 2023 Brunelli 94
Soave Classico Calvarino 2023 Pieropan 94
Soave Classico Foscarino 2023 Inama 94
Soave Classico Foscarino I Palchi 2022 Inama 95
Soave Classico La Rocca 2023 Pieropan 95
Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019 Dal Forno Romano 94
Venissa Dorona Veneto 2020 Venissa 95
Friuli Venezia Giulia
Arbis Blanc Venezia Giulia Bianco 2022 Borgo San Daniele 94
Aur Traminer Passito delle Venezie 2019 Ronco del Gelso 94
Braide Alte Bianco Venezia Giulia 2023 Livon 94
Colli Orientali del Friuli Picolit 2019 Livio Felluga 95
Collio Malvasia 2021 Podversic Damijan 94
Collio Ribolla Gialla Riserva 2020 Primosic 94
Dut'Un Bianco Venezia Giulia 2022 Vie di Romans 95
Friuli Colli Orientali Pignolo Ronco di Paolo 2020 Petrucco 94
Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2023 Vie di Romans 94
Friuli Isonzo Bianco Lis 2020 Lis Neris 94
Friuli Isonzo Pignolo Arbis Ròs 2019 Borgo San Daniele 94
Friuli Isonzo Pinot Grigio Dessimis 2023 Vie di Romans 94
Friuli Isonzo Sauvignon Blanc Pière 2023 Vie di Romans 94
Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2023 Vie di Romans 94
Rosazzo Terre Alte 2022 Livio Felluga 94
Emilia Romagna
Romagna Albana Passito Riserva AR Selections des Grains Nobles 2021 Zerbina 95
Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Monografia /5 2020 Zerbina 96
Romagna Sangiovese Modigliana Riserva Vigna Probi 2022 Villa Papiano 94
Romagna Sangiovese Predappio Riserva Calisto 2022 Berti Stefano 94
Romagna Sangiovese Superiore Riserva 2022 Bissoni 94
Romagna Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2022 Fattoria Nicolucci 94
Toscana
Altrovino Rosso Costa Toscana 2023 Duemani 95
Auritea Cabernet Franc Costa Toscana 2019 Tenute Lunelli - Podernovo 94
Avvoltore Rosso Toscana 2020 Morisfarms 94
Bolgheri Bianco Toscana Ornellaia 2022 Ornellaia 95
Bolgheri Rosso Superiore Baia al Vento Tenuta Campo al Mare 2022 Folonari 94
Bolgheri Superiore Argentiera 2022 Argentiera 95
Bolgheri Superiore Casa di Terra 2022 Casa di Terra 94
Bolgheri Superiore Donne Fittipaldi 2022 Donne Fittipaldi 94
Bolgheri Superiore Grattamacco 2022 Grattamacco 94
Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022 Tenuta Guado al Tasso 96
Bolgheri Superiore Poggiomatto 2022 Micheletti 94
Bolgheri Superiore Renzo 2022 Pietranova 94
Bolgheri Superiore Sondraia 2021 Poggio al Tesoro 94
Brancaia Il Blu Rosso Toscana 2022 Brancaia 94
Brunello di Montalcino 2020 Argiano 94
Brunello di Montalcino 2020 Castello Romitorio 95
Brunello di Montalcino 2020 Il Marroneto 96
Brunello di Montalcino 2020 Il Poggione 95
Brunello di Montalcino 2020 La Poderina 94
Brunello di Montalcino 2020 Le Macioche 96
Brunello di Montalcino 2020 Mastrojanni 94
Brunello di Montalcino Campo del Drago 2020 Castiglion del Bosco 94
Brunello di Montalcino Filo di Seta 2020 Castello Romitorio 96
Brunello di Montalcino La Pieve 2020 La Gerla 95
Brunello di Montalcino Luce 2020 Tenuta Luce 94
Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 Camigliano 94
Brunello di Montalcino Rennina 2020 Pieve Santa Restituta 95
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Altesino 94
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Canalicchio di Sopra 94
