L’olio extravergine di oliva, con il pane, simboli del made in Italy, celebrati da un francobollo

Un cucchiaio d’olio versato a filo su una fetta di pane, con un’oliva e qualche foglia di ulivo che figurano accanto: è “l’appetitosa” grafica, di cui Fondazione Italiana Sommelier (Fis) ha curato il progetto grafico e l’ideazione per Bibenda (bozzettista Fabiana Del Curatolo), che campeggia sul nuovo francobollo realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), presentato, oggi, al Rome Cavalieri Hilton. A svelare il nuovo francobollo dedicato all’olio extravergine di oliva in dote a Poste Italiane, che ha una tiratura limitata di 2.200 esemplari, sono stati il presidente di Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e direttore Bibenda Franco Maria Ricci e il presidente della Commissione per lo studio delle carte-valori Postali del Mise, Fabio Gregori.

Il presidente di Fondazione Italiana Sommelier (Fis) Franco Maria Ricci ha sottolineato di aver fortemente voluto questo francobollo “per promuovere quella cultura dell’olio extravergine di oliva, che, come per altre eccellenze del made in Italy, non è sufficientemente diffusa nel nostro Paese”. “Da qualche anno - ha osservato, da parte sua, il presidente della Commissione per lo studio delle carte-valori Postali del Mise, Fabio Gregori - nei nostri francobolli non celebriamo solo grandi personaggi, ma anche le eccellenze produttive del made in Italy. Questo francobollo offre una nuova ribalta all’olio extravergine di oliva, sia dal punto istituzionale che comunicativo. E il pane e olio rappresentato ben significa che questo Paese è fatto anche della nostra quotidianità”.

