Manovra Finanziaria: dallo stoccaggio dei vini di qualità agli aiuti alimentari

Gli aiuti a favore di settori strategici del made in Italy, dal vino alla birra, dalla frutta in guscio fino agli allevamenti sono una boccata di ossigeno per superare una grave crisi favorita anche dalla chiusura dei bar, ristoranti e agriturismi che assorbono circa il 30% delle forniture di cibo e bevande da parte delle aziende agroalimentari. Lo dice Coldiretti, ricordando il proprio impegno per garantire misure adeguate di ristoro nella Manovra Finanziaria ha portato, tra l’altro, allo stanziamento di 170 milioni per le filiere produttive, 40 milioni per aiuti alimentari agli indigenti e 70 milioni a favore di imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fitosanitarie. Fortemente sostenuti dalla Coldiretti anche i 10 milioni, nel 2021, per lo stoccaggio dei vini di qualità Doc, Docg e Igt che sono stati quelli più duramente colpiti dalle difficoltà della ristorazione, ma anche i 10 milioni di fondi per il sostegno alla filiera dei suini, con contributi a fondo perduto e la proroga per il 2021 delle percentuali di compensazione Iva per la cessione di animali vivi della specie suina e bovina con l’impegno ad aumentarle nel prossimo ristori.

È stato istituito anche un fondo per la tutela delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio, con una dotazione di 10 milioni. Misure importanti che si aggiungono ai 150 milioni di euro previsti per il fondo delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura ma che, continua la Coldiretti, necessitano di ulteriori rafforzamenti di fronte alle chiusure di ristoranti e bar. Sono stati confermati l’esonero contributivo biennale per le nuove imprese agricole di giovani under 40 e l’esenzione Irpef per redditi dominicali e agrari mentre è stata ridotta l’Iva al 10% per piatti pronti e pasti cotti, e rinviata a gennaio 2022 la sugar tax che rappresenta solo un onere per le imprese mentre anziché tassare le bevande bisognerebbe aumentarne il contenuto di frutta.

La Legge di Bilanciuo 2021 precvede anche il rifinanziamento, per 70 milioni, del Fondo di solidarietà nazionale, con interventi indennizzatori a favore di imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1 gennaio 2019 e destinato 40 milioni al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di fronte ad una emergenza senza precedenti che ha fatto salire a più di 4 milioni il numero di poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare.

