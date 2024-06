Le partite della Nazionale fanno crescere il Pos: la spesa con carta nei locali aumenta del 4,3%

Le partite di calcio della Nazionale durante le manifestazioni estive da sempre sono occasione di convivialità e condivisione. Gli italiani fanno squadra tutti insieme e si incontrano per tifare in compagnia gli Azzurri, che sia una casa, una piazza o il classico pub. I locali così si attrezzano con gli schermi per organizzare cene-evento riassumibili nella formula “consumazione + partita”. Ma come pagano i tifosi? Sta aumentando l’utilizzo del Pos. Aspettando che la Nazionale scenda in campo, stasera contro la Spagna a Gelsenkirchen negli Europei 2024 in Germania, lo rivela un’indagine di SumUp, azienda specializzata nel settore della tecnologia finanziaria, che analizzando i dati del primo weekend degli Europei di calcio 2024 evidenzia una crescita del +4,3% dei pagamenti senza contanti nei bar, con uno scontrino digitale medio di 13,30 euro. Il picco della spesa cashless si è avuto proprio il 15 giugno, giorno dell’esordio dell’Italia contro l’Albania, con un aumento del +7,1% dei pagamenti con carta rispetto al sabato precedente.

Nondimeno sono i tifosi azzurri in trasferta o che vivono in Germania, il Paese organizzatore della manifestazione. Durante il fine settimana appena trascorso, nei bar tedeschi in cui era possibile seguire il match in televisione, si è registrato un boom di pagamenti cashless con il +27,6% di transazioni effettuate dalle carte italiane rispetto alla settimana precedente, per uno scontrino medio digitale di 16 euro. In particolare, sabato 15 giugno tra le 17.30 e le 20, nella fascia pre-partita, la spesa senza contanti dei tifosi italiani nei bar tedeschi ha registrato un picco del +31%.

“Il trend del cashless caratterizza il settore dei bar da alcuni anni: tra gennaio e maggio 2024 i pagamenti senza contanti sono cresciuti del +25,8% rispetto all’anno precedente - spiega Umberto Zola, growth marketing lead di SumUp - questa tendenza si accompagna inoltre a scontrini digitali sempre più bassi, circa 12 euro, segno che i consumatori sono ormai a proprio agio a usare la carta anche per pagare piccole somme. Non stupisce, quindi, che in occasione di un evento collettivo come gli Europei di calcio gli italiani ritrovino il piacere di guardare la partita in compagnia al bar. Osservando i dati sui pagamenti provenienti dalle carte di coloro che stanno seguendo la Nazionale in Germania, l’aumento delle transazioni cashless nei bar e pub tedeschi dimostra come i consumatori italiani siano sempre più propensi ad adottare metodi di pagamento digitali, anche all’estero”.

Anche chi sostiene gli Azzurri in Italia preferisce andare al bar o al pub nel pre-partita: nel primo fine settimana, la spesa cashless dei tifosi italiani è cresciuta soprattutto tra le 17.30 e le 20, segnando un +4,7%. Leggermente diversa la tendenza di domenica, che in Italia si conferma la giornata del calcio: il 16 giugno, infatti, i pagamenti senza contanti nei bar e pub italiani è aumentata con l’iniziare delle partite e rimasta pressoché costante sino alle 23, con la crescita maggiore (+6,5%) nel primo pomeriggio. E ai locali tedeschi come va? Secondo l’indagine, nel primo weekend degli Europei, nella fascia dalle 17.30 alle 23 si è registrato un aumento del +7,7% della spesa cashless rispetto allo stesso orario nel fine settimana precedente: per quanto riguarda invece il periodo pre-partita la crescita è del +16,6%.