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Carpineto 94
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Lisini 95
Brunello di Montalcino Riserva 2019 Uccelliera 94
Brunello di Montalcino Riserva Colombaiolo 2019 Casisano 94
Brunello di Montalcino Riserva Duelecci Ovest 2019 Tenuta di Sesta 94
Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2019 La Gerla 95
Brunello di Montalcino Riserva Gualto 2019 Camigliano 94
Brunello di Montalcino Riserva Millecento 1100 2019 Castiglion del Bosco 95
Brunello di Montalcino Riserva Poggio Abate 2019 La Poderina 96
Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento Castelgiocondo 2019 Frescobaldi 94
Brunello di Montalcino Riserva Ugolforte 2019 San Giorgio 95
Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli 2019 Il Poggione 95
Brunello di Montalcino Salvioni 2020 La Cerbaiola 95
Brunello di Montalcino Tenuta La Fuga 2020 Folonari 94
Brunello di Montalcino Ugolforte 2020 San Giorgio 95
Brunello di Montalcino Veltha 2020 Máté 94
Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020 Argiano 94
Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2020 Mastrojanni 95
Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 Altesino 94
Brunello di Montalcino Vigna Nastagio 2020 Col d'Orcia 94
Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2020 Tiezzi 94
Brunello di Montalcino Vignavecchia 2020 San Polo 94
Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria 2020 Tenute Silvio Nardi 94
Brunello di Montalcino Voliero 2020 Uccelliera 94
Bruno di Rocca Cabernet Sauvignon Toscana 2020 Vecchie Terre di Montefili 94
Cabraia Rosso Toscana 2021 Gualdo del Re 95
Cabreo Il Borgo Tenute del Cabreo Rosso Toscana 2022 Folonari 94
Camartina Rosso Toscana 2021 Querciabella 94
Campo alla Sughera Rosso Toscana 2021 Campo alla Sughera 95
Capannelle Solare Toscana Rosso 2020 Capannelle 95
Carmignano Riserva Grumarello 2021 Tenuta di Artimino 94
Carmignano Riserva Il Circo Rosso 2022 Fabrizio Pratesi 94
Carmignano Riserva Montalbiolo 2021 Ambra 94
Carmignano Riserva Piaggia 2022 Piaggia 95
Carmignano Riserva Trefiano Vittorio Contini Bonacossi 2021 Capezzana 94
Carmignano Villa di Capezzana 10 Anni 2015 Capezzana 94
Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Colledilà 2022 Ricasoli 94
Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Rialzi Tenuta Perano 2021 Frescobaldi 94
Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari Tenuta di Nozzole 2020 Folonari 94
Chianti Classico Gran Selezione Il Puro Casanova 2021 Castello di Volpaia 94
Chianti Classico Gran Selezione Panzano Vigna del Sorbo 2022 Fontodi 94
Chianti Classico Gran Selezione Radda Coltassala 2022 Castello di Volpaia 94
Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli 94
Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montaperto 2020 Carpineta Fontalpino 94
Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Lapina 2021 Vallepicciola 94
Chianti Classico Gran Selezione Vigneto San Marcellino 2020 Rocca di Montegrossi 95
Cortona Syrah Cuculaia 2020 Fabrizio Dionisio 94
Cortona Syrah Il Castagno 2022 Fabrizio Dionisio 94
Desiderio Merlot Toscana 2021 Avignonesi 94
Do ut Des Toscana Rosso 2020 Carpineta Fontalpino 94
