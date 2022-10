L’Osteria Francescana sul podio della guida “50 Top Italy”

Il migliore ristorante d’Italia è l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, per la categoria Grandi Ristoranti, seguito da Uliassi di Mauro Uliassi a Senigallia, e da D’O di Davide Oldani, a Cornaredo; per la categoria “Cucina d’Autore” si piazza, al primo posto, Zia Restaurant di Antonio Ziantoni a Roma, seguito da daGorini di Gianluca Gorini a San Piero in Bagno, e Marotta Ristorante di Domenico Marotta a Squille. E’ il podio della guida “50 Top Italy”, firmata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. “Abbiamo suddiviso i migliori ristoranti della Penisola - dichiarano i tre curatori - secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in tre classifiche contenenti 50 nomi ciascuna: Grandi Ristoranti, Cucina d’Autore e Luxury. I Grandi Ristoranti senza limite di spesa e la Cucina d’Autore con un limite di spesa intorno ai 100 euro; la categoria Luxury, che presenteremo il 5 dicembre, comprende quei ristoranti di alto livello e con un servizio di standard elevato, presenti all’interno di Hotel, Relais e Residenze di Charme. Il tutto per avere, sempre di più, un occhio attento alla spesa e alla tipologia di locale che si vuole scegliere, e per essere quanto più chiari e diretti verso i consumatori”.

La Top 10 dei Grandi Ristoranti vede al quarto posto Enrico Bartolini MUDEC, a Milano, quinto Le Calandre a Rubano, sesto Danì Maison a Ischia, settimo Duomo a Ragusa, all’ottavo posto Enoteca Pinchiorri a Firenze, nono Il Pagliaccio a Roma, e alla decima posizione Taverna Estia a Brusciano. Per la Cucina d’Autore al quarto posto Dina a Gussago, quinto Condividere a Torino, sesto l’Argine a Vencò a Dolegna del Collio, settimo Ristorante Villa Maiella a Guardiagrele, ottavo posto per Antica Osteria Nonna Rosa a Vico Equense, nona posizione per Gambero Rosso a Marina di Gioiosa Ionica, e decima posizione per Colline Ciociare ad Acuto.

“Una ristorazione italiana che soffre - continuano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - che non ha perso creatività e smalto, ma che affronta costi di lavoro, energia e materie prime che sono più che raddoppiati negli ultimi mesi. Quest’anno abbiamo scelto di presentare la guida in varie fasi, dando tanto spazio al web e ai social per raggiungere un pubblico più vasto. Concluderemo la presentazione il 13 dicembre al Teatro San Babila di Milano, consegnando tutti i premi, compresi quelli speciali, che metteranno un punto d’attenzione su quei professionisti che si sono distinti in qualche maniera nell’ultimo anno; scopriremo poi quali saranno i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dai confini nazionali. Siamo una guida giovane, che si adatta alle esigenze dei consumatori”.

Appuntamento, dunque, con il Gran Galà della Cucina Italiana, al Teatro San Babila di Milano, il 13 dicembre, alle ore 18, per scoprire i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, per premiare i top delle classifiche Italia e per consegnare i tanto attesi premi speciali.

