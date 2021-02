Luca Rigotti, alla guida di Mezzacorona, eletto presidente del Gruppo Vino del Copa-Cogeca

Il vino cooperativo europeo parla italiano: Luca Rigotti, già alla guida del Gruppo Mezzacorona, tra le realtà della cooperazione del vino più importanti del Trentino e d’Italia, e del settore vitivinicolo dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentare (che associa 400 cantine cooperative che producono il 58% del vino italiano) è stato eletto, per acclamazione, presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-Cogeca, la principale organizzazione di rappresentanza agroalimentare europea, che riunisce il Copa, che rappresenta gli agricoltori, e il Cogeca, voce delle cooperative. Succede al francese Thierry Coste, che ha mantenuto l’incarico per 11 anni. È la prima volta che alla presidenza del Gruppo Vino viene eletto un italiano.

“Ringrazio tutte le delegazioni per il sostegno e per la fiducia che mi hanno dimostrato sostenendo la mia candidatura come rappresentante italiano - ha dichiarato Luca Rigotti - il mio sarà un mandato all’insegna della continuità con l’importante lavoro svolta da Thierry Coste in questi anni, a cui va un ringraziamento particolare per la professionalità e l’impegno dimostrati. Ritengo che sarà indispensabile continuare a promuovere il dialogo e un attivo coinvolgimento di tutti i Paesi rappresentati nel gruppo di lavoro: solo così potremo affrontare e vincere le numerose sfide a cui si trova davanti il settore. Se questo è vero in termini assoluti, lo è ancor di più in questa fase di estrema difficoltà che il mondo produttivo si trova ad attraversare. È mio obiettivo, allo stesso tempo, continuare a promuovere un proficuo dialogo con le istituzioni europee e con le altre organizzazioni europee rappresentative del settore vitivinicolo”.

