L’Italia del cioccolato: la Perugina si conferma hub di riferimento del made in Italy

L’Italia, Paese simbolo delle eccellenze enoiche e gastronomiche, è anche patria del raffinato cioccolato, e concentra la sua attività a San Sisto, alla Fabbrica del cioccolato Perugina, che si conferma il polo produttivo di eccellenza del cioccolato, con un aumento del 6% della produzione destinato anche ai mercati esteri. Nel triennio 2016-2018 sono stati investiti 15 milioni di euro per la modernizzazione delle linee produttive: ricerca e innovazione costante per rafforzare la posizione dello storico marchio in Italia e nel mondo. Si è registrato, inoltre, un incremento della produzione di 1.250 tonnellate all’anno, che si andranno a sommare alle 21.000 attuali. La Fabbrica del cioccolato Perugina, di proprietà oggi del Gruppo Nestlé, si conferma hub internazionale e polo produttivo d’eccellenza con l’obiettivo di portare le sue creazioni in tutto il Mondo.

