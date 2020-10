Massimo Bottura, Mauro Uliassi e Nino Di Costanzo: ecco il podio della “50 Top Italy”

L’Osteria Francescana di Modena del più premiato degli chef italiani, Massimo Bottura, l’Uliassi di Senigallia di Mauro Uliassi, e il Daní Maison di Ischia di Nino di Costanzo, che scalza il St. Hubertus di San Cassiano di chef Norbert Niederkofler (scivolato al settimo posto): è il podio della “50 Top Italy” 2021, la classifica curata da Barbara Guerra e Albert Sapere, insieme al giornalista Luciano Pignataro - svelata ieri in diretta streaming - che mette in fila il meglio della cucina italiana, divisa in quattro categorie: “Low Cost”, “Trattoria/Osteria”, “I Migliori Ristoranti Italiani Fino a 120 euro” e “I Migliori Ristoranti Italiani Oltre i 120 euro”, ossia le tavole più prestigiose del Belpaese. Dove, ai piedi del podio, troviamo Le Calandre di Rubano al quarto posto, il Duomo di Ragusa in quinta posizione, Enrico Bartolini al Mudec al sesto posto, il St. Hubertus di San Cassiano in settima posizione, il Piazza Duomo di Alba all’ottavo posto, il Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi in nona posizione e La Pergola di Roma a chiudere le prime dieci piazze.

Sul podio de “I Migliori Ristoranti Italiani Fino a 120 euro”, daGorini a San Piero in Bagno di Gianluca Gorini, L’Argine a Vencò di Dolegna del Collio della chef Antonia Klugman, e Lido 84 di Gardone Riviera di chef Riccardo Camanini. Al top tra “Trattorie e Osterie”, l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, La Brinca a Ne (Genova) e Nù Trattoria Italiana dal 1960 - Trattoria di civiltà e libertà contadina di Acuto (Frosinone). Infine, per la categoria “Low Cost”, sul podio salgono Panificio Bonci di Roma, Da Gigione Hamburgeria e Braceria a Pomigliano d’Arco, e Anikò a Senigallia.

Svelati anche i premi speciali: il “Piatto dell’Anno 2021” va a “We Are All Connected Under One Roof” dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura; il “Pranzo dell’Anno 2021” è quello di Uliassi; la “Pasticceria dell’Anno 2021” è quella del Danì Maison; il “Sommelier dell’Anno 2021” è Alessandro Tomberli dell’Enoteca Pinchiorri; il premio “Ospitalità 2021” va al Da Vittorio; il “Modello d’Ispirazione 2021” alla Famiglia Cerea; lo “Chef dell’Anno 2021” è Gianluca Gorini (daGorini); la “Miglior Carta dei Vini 2021” è quella del Villa Maiella; il “Maître dell’Anno 2021” è Pino Savoia del Cannavacciuolo Bistrot Torino; la “Novità dell’Anno 2021” è il Tre Olivi; il “Giovane dell’Anno 2021” è Antonio Ziantoni dello Zia Restaurant; il premio alla “Valorizzazione del Territorio 2021” all’Antica Osteria del Mirasole; la “Performance dell’Anno 2021” è quella della Trattoria Da Burde; la “Trattoria Contemporanea 2021” è Irina Trattoria; il premio “Tradizione Familiare 2021” al Sora Maria e Arcangelo; il “Restaurant Manager dell’Anno 2021” a Piero Pompili del Ristorante Al Cambio; il premio “Innovazione e Sostenibilità 2021” al Panificio Bonci; il “Best Format 2021” al Da Gigione Hamburgheria & Braceria; il premio “Formare il Futuro 2021” a Matteo Lorito, Rettore Università di Napoli Federico II.

“Quello di daGorini - commentano i tre curatori - è l’unico cambio al vertice sulla precedente edizione. Del resto, i locali di Bottura, Cimini e Bonci sono da considerare, nelle rispettive categorie, tre pesi massimi della ristorazione italiana, riconosciuti anche a livello internazionale. Ma le nuove generazioni non stanno certo a guardare, come testimoniato dalle tante insegne di qualità, tra le 200 totali recensite, guidate da giovani cuochi e ristoratori, a cominciare appunto da Gianluca Gorini. Allo stesso modo, se è vero che tre vincitori su quattro provengono dall’Emilia Romagna, accertando la grande storia gastronomica di questa regione, scorrendo le classifiche è facile constatare come siano rappresentati tanti e diversi territori dello Stivale, da Nord a Sud. Ciò a conferma di quanto il nostro Paese sia unico nel panorama mondiale, intriso, dalla testa ai piedi, di cultura del buon cibo”.

