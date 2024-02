L’ecommerce food & grocery italiano vale oggi oltre 1,3 miliardi di euro, +7% sul 2022

Il mercato globale dell’ecommerce food & beverage è destinato a raggiungere un valore di 140,42 miliardi di dollari entro il 2027, una cifra che sottolinea l’imponente crescita e le innumerevoli opportunità in questo settore. E in Italia? L’ecommerce di beni food & grocery nel nostro Paese è un mercato che vale oggi oltre 1,3 miliardi di euro, +7% sul 2022 (fonte: Netcomm Focus Food&Grocery). Anche il settore ortofrutticolo è trainato dalla costante e forte crescita. Lo stato dell’arte del settore è protagonista della “Ecommerce Food Conference”, edizione n. 3, ieri ed oggi, al Fico Eataly World di Bologna: un evento di networking e formazione rivolto a commercianti, produttori e retailer.

Nata da un’idea di Marco Biasin, la “Ecommerce Food Conference” è un punto di riferimento nazionale per l’ecommerce agroalimentare: tra trend emergenti e strategie di crescita, numerosi i temi affrontati, da come vendere all’estero con l’ecommerce alla pubblicità per il food, dalle tendenze del packaging alle startup, passando per i marketplace digitali, insieme ad oltre 100 speaker e 200 case studies presentati dai più importanti brand del food & beverage nazionali, da McKinsey a Barilla, da Novi a Coop, da Parmalat a Parmigiano Reggiano, da Shopify a Glovo, da Nespresso a Callmewine.

