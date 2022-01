Migliorare in cucina e tornare alla convivialità a tavola: i buoni propositi degli italiani nel 2022

Italiani, popolo di buongustai e aspiranti chef. Al punto che più della metà, come buon proposito per il 2022, si pone quello di migliorare le proprie capacità ai fornelli. A dirlo una ricerca di Censuswide per HelloFresh, portale leader nel mondo nella consegna a domicilio di box con ricette da realizzare tra le mura domestiche, lanciato a metà ottobre anche in Italia.

A guidare i desideri di tutti, ovviamente, è la voglia di tornare ad una socialità e ad una convivialità di cui la tavola, storicamente, è protagonista. E così, il 59% degli intervistati dichiara di voler migliorare le proprie abilità culinarie proprio per poter coccolare la famiglia o gli amici con un piatto preparato con le proprie mani in occasione dei pranzi domenicali. Secondo il 56% dei rispondenti, non c’è nulla che renda l’atmosfera più rilassata che condividere un pasto preparato a casa. Per il 46% di rispondenti (e per il 53% delle donne), cucinare è anche una dimostrazione tangibile della cura ed attenzione che si hanno per le persone care.

Ma anche nel cucinare, c'è voglia di novità. Se il 40% degli intervistati ammette di cucinare sempre le stesse ricette per mancanza di tempo o di ispirazione, anche nel fare la spesa, il 73% degli intervistati si ritiene audace nel ricercare nuovi sapori e, per iniziare l’anno con creatività, il 63% vorrebbe sperimentare ricette innovative, mentre il 54% non vede l’ora di provare ricette fusion, ma con un tocco tradizionale.Ovviamente, non manca l'attenzione alla salute, trend trasversale, in questi tempi, ad ogni aspetto della vita. E, così, il 31% dei rispondenti al sondaggio dichiara la volontà di avere un’alimentazione più bilanciata, nonostante i mille impegni quotidiani.

Dai dati emerge anche come gli italiani siano sempre più attenti a cosa mettono nel piatto; non stupisce quindi che il 48% ponga in cima ai benefici di una cena preparata a casa proprio la possibilità di scegliere con cura ogni ingrediente, con un occhio di riguardo alla salute. Non solo, gli intervistati sarebbero disponibili ad allargare il portafogli per assicurarsi un regime alimentare più sano: qualità degli ingredienti (per il 54%) e freschezza (per il 45%) sono le principali motivazioni per le quali non avrebbero problemi a spendere di più. Ad incombere sulla realizzazione di questi buoni propositi, però, ci sono delle difficoltà: la mancanza di tempo (per il 34%), di organizzazione (per il 24%) e di ispirazione (per il 21%) risultano essere i motivi principali per cui spesso si ricade in un’alimentazione ripetitiva e poco stimolante.

