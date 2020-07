“Linea Verde Radici”, su Rai1 il reportage on the road nel territorio italiano con Federico Quaranta

Un viaggio estivo tra le principali località d’Italia, in piena sintonia con il turismo “patriottico” dell’estate 2020, che vede gli italiani nell’era post-Coronavirus scegliere per le proprie vacanze mete nel Belpaese, meglio se piccoli borghi immersi nella natura: è iniziato i primi di luglio “Linea Verde Radici”, format di Rai1 (in onda tutti i sabati alle ore12:30) parente del programma principe della diffusione culturale dell’enogastronomia italiana, “Linea Verde”, che segna il ritorno in video di Federico Quaranta, storica voce di Decanter su Radio2 (che conduce insieme a “Tinto” Nicola Prudente) e “cantastorie” di lunga esperienza sul vino e l’agroalimentare. A metà tra il reportage on the road e il docu-reality, “Linea Verde Radici” racconta a 360 gradi del territorio italiano, in termini di produzione, industria, risorse, concentrandosi su diversi temi, dall’ambiente alla natura, dall’economia al Made in ltaly, dalle tradizioni all’enogastronomia, in un momento storico profondamente segnato dalla pandemia di Coronavirus, in cui il viaggio tra i gioielli d’Italia è anche motore di rilancio dell’economia.

