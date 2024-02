MasterChef, ecco i quattro finalisti: il 29 febbraio sarà incoronato il “migliore”

Sono rimasti in quattro: Antonio, Eleonora, Michela e Sara sono i finalisti di MasterChef n. 13. Il 29 febbraio i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli eleggeranno il vincitore. Chi sarà il nuovo MasterChef del nostro Paese? Antonio Mazzola, 28 anni, è un geometra siciliano che vive a Monaco, ma sogna di tornare nella sua isola per aprire un ristorante; Eleonora Riso, 27 anni, arriva da Livorno e fa la cameriera in un famoso ristorante di Firenze; Michela Morelli, 45 anni, è una personal trainer che vive ad Appiano sulla Strada del Vino, con il marito e i tre figli; Sara Bellinzona, 24 anni, è di Pavia, impiegata in un’azienda di cioccolato. Ieri sera la semi-finale del cooking show di Sky Original (prodotto da Endemol Shine Italy) ha visto, per la prima volta, una prova in esterna in un ristorante “tre stelle” Michelin, Uliassi dello chef Mauro Uliassi,a Senigallia: un difficile test che ha spinto gli aspiranti chef a dare il massimo e che è stato vinto da Michela, mentre alla fine della puntata è stato eliminato il giovane e simpatico medico Nicolò Califano.

