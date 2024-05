Le ricette di Pellegrino Artusi nei banchi della gastronomia di Conad con Casa Artusi

Il “miracolo” del “padre” della cucina italiana continua. Dopo aver “unito” l’Italia a tavola e fatto conoscere i piatti italiani più autentici in tutto il mondo con il Manuale “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiare bene”, il celebre ricettario, vero e proprio best seller mondiale più comunemente chiamato col nome del suo autore, l’Artusi, tradotto in più di dieci lingue, per la prima volta, l’opera di “evangelizzazione” di Pellegrino Artusi arriva anche nei supermercati italiani: un invito a riscoprire la vera essenza della nostra cucina e il suo spirito popolare. Nasce un accordo tra Casa Artusi, attraverso la sua società benefit di marketing artusiano SmArt, e Cia-Commercianti Indipendenti Associati Conad che prevede la concessione al leader della gdo dell’utilizzo del marchio Casa Artusi e Pellegrino Artusi per lo sviluppo di una linea gastronomica distribuita nei punti vendita della catena, con ricette adattate alla grande distribuzione dopo un importante lavoro di selezione e studio, e la loro somministrazione secondo il disciplinare artusiano. Ma non solo, perché le ricette artusiane torneranno anche nelle cucine degli italiani in cui sono nate, perché potranno essere facilmente preparate anche a casa.

“Con questo accordo - spiega Chiara Galbiati, direttrice Casa Artusi - prosegue il nostro impegno sulla diffusione della contemporaneità del messaggio artusiano: che è stato per molti versi un precursore e innovatore, basti pensare che in tutto il Manuale non compare mai la parola tradizione”. “Unire il brand Cia Conad con quello di Casa Artusi - sottolineano Valentino Colantuono e Marco Gardini, rispettivamente direttore operativo e responsabile marketing e comunicazione Cia Conad - è stato naturale e ha visto, fin da subito, coincidere gli obiettivi, qualità dei prodotti e socialità a tavola, ma anche lotta allo spreco, che sono anche i nostri”.

Ma non solo una selezione di primi, secondi e dolci artusiani, stagionalmente, si alterneranno nei banchi gastronomia Conad: Casa Artusi promuoverà anche momenti di formazione per i dipendenti di Cia e per i punti vendita dedicati all’approfondimento dei contenuti di cucina domestica, alle buone pratiche e alla conoscenza di materie prime e prodotti del territorio. Speciali iniziative saranno dedicate anche alla riscoperta del Manuale dell’Artusi, ci saranno Corsi di Cucina all’uso di Pellegrino Artusi e percorsi turistici legati alle terre e ai prodotti del “padre” della nostra cucina.

