Lo spot dell’olio Farchioni per confortare gli italiani e promuovere il made in Italy

Un video che racconta un momento di vita familiare, girato dal regista Giovanni Veronesi, per confortare gli italiani in questo momento di difficoltà e ribadire l’importanza di una sana alimentazione attraverso prodotti genuini che l’Italia è in grado di offrire. È l’obiettivo di Farchioni, storica azienda umbra fondata nel 1780 e produttrice di olio, birra, vino e farina, che da oggi al 18 aprile diffonderà su diverse reti nazionali lo spot dell’olio “Il Casolare”.



“Vogliamo essere il più possibile vicini alle famiglie italiane che in questi giorni sono chiamate a grandi sacrifici - afferma il manager dell’azienda Giampaolo Farchioni - la nostra attività non si ferma, siamo in prima linea per assicurare il rifornimento dei supermercati. Dobbiamo dare il nostro contributo per rendere questo periodo il più confortevole possibile”. “È un momento strano - continua Farchioni - siamo chiamati a tenere le distanze dai nostri cari, soprattutto i più anziani, per evitare il contagio e le complicazioni conseguenti. Pertanto, anche una semplice bottiglia di olio buono diventa l’occasione per confermare l’affetto e il dialogo tra le generazioni. Sarei felice se il nostro spot riuscisse a trasmettere anche questo messaggio”.

