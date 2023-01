Le nevicate fanno respirare l’agricoltura dopo i mesi “caldi”. Ma ora preoccupano gli eventi estremi

“Sotto la neve c’è il pane”, come recita un vecchio detto contadino. Se parte dell’Italia è stata paralizzata dal maltempo, le precipitazioni sono state anche un toccasana per molti. Dal turismo invernale fino all’agricoltura, quest’ultimo un comparto che dopo i lunghi mesi di temperature sopra la media attendeva un ritorno alla normalità. Se parte dell’Italia è stata paralizzata dal maltempo, le precipitazioni sono state anche un toccasana per molti. Dal turismo invernale fino all’agricoltura, quest’ultimo un comparto che dopo i lunghi mesi di temperature sopra la media attendeva un ritorno alla normalità. L’abbondante caduta della neve a gennaio 2023 salva l’Italia da una grave siccità dopo un 2022 in cui si è registrato il 30% di precipitazioni in meno, con terreni, fiumi e laghi a secco ma anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico. A dirlo è la Coldiretti in riferimento all’allerta maltempo della Protezione Civile, sulla base dei dati Isac Cnr del 2022 sulla media storica del periodo 1991-2020. La neve, insieme alla pioggia, nel settore agricolo è importante per ripristinare le scorte idriche.

Bene le precipitazioni ma a preoccupare sono gli eventi estremi. Il maltempo è stato infatti accompagnato dal moltiplicarsi di eventi estremi con una media di oltre cinque al giorno, tra bufere di vento, neve, grandine e violente precipitazioni che hanno provocato frane, smottamenti ed esondazioni con interi campi di frutteti, vigneti, serre e stalle allagati, secondo l’analisi Coldiretti, su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Il crollo delle temperature, accompagnato da gelate notturne dopo il caldo anomalo degli ultimi mesi, mette a rischio verdure e ortaggi coltivati all’aperto come cavoli, verze, cicorie, e broccoli e fa balzare i costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell’impennata della bolletta. A soffrire il freddo sono anche fiori e gemme delle piante da frutto delle varietà più precoci di noccioli, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle che sono state risvegliate dalle alte temperature.

