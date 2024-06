Le Cesarine al Forum Ambrosetti: i cuochi amatoriali che aprono casa ai turisti, un caso strategico

Una community di 1.500 cuoche e cuochi amatoriali, oltre 48.000 ospiti - prevalentemente internazionali - a cui nel 2023 sono state aperte le porte di casa per cucinare pranzi e cene, con un incremento dei numeri del 65% sul 2022. Le Cesarine, la prima community in Italia di food experience, nata nel 2004 a Bologna come Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico Culinario Tipico d’Italia, è diventata ormai un fenomeno di costume da studiare. E sarà fatto, domani e l’8 giugno a Bormio, al Forum “La Roadmap del futuro per il Food & Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, organizzato da The European House Ambrosetti che analizzerà il caso strategico con un’intervista al founder e Ceo, Davide Maggi.

Il sistema delle food experience si colloca infatti a metà tra i mondi di turismo e cibo e che fa da ponte tra innovazione e tradizione: attrae un turismo internazionale sempre più motivato da esperienze autentiche fuori dai percorsi più battuti, ma anche un turismo nazionale corporate per eventi e team building, nonché turisti privati attratti da piccoli borghi ed esperienze esclusive.

La filiera agroalimentare estesa, che include anche la distribuzione e l’intermediazione, vale infatti il 19% del Pil del Paese. Una somma pari a 586,9 miliardi di euro, secondo un recente studio di The European House Ambrosetti, e che va a fondersi con i recenti dati che segnalano che il turismo italiano continua a crescere: tra giugno e agosto sono previste 216 milioni di presenze turistiche, con un incremento del +1,5% sul 2023 di turisti stranieri, i principali protagonisti dell’estate italiana.

Il mondo delle experience gioca un ruolo fondamentale per tutte le principali Online Travel Agencies internazionali, e in particolare le richieste di esperienze di cibo sono in continua crescita: oltre l’80% dei viaggiatori afferma infatti che provare la cucina locale sia uno degli aspetti più attesi del viaggio, e oltre il 40% di coloro interessati alle attività gastronomiche si dichiara anche interessato a food tour locali. Un tema, quest’ultimo, di assoluto interesse per aziende e produttori della filiera enogastronomica.

Proprio di questo si parlerà a Bormio. Cristina Lazzati, direttrice responsabile di Mark Up e Gdoweek e moderatrice, dialogherà con il fondatore della community Davide Maggi per approfondire il legame tra tradizione e innovazione che rende le food experience firmate Cesarine un eccezionale driver per un turismo internazionale e nazionale sempre più consapevole, che sceglie di andare oltre i percorsi tradizionali per entrare in contatto con i territori e le loro comunità.

