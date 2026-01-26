Milano Finanza

Vino, una famiglia coreana compra Tenuta Cerbaia, storica cantina del Brunello di Montalcino … La cantina si estende per 12 ettari, di cui 5 adibiti a vigneto. Una storia familiare che ora si appresta a vivere un nuovo capitolo La Toscana affascina e continua ad attrarre investimenti esteri, in particolare per quanto riguarda il vino. La famiglia Lee, di origine coreana ma londinese d’adozione, ha comprato Tenuta Cerbaia, storica cantina del Brunello di Montalcino, fa sapere il sito WineNews. L’area si estende per 12 ettari, di cui 5 adibiti a vigneto, posti a circa 400 metri sul livello del mare. La storia di questo gioiello della viticultura affonda le proprie radici negli anni ‘20 del secolo scorso, ma la vera svolta avviene nel 1978 grazie a Fabio Pellegrini, politico ed europarlamentare con la passione per il vino, che negli ultimi anni aveva affidato le redini dell’azienda di famiglia alla figlia Elena.

Il nuovo corso di Tenuta Cerbaia

A seguito del passaggio di proprietà alla famiglia Lee, il nuovo corso di Tenuta Cerbaia è stato affidato ad Agostino Lippi, che, grazie alla sua lunga esperienza nel settore, guiderà l’azienda “secondo un approccio graduale e discreto, in continuità con la storia di Montalcino”. La sfida per il futuro è, ovviamente, continuare a valorizzare un prodotto - il Brunello - e un territorio che godono di prestigio internazionale e che sono custodi di un pezzo del patrimonio culturale ed enogastronomico toscano e italiano. Tenuta Cerbaia, che a oggi conta una produzione di 18.000 bottiglie l’anno, gode di una posizione geografica e di caratteristiche morfologiche di rilievo: è infatti esposta a Nord con un micro-clima caldo arido e si staglia su terreni cosiddetti galestrosi, composti da argilla scistosa, ossia ottimali per produrre un Brunello pregiato.

L’area di Montalcino, in generale, sta raccogliendo sempre più attenzioni, sia da parte dei produttori locali sia, come in questo caso, da parte degli investitori internazionali. Secondo WineNews, le quotazioni dei terreni dell’area senese hanno raggiunto il milione di euro all’ettaro.

Copyright © 2000/2026