L’Italia del vino torna protagonista a New York, con il “Top 100 Tasting” by “Wine & Spirits”

Gli Usa riaccendo i motori della promozione del vino, e tra i tanti eventi in arrivo negli States. Come il “Top 100 NYC Tasting” firmato dalla celebre rivista “Wine & Spirits”, di scena a New York il 15 febbraio, al Metropolitan Pavillion (ed il cui ricavato andrà anche a sostegno della Ny/Nj Baykeeper, associazione che si occupa della tutela dello New York-New Jersey Harbor Estuary). Le protagoniste, tra le cantine del mondo (con nomi che vanno da Catena Zapata a Penfolds, da Concha y Toro a Billecart-Salmon, da Bollinger a Dr. Loosen, da Royal Tokaji a Tempos Vega Sicilia, da Diamond Creek a Ridge Vineyards, tra gli altri), tante cantine italiane di assoluto prestigio, come Adami, Fratelli Alessandria, Castello di Ama, Luigi Baudana, Biondi-Santi, Elvio Cogno, I Favati, Le Macchiole, Ornellaia, Petrolo, Pieropan, Pietradolce, Rocca di Montegrossi, Sottimano, Tasca d’Almerita, G.D. Vajra e Vietti.

