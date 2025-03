L’Europa si prepara a “semplificare” l’agricoltura. In arrivo due pacchetti per l’agroalimentare

La Commissione Europea presenterà quest’anno “due pacchetti di semplificazione per ridurre l’onere amministrativo per gli agricoltori e l’intera filiera agroalimentare”. Lo ha annunciato il Commissario Europeo per l’Agricoltura, Christophe Hansen, presentando, ieri, all’Eurocamera a Strasburgo la “Visione Ue per l’agricoltura” anticipata il 19 febbraio. Il primo pacchetto riguarderà la Politica agricola comune (Pac) attuale con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso ai fondi e alle agevolazioni previste per gli agricoltori, riducendo la complessità delle procedure burocratiche, “mentre il secondo guarderà a un pacchetto legislativo più ampio”, ha detto il Commissario.

L’obiettivo della visione è quello di rafforzare la competitività, l’attrattiva, la resilienza e l’equità del settore agroalimentare garantendo il futuro degli agricoltori per rendere l’agricoltura finanziariamente sostenibile e contrastare le pratiche sleali, ricompensando adeguatamente i servizi ecosistemici e incoraggiando le generazioni future a scegliere carriere agricole, sfruttando il potenziale imprenditoriale del settore agroalimentare per una nuova ondata di aziende agroalimentari innovative. È necessario altresì sviluppare la resistenza ai cambiamenti geopolitici diversificando le relazioni commerciali, creando nuove opportunità di esportazione, e intraprendendo partnership internazionali. In merito all’equità, il documento si propone di garantire condizioni di vita e di lavoro eque nelle zone rurali, riconoscendo il ruolo essenziale degli agricoltori e dei pescatori nella protezione dell’ambiente e nella promozione della biodiversità.

Parlando della futura Pac post 2027, Hansen ha confermato che l’esecutivo europeo renderà il sostegno più semplice e mirato “verso quegli agricoltori che ne hanno più bisogno, creando incentivi migliori e dando maggiore responsabilità e rendicontazione agli Stati membri”. “Aiuteremo inoltre il settore a sfruttare nuove opportunità di reddito come quelle derivanti dalla bioeconomia o dall’agricoltura del carbonio”, ha aggiunto il Commissario.

Sempre nel 2025 arriverà una strategia per il rinnovo generazionale. “Attualmente solo il 12% dei nuovi agricoltori ha meno di 40 anni”, ha ricordato Hansen. “Questa è una sfida enorme e dobbiamo affrontarla se vogliamo davvero parlare di sicurezza alimentare e sovranità alimentare”, ha rimarcato, esortando ad “unire non solo i nostri sforzi europei ma anche quelli nazionali per arrivare all’obiettivo”.

Guardando alle “diverse crisi” che il comparto si trova ad affrontare, Hansen ha promesso di sviluppare “un approccio più completo alla gestione del rischio e delle crisi, rafforzeremo gli incentivi per gli agricoltori per aumentare l’adattamento a livello aziendale e migliorare l’accesso ad assicurazioni convenienti e a strumenti di riduzione del rischio per i produttori”, ha concluso.

