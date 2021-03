Manca sempre una spezia nel carrello. Gli italiani sono un popolo di “smemorati” al supermercato

La lista scritta nel foglietto di carta che viene persa o lasciata nel sedile dell’automobile, il “check-in” al frigorifero e alla dispensa fatto in fretta e furia, l’ospite dell’ultima ora a cui non abbiamo pensato. Sono solo alcuni dei tanti motivi che rendono la nostra spesa alimentare al supermercato come “imperfetta”. Già. perché gli italiani possono essere etichettati come “smemorati” quando vanno a riempire il carrello. Oltre il 70%, infatti, dichiara di dimenticare qualcosa quando fa provviste con spezie, uova e cipolle a guidare la “hit-parade” dei vuoti di memoria. Non è un caso che la mancanza di tempo e il non avere un ingrediente a disposizione sono ritenuti gli ostacoli principali in cucina. A fare il punto della situazione è una ricerca condotta da Deliveroo in collaborazione con Doxa, svolta su un campione rappresentativo della popolazione composto da 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni.

La piattaforma leader dell’online food delivery infatti - che nel corso del primo lockdown ha lanciato il servizio di consegna di prodotti alimentari da supermercati - ha indagato su una delle circostanze più comuni della routine quotidiana. Il risultato? Gli italiani sono un popolo di smemorati, almeno quando fanno la spesa. Come accennato in precedenza, le spezie giuste per completare una ricetta (per il 38% delle risposte) sono l’ingrediente che manca più spesso tra i fornelli. Seguono uova e cipolla (37%), aglio e latte (27%) e l’olio per friggere (25%).

Il 72% degli intervistati afferma di dimenticare, con una certa frequenza, di comprare prodotti e ingredienti quando va al supermercato a fare la spesa. Solo il 2% si ritiene invece “infallibile”, acquistando sempre tutto l’occorrente. Dimenticare un ingrediente non è solo un’abitudine consolidata, ma per il 34% degli intervistati è anche una delle “paure” più ricorrenti davanti ai fornelli. Il timore principale, invece, è non avere sufficiente tempo a disposizione per preparare un pranzo o una cena (37% delle risposte). A seguire, l’eccessivo livello di difficoltà della preparazione (14%), mentre solo nel 10% si indica il timore di non avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari per la riuscita del piatto. E le reazioni? Sbollita la rabbia, si ricorre a diverse soluzioni: si esce per comprare quanto manca (56% delle risposte); si chiede aiuto a marito, moglie, figli o amici ancora fuori casa (38%); si bussa alla porta del vicino (28%). Oppure si ricorre alle piattaforme online di delivery, come appunto Deliveroo.