Focus - “I Migliori Ristoranti Italiani oltre 120 euro”, dalla posizione n. 1 alla n. 50

Osteria Francescana - Modena

Uliassi - Senigallia

Daní Maison - Ischia

Le Calandre - Rubano

Duomo - Ragusa

Enrico Bartolini MUDEC - Milano

St. Hubertus - San Cassiano in Badia

Piazza Duomo - Alba

Don Alfonso 1890 - Sant’Agata Sui Due Golfi

La Pergola - Roma

Taverna Estia - Brusciano

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Madonnina del Pescatore - Senigallia

Da Vittorio - Brusaporto

Dal Pescatore Santini - Canneto sull’Oglio

Villa Feltrinelli - Gargnano

Villa Crespi - Orta San Giulio

VUN Andrea Aprea - Milano

Seta by Antonio Guida - Milano

La Peca - Lonigo

Agli Amici - Udine

Reale - Castel di Sangro

Glam - Venezia

La Madernassa - Guarene

Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano

La Torre del Saracino - Vico Equense

Il Pagliaccio - Roma

Del Cambio - Torino

Antica Osteria Cera - Campagna Lupia

Il Palagio - Firenze

Laite - Sappada

Harry’s Piccolo - Trieste

Il Luogo di Aimo e Nadia - Milano

Caino - Montemerano

Pashà - Conversano

La Trota dal 1963 - Rivodutri

Casa Perbellini - Verona

Casa Vissani - Baschi

Terra - Sarentino

Pipero Roma - Roma

Ristorante Berton - Milano

Enoteca La Torre - Roma

Accursio Ristorante - Modica

Inkiostro - Parma

Aqua Crua - Barbarano Vicentino

Signum - Salina

El Molin - Cavalese

Per Me Giulio Terrinoni - Roma

Christian & Manuel Ristorante

Vitantonio Lombardo Ristorante - Matera

Focus - “I Migliori Ristoranti Italiani fino a 120 euro”, dalla posizione n. 1 alla n. 50

daGorini - San Piero in Bagno

L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio

Lido 84 - Gardone Riviera

Qafiz - Santa Cristina D’aspromonte

D’O - Cornaredo

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino

Abbruzzino - Catanzaro

Materia - Cernobbio

Villa Maiella - Guardiagrele

Gucci Osteria da Massimo Bottura - Firenze

Ristorante Andreina - Loreto

Oasis Sapori Antichi - Vallesaccarda

Condividere - Torino

Abocar Due Cucine - Rimini

28 Posti - Milano

Balìce - Milazzo

Guido - Rimini

Ristorante I Portici - Bologna

Cannavacciuolo Bistrot Torino - Torino

Damini Macelleria & Affini - Arzignano

Ristorante Giglio - Lucca

SUD Ristorante - Quarto

Danilo Ciavattini - Viterbo

Taverna del Capitano - Massa Lubrense

Il Marin - Genova

Locanda di Orta - Orta San Giulio

Tre Olivi - Capaccio Paestum

L’Asinello - Castelnuovo Berardenga

Marconi Ristorante - Sasso Marconi

Hostaria Ducale - Genova

Zur Rose Restaurant - San Michele Appiano

Ristorante Romano - Viareggio

Romolo Al Porto - Anzio

Tordomatto - Roma

Stube Gourmet - Asiago

Casa Rapisarda - Numana

Zash - Riposto

Gambero Rosso - Marina di Gioisa Ionica

Corteinfiore - Trani

Il Bavaglino - Terrasini

Acqua Pazza - Ponza

Nostrano - Pesaro

Restaurant Zum Löwen - Tesimo

Antica Corte Pallavicina - Polesine Parmense

I Pupi - Bagheria

La Bandiera - Civitella Casanova

Zia Restaurant - Roma

Roscioli Salumeria con Cucina - Roma

Caracol Gourmet - Bacoli

Quintessenza Ristorante - Trani

