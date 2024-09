“Le donne nutrono il mondo”: parole di Maria Canabal, tra le “Most Influential Women in Gastronomy”

“Come Demetra, la dea greca del raccolto, le donne sono da tempo riconosciute e celebrate per il ruolo cruciale che svolgono come custodi della terra e della biodiversità e per il loro contributo indispensabile nel passato, nel presente e nel futuro del cibo. Sono le donne che nutrono il mondo”: parole di Maria Canabal, considerata tra le “Most Influential Women in Gastronomy”, perché con il suo ” Forum Parabere ”ogni anno riunisce 400 donne di tutto il mondo per creare empowerment, e perché i suoi libri di cucina sono stati premiati dai “Gourmand Cookbooks Awards” come migliori al mondo. Personaggio tra i più carismatici dell’universo femminile del food & wine, nei giorni scorsi, a Montalcino, ha ricevuto il “Premio Internazionale Casato Prime Donne” 2024 come “Prima Donna”, accanto, nelle diverse categorie, ad Alessandro Regoli e Irene Chiari, fondatori WineNews, “tra i maggiori portali dell’enologia nazionale”, Loredana Sottile e Gianluca Atzeni, firme di “Tre Bicchieri”, il settimanale economico del Gambero Rosso, e lo storico programma di Rai 1 “Linea Verde” con il Premio Speciale della Giuria alla puntata dedicata a “I gioielli della Terra di Siena” del 14 gennaio 2024 (il cui regista è Luciano Sabatini e l’autore Carlo Cambi, e che sarà devoluto in beneficienza).

Donne che rappresentano la famiglia, a cui Alessandro Regoli ed Irene Chiari hanno dedicato il riconoscimento - intesa nella vita, come nel lavoro (ovvero, tutto il nostro staff) - che sono alla base del senso di appartenenza alle comunità, che, a loro volta, sono l’“anima” dei territori della nostra agricoltura, dei quali il vino è, oggi, il “medium” per raccontarli al mondo, come hanno spiegato, per i legami che ha con la loro storia, cultura e natura. Valori che si esprimono anche nel portare avanti le tradizioni dei territori, ha sottolineato Peppone Calabrese, conduttore di “Linea Verde” con Livio Beshir e Margherita Granbassi (ripartita ieri, con la nuova stagione, ndr), come nel caso delle produzioni di eccellenza, che, esportate in tutto il mondo, rappresentano il motore economico, sociale e culturale del nostro Paese, come hanno ricordato Loredana Sottile e Gianluca Atzeni. Valori, ultimo ma non ultimo, da trasmettere alle nuove generazioni attraverso l’educazione, ma anche la comunicazione, ha ricordato Donatella Cinelli Colombini, produttrice con Casato Prime Donne, cantina “al femminile” del Brunello di Montalcino, e Fattoria del Colle a Trequanda, tra i vigneti dell’Orcia Doc, promotrice del Premio, e presidente della giuria composta da Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione, consegnando riconoscimenti a giovani talenti di diversi settori, tra studenti di agraria e di lingue straniere, comunicatori, artigiani ed artisti, e dei quali il riconoscimento è incubatore.

Un riconoscimento che, all’edizione n. 23, è tra i più longevi del panorama enologico italiano, dedicata a Carlo Gardini, marito di Donatella Cinelli Colombini recentemente scomparso (con la donazione di una nuova modernissima ambulanza per la Misericordia di Sinalunga), ed a Francesca Cinelli Colombini, la “signora del Brunello” con la storia cantina di famiglia della Fattoria dei Barbi, fondatrice, nel 1981, del Premio Barbi Colombini, che ha portato in una Montalcino non ancora celebre come è oggi grazie al vino, personalità del calibro del maestro Federico Fellini e Giulietta Masina, del Premio Nobel per la Letteratura Saul Bellow, come il poeta Enzo Biagi, e giornalisti come Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Sergio Zavoli, per dirne solo alcuni, come ha raccontato Violante Gardini Cinelli Colombini. Un Premio, infine, consegnato, negli anni, ha nomi come l’étoile Carla Fracci, le attiviste Kerry Kennedy e Chaimaa Fatihi, la virologa Ilaria Capua, l’astronauta Samantha Cristoforetti, la stilista Carla Fendi, il sindaco di Monasterace Maria Carmela Lanzetta e il sindaco di Lampedusa Giuseppina Maria Nicolini, l’astrofisica Sandra Savaglio, la biologa molecolare Federica Bertocchini e molte altre.