Duemani Rosso Costa Toscana 2022 Duemani 96
Farnito Camponibbio Toscana 2017 Carpineto 94
Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale 2022 Fontodi 95
Francesca Romana Rosso Toscana 2020 Terenzi 94
Geremia Rosso Toscana 2020 Rocca di Montegrossi 95
Ghiaie della Furba Rosso Toscana 2021 Capezzana 94
Giusto di Notri Rosso Toscana 2022 Tua Rita 96
Guardiavigna Orniello Rosso Toscana 2021 Podere Forte 96
Hide Syrah Costa Toscana 2022 Bulichella 94
I Fiori Blu Cabernet Sauvignon Toscana 2020 Sant'Agnese 94
I Sodi di San Niccolò Toscana 2021 Castellare di Castellina 96
Il Borro Rosso Toscana 2021 Il Borro 95
Il Caberlot Sommelleria Toscana 2022 Il Carnasciale 95
Il Pareto Tenuta di Nozzole Rosso Toscana 2021 Folonari 94
I'Rennero Merlot Costa Toscana 2021 Gualdo del Re 94
La Pineta Rosso Toscana 2023 Podere Monastero 94
La Quadratura del Cerchio Rosso Toscana 2021 Roberto Cipresso 94
La Ricolma Merlot Toscana 2022 San Giusto a Rentennano 95
Luce della Vite Rosso Toscana 2022 Tenuta Luce 95
Lupicaia Toscana 2020 Castello del Terriccio 94
Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 Rocca di Frassinello 96
Maremma Toscana Poggio alle Nane 2023 Le Mortelle 94
Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2023 Rocca di Frassinello 94
Maremma Toscana San Germano 2021 Rocca di Frassinello 95
Marsiliana Rosso Costa Toscana 2021 Principe Corsini - Villa Le Corti 94
Massetino Toscana 2023 Masseto 96
Mazzaferrata Rosso Colli della Toscana Centrale 2020 Marchesi Gondi - Tenuta Bossi 94
Messorio Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96
Miglioré Rosso Toscana 2021 Vallepicciola 96
Modus Primo Toscana 2021 Ruffino 94
Monteverro Chardonnay Toscana 2022 Monteverro 95
Moscadello di Montalcino 2018 La Poderina 95
Orma Rosso Toscana 2023 Orma 94
Paléo Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96
Parva Domus Cabernet Sauvignon Toscana 2022 Vallepicciola 94
Paterno II Rosso Toscana 2022 Paradiso 94
Percarlo Sangiovese Toscana 2021 San Giusto a Rentennano 95
Petit Manseng Passito Costa Toscana 2022 Terenzi 94
Piantonaia Alta Valle della Greve 2022 Poggio Scalette 94
Picconero Tenuta Montebello Toscana 2021 Tolaini 94
Pomino Bianco Riserva Benefizio Castello Pomino 2023 Frescobaldi 94
Quercegrosse Merlot Toscana 2022 Vallepicciola 94
Ridolfo Toscana Rosso 2019 Rocca di Montegrossi 95
Ripa delle More Rosso Toscana 2023 Castello Vicchiomaggio 94
Sancaba Pinot Nero Toscana 2023 Sancaba 94
Sapaio Rosso Toscana 2021 Podere Sapaio 95
Scrio Rosso Toscana 2022 Le Macchiole 96
Siepi Rosso Toscana 2022 Castello di Fonterutoli 94
Solengo Rosso Toscana 2022 Argiano 94
Sopra Cabernet Franc Rosso Costa Toscana 2021 Colline di Sopra 94
Suvereto Rosso Montecristo 2022 Bulichella 94
Tarabuso Cabernet Sauvignon Toscana 2022 Terre del Marchesato 94
Tenuta di Trinoro Rosso Toscana 2022 Tenuta di Trinoro 96
Tignanello Toscana 2022 Marchesi Antinori 96
Tinata Monteverro Rosso Toscana 2022 Monteverro 96
Torre Civette Toscana 2021 Torre Civette 94
Val d'Arno di Sopra Merlot Vigna Galatrona 2022 Petrolo 96
Valdisanti Tenuta San Giovanni Toscana 2022 Tolaini 94
Vigna Vecchia Rosso Toscana 2022 I Giusti & Zanza Vigneti 94
Vin Santo del Chianti Classico 2014 Rocca di Montegrossi 96
Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice 2009 Badia a Coltibuono 95
Vin Santo di Carmignano Riserva 2017 Capezzana 95
Vin Santo di Montepulciano Riserva Familiae 2016 Boscarelli 94
Vino Nobile di Montepulciano Antica Chiusina 2020 Fattoria del Cerro 94
Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2022 Poliziano 94
Vino Nobile di Montepulciano Riserva Bossona 2019 Dei 94
Vino Nobile di Montepulciano Riserva Sotto Casa 2021 Boscarelli 94
Marche
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva Balciana 2023 Sartarelli 94
Chaos Marche Rosso 2022 Le Terrazze 94
Colli Maceratesi Ribona Asola 2021 Fontezoppa 94
Conero Riserva Sassi Neri 2021 Le Terrazze 94
Il Pollenza Marche Rosso 2021 Il Pollenza 94
Kupra Marche Rosso 2022 Oasi degli Angeli 95
Kurni Marche Rosso 2023 Oasi degli Angeli 94
Lina Passito Marche 2023 Santa Barbara 95
Offida Rosso Ludi 2022 Velenosi 94
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2022 Velenosi 95
Umbria
Amelia Vinsanto 10 Anni 2013 La Palazzola 94
Montefalco Sagrantino 2021 Pardi 94
Montefalco Sagrantino 2021 Scacciadiavoli 94
Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2021 Tabarrini 94
Montefalco Sagrantino Ennio 2020 Bocale 94
Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 Tabarrini 95
Montefalco Sagrantino Molino dell'Attone 2020 Antonelli San Marco 94
Orvieto Classico Superiore Campo del Guardiano 2022 Palazzone 94
Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2020 Lungarotti 96
Lazio
Barcaccia Bianco Lazio 2023 Poggio Le Volpi 94
Habemus Etichetta Rossa Rosso Lazio 2022 San Giovenale 94
Mater Matuta Lazio Rosso 2021 Casale del Giglio 94
Montiano Rosso Lazio 2022 Famiglia Cotarella 95
Radix Bellone Lazio 2021 Casale del Giglio 94
Abruzzo
Montepulciano d'Abruzzo 2022 Torre dei Beati 94
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Cocciopesto 2022 Fattoria Nicodemi 94
Trebbiano d'Abruzzo 2023 Emidio Pepe 94
Trebbiano d'Abruzzo 2021 Valentini 96
Trebbiano d'Abruzzo Fonte Raviliano 2023 De Angelis Corvi 94
Trebbiano d'Abruzzo Vigneto di Popoli 2022 Valle Reale 94
Molise
Molise Rosso Riserva Don Luigi 2021 Di Majo Norante 94
Campania
Aglianico del Taburno Riserva Grave Mora 2019 Fontanavecchia 94
Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago 2023 La Sibilla 94
Campi Flegrei Piedirosso 2022 Contrada Salandra 94
Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 Cuomo Marisa 95
Costa d'Amalfi Tramonti Bianco Colle Santa Marina 2023 Apicella Giuseppe 94
Costa d'Amalfi Tramonti Rosso Riserva A' Scippata 2021 Apicella Giuseppe 94
Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2018 Felicia 94
Fiano di Avellino 2024 Colli di Lapio 94
Fiano di Avellino Aipierti 2024 Traerte - Vadiaperti 94
Fiano di Avellino Riserva Alessandra 2015 Di Meo 94
Fiano di Avellino Riserva CampoRe 2020 Terredora Di Paolo 94
Fiano di Avellino Riserva Neviera di Sopra 2020 Rocca del Principe 94
Fiano di Avellino Riserva Pietramara Etichetta Bianca 2022 I Favati 95
Fiano di Avellino Riserva Tognano 2022 Rocca del Principe 94
Greco di Tufo Giallo d'Arles 2024 Quintodecimo 94
Greco di Tufo Riserva Miniere 2023 Cantine dell'Angelo 94
Greco di Tufo Riserva Vigna Laure 2023 Cantine di Marzo 94
Greco di Tufo Tornante 2024 Traerte - Vadiaperti 94
Greco di Tufo Vigna Cicogna 2024 Benito Ferrara dal 1860 94
Taurasi 2020 Fiorentino 94
Taurasi Riserva CampoRe 2010 Terredora Di Paolo 94
Taurasi Riserva Radici 2018 Mastroberardino 94
Taurasi Riserva Stilèma 2018 Mastroberardino 94
Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2021 Antonio Caggiano 94
Basilicata
Aglianico del Vulture Il Sigillo 2019 Cantine del Notaio 95
Aglianico del Vulture La Firma 2020 Cantine del Notaio 95
Aglianico del Vulture Nocte 2021 Terra dei Re 94
Aglianico del Vulture Superiore Divinus 2016 Terra dei Re 95
Puglia
Diciotto Primitivo Salento 2023 Schola Sarmenti 94
ES Salento Primitivo 2023 Fino Gianfranco 94
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2022 Tenute Chiaromonte 95
Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2023 Cantine Tre Pini 94
Gioia del Colle Primitivo Polvanera 14 Vigneto Marchesana 2023 Polvanera 94
Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2022 Polvanera 94
Gioia del Colle Primitivo Riserva 2020 Pietraventosa 94
Gioia del Colle Primitivo Riserva Chakra Oro 2021 Giovanni Aiello 94
Nardò Rosso Danze della Contessa Barricato 2023 Bonsegna 94
Notarpanaro Negroamaro Salento 2020 Taurino Cosimo 94
Primitivo di Manduria Librante 2020 Attanasio Luca 94
Calabria
Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Ripe del Falco 2018 Ippolito 1845 94
Gravello Rosso Calabria 2023 Librandi 94
Milirosu Passito Calabria 2023 Masseria Falvo 1727 94
Paternum Rosso Calabria 2019 Tenuta Iuzzolini 95
Terre di Cosenza Colline del Crati Magliocco Riserva Vigna Savuco 2020 Serracavallo 95
Sicilia
Contrada G Terre Siciliane 2023 Passopisciaro 94
Etna Bianco Contrada Sciaranuova Tenuta Tascante 2023 Tasca d'Almerita 94
Etna Bianco Superiore Pietra Marina 2020 Benanti 94
Etna Rosso Arcurìa 2023 Graci 94
Etna Rosso Barbagalli 2022 Pietradolce 95
Etna Rosso Contrada Cavaliere 2023 Benanti 94
Etna Rosso Contrada Sciaranuova Tenuta Tascante 2021 Tasca d'Almerita 95
Etna Rosso Riserva Saeculare 2016 I Custodi delle Vigne dell'Etna 94
Faro 2023 Le Casematte 94
Faro Chiano Conti 2016 Tenuta Gatto 94
Faro Palari 2020 Palari 94
Occhio di Terra Malvasia Salina 2024 Caravaglio Antonino 94
Passito di Pantelleria Ben Ryé 2022 Donnafugata 94
Scampato Salina Rosso 2022 Caravaglio Antonino 95
Sicilia Contea di Sclafani Rosso del Conte Tenuta Regaleali 2020 Tasca d'Almerita 94
Sicilia Nero d'Avola Riserva Vrucara 2021 Feudo Montoni 94
Sicilia Zibibbo Al Qasar 2024 Rallo 94
Zà Tarina Terre Siciliane Malvasia 2024 Cusolito 94
Sardegna
Carignano del Sulcis Superiore Arruga 2021 Sardus Pater 94
Carignano del Sulcis Superiore Gavino 2021 Cantina Mesa 96
Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2021 Santadi 95
Is Solinas Carignano Isola dei Nuraghi 2022 Argiolas 94
Mandrolisai Rosso Superiore Angraris 2021 Fradiles 94
Santigaìni Isola dei Nuraghi Bianco 2021 Capichera 95
Shardana Rosso Valli di Porto Pino 2021 Santadi 94
Vermentino di Gallura Superiore Pitraia 2022 Gregu 94
Vermentino di Sardegna Cerdeña 2022 Argiolas 94
Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1991 Còntini 1898 95
VT Isola dei Nuraghi Bianco 2023 Capichera 94
