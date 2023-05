Le celebrities di Hollywood (e di casa nostra) brindano con le bollicine del Garda a Cannes 

Da Michael Douglas, che ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, a sua moglie Catherine Zeta Jones, da Johnny Depp a Leonardo di Caprio, da Martin Scorsese a Juliane Moore, passando per Scarlett Johansson e Natalie Portman, senza dimenticare gli italiani, come Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher, tutti in gara con i loro film: sono solo alcune delle celebrities presenti alla Mostra del Cinema di Cannes, edizione n. 76, in corso in questi giorni (16-27 maggio), che avranno la possibilità di brindare con lo spumante del Garda firmato Maia Wines, bollicine ufficiali dei brindisi al Padiglione Italiano - nell’iconico Hotel Barriere Le Majestice - e al Padiglione Americano, al Palais des Festivals et des Congrès.

La cantina, che è anche sponsor della cena e dell’aperitivo di gala organizzato da Better World Fundation, è presente, per il terzo anno consecutivo, in terra francese, in uno dei più importanti appuntamenti del cinema internazionale.

“Per uno spumante che ha come claim: The Italian Good Living Sparkling Wine - dichiara Angelo Lella, co-founder e marketing manager dell’azienda veneta - non c’è connubio migliore che con il mondo del cinema. Cannes, Venezia, Berlino, ma anche le partnership con top player del mondo del lusso diventano per noi un’occasione unica per trasmettere ai nostri clienti che Maia è più che un calice di vino, ma un lifestyle che appartiene ad un mondo glamour e contemporaneo”.

Copyright © 2000/2023