Focus - “50 Top Italy”: la classifica completa Grandi Ristoranti

1 - Osteria Francescana - Modena

2 - Uliassi - Senigallia

3 - D’O - Cornaredo

4 - Enrico Bartolini MUDEC - Milano

5 - Le Calandre - Rubano

6 - Daní Maison - Ischia

7 - Duomo - Ragusa

8 - Enoteca Pinchiorri - Firenze

9 - Il Pagliaccio - Roma

10 - Taverna Estia - Brusciano

11 - Madonnina del Pescatore - Senigallia

12 - Del Cambio - Torino

13 - Andrea Aprea - Milano

14 - Piazza Duomo - Alba

15 - Krèsios - Telese

16 - Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio

17 - La Tana Gourmet - Asiago

18 - Lido 84 - Gardone Riviera

19 - Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano

20 - Casa Perbellini - Verona

21 - Agli Amici - Udine

22 - La Peca - Lonigo

23 - Il Luogo di Aimo e Nadia - Milano

24 - Pascucci al Porticciolo - Fiumicino

25 - La Torre del Saracino - Vico Equense

26 - La Madia - Licata

27 - AALTO - Milano

28 - El Molin - Cavalese

29 - Ristorante Andreina - Loreto

30 - Ristorante Berton - Milano

31 - Laite - Sappada

32 - Aqua Crua - Barbarano Vicentino

33 - Qafiz - Santa Cristina d’Aspromonte

34 - Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia

35 - Caino - Montemerano

36 - Antica Osteria Cera - Campagna Lupia

37 - Ristorante Romano - Viareggio

38 - Materia - Cernobbio

39 - Damini Macelleria & Affini - Arzignano

40 - Il Faro di Capo dìOrso - Andrea Aprea - Maiori

41 - Virtuoso Gourmet - Tenuta Le Tre Virtù - Scarperia e San Piero

42 - Pashà - Conversano

43 - Palazzo Petrucci - Napoli

44 - Retroscena - Porto San Giorgio

45 - Impronta d’Acqua - Lavagna

46 - Ristorante Dattilo - Strongoli

47 - Senso Alfio Ghezzi Mart - Rovereto

48 - Peter Brunel Ristorante Gourmet - Arco

49 - Volta del Fuenti by Michele De Blasio - Vietri sul Mare

50 - Dimora Ulmo - Matera

“50 Top Italy”: la classifica completa Cucina d’Autore

1 - Zia Restaurant - Roma

2 - daGorini - San Piero in Bagno

3 - Marotta Ristorante - Squille

4 - Dina - Gussago

5 - Condividere - Torino

6 - L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio

7 - Ristorante Villa Maiella - Guardiagrele

8 - Antica Osteria Nonna Rosa - Vico Equense

9 - Gambero Rosso - Marina di Gioiosa Ionica

10- Colline Ciociare - Acuto

11 - Abocar Due Cucine - Rimini

12 - Re Santi e Leoni - Nola

13 - Oasis Sapori Antichi - Vallesaccarda

14 - Dalla Gioconda - Gabicce Monte

15 - L’Asinello - Castelnuovo Berardenga

16 - Il Povero Diavolo - Poggio Torriana

17 - al Metrò - San Salvo Marina

18 - Trattoria Al Cacciatore - La Subida - Cormons

19 - Casa Rapisarda - Numana

20 - Casa Sgarra - Trani

21 - Modì - Torregrotta

22 - Hostaria Ducale - Genova

23 - Acqua Pazza - Ponza

24 - Ristorante Giglio - Lucca

25 - L’Acciuga - Perugia

26 - Antica Corte Pallavicina - Polesine Parmense

27 - Quintessenza Ristorante - Trani

28 - L’Alchimia - Milano

29 - Octavin - Arezzo

30 - Essenza - Terracina

31 - Cannavacciuolo Bistrot Torino - Torino

32 - Gagini Restaurant - Palermo

33 - Mater1apr1ma - Pontinia

34 - Atelier Restaurant - Domodossola

35 - La Favellina - Malo

36 - Somu - Baja Sardinia

37 - Lazzaro 1915 - Pontelongo

38 - æde - Roma

39 - Luigi Lepore - Lamezia Terme

40 - La Bandiera - Civitella Casanova

41 - L’Arcade - Porto San Giorgio

42 - Il Marin - Genova

43 - Contaminazioni Restaurant - Somma Vesuviana

44 - Fradis Minoris - Pula

45 - Gianni D’Amato - Miranda

46 - Coria - Caltagirone

47 - Gardenia - Caluso

48 - SanBrite - Cortina d’Ampezzo

49 - Zum Löwen - Tesimo

50 - Locanda Mammì - Agnone

