Lo chef Ferran Adrià “riapre” le porte del mitico elBulli. Ma solo per due fortunati (e su Airbnb) 

Una re-opening eccezionale per un ristorante che ha dato il via al concetto di innovazione culinaria e che ha cambiato il mondo del fine dining mondiale: elBulli di Ferran Adrià (che ora è diventato un museo e si chiama elBulli1846, dal numero dei piatti iconici che qui sono stati serviti) “riapre” le sue porte per una sola notte, il 16 ottobre 2024, per un soggiorno esclusivo da prenotare su Airbnb. Due fortunatissimi ospiti verranno accolti personalmente dal visionario chef - che li accompagnerà in una visita guidata ad aree esclusive dell’edificio - e potranno dormire nell’ex ristorante in Catalogna, un luogo leggendario con vista mozzafiato sul Mediterraneo, venerato dai palati raffinati di tutto il mondo, su un letto ispirato alla celebre oliva sferica. Il prezzo? Gratis. Ma si dovrà competere con le centinaia di migliaia di foodies di tutto il mondo che, dal 17 aprile, quando apriranno le prenotazioni su Airbnb, proveranno ad accaparrarsi l’incredibile esperienza.

Lo chef Ferran Adrià chiuse il suo locale (tre stelle Michelin) nel 2011. In seguito fu trasformato in una fondazione volta a preservare l’eredità gastronomica di Adrià e, negli ultimi tempi, in un vero e proprio museo. “L’obiettivo di elBullirestaurante era quello di spingersi oltre i limiti - spiega lo chef-icona dell’innovazione gastronomica Ferran Adrià - avevamo raggiunto quello che pensavamo essere il massimo in termini di esperienza gastronomica. Ora sono entusiasta di superare nuove frontiere creative, di condividere questa visione del mondo con gli ospiti che soggiornano qui e di introdurli al nostro ultimo capitolo: elBulli1846”. Nel soggiorno, gli ospiti avranno l’opportunità, oltre ad incontrare e parlare con Adrià per conoscere la storia di elBulli, anche di accedere al leggendario spazio, con visita a stanze private come il “santuario di San Stomaco” nella “Cappella della Dispensa”, cenare presso uno dei ristoranti preferiti di Ferran a Roses e trascorrere una notte nell’ex ristorante, svegliarsi il mattino seguente con una vista mozzafiato sul mare, dalla terrazza che si affaccia sulla spiaggia della Costa Brava e, dopo il check-out, cenare al ristorante Enigma a Barcellona di Albert Adrià, fratello di Ferran e secondo miglior chef al mondo secondo “The Best Chef Awards”. Una serie di esperienze incredibili per le quali vale la pena rinunciare, per una notte, a farsi la doccia (non ce ne sono a disposizione, vista la natura del luogo, spiegano su Airbnb) e anche ad accettare che la piattaforma controlli i propri precedenti penali.

Chi non riuscisse a prenotare questo soggiorno esclusivo, potrà consolarsi con una visita al Museo elBulli1846, aperto al pubblico da maggio a ottobre 2024.

