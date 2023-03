Missione compiuta nello spazio per l’extravergine made in Italy: dopo molti mesi rientra sulla Terra

C’era anche un altro (piccolo) pezzo di made in Italy ad orbitare nel cosmo negli ultimi mesi, insieme all’astronauta Samantha Cristoforetti, sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss): a fare compagnia alla scienziata italiana anche i campioni di olio extravergine inviati nello spazio per studiare i cambiamenti causati da gravità e raggi cosmici sul prodotto-simbolo della Dieta Mediterranea, nell’ambito di un esperimento unico al mondo. Il progetto nasce dall’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Crea, in collaborazione con Coldiretti e Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano. Le boccette di olio “stellare” saranno presentate, per la prima volta, domani 11 marzo a Cosenza (Villaggio del Contadino by Coldiretti), in un evento che vedrà legati mondo agricolo e spaziale.

Il Crea di Rende è stato incaricato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) di esaminare i campioni di olio extravergine di oliva rientrati dalla Stazione Spaziale Internazionale e studiare gli effetti della permanenza nello spazio sulle caratteristiche chimico-fisiche, sensoriali e nutrizionali dell’olio extravergine. I risultati saranno presentati nell’incontro con David Granieri, presidente Unaprol, Gabriele Mascetti, responsabile Unità Coordinamento Scientifico, responsabile Ufficio volo umano ASI, Enzo Perri, Direttore del Centro di Ricerca Crea - Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e il presidente Coldiretti Ettore Prandini. Nell’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti/Unaprol su “L’extravergine made in Italy conquista il mondo”, con la più ampia esposizione degli extravergini nazionali e le lezioni dal vivo per imparare a riconoscere quelli di qualità.

