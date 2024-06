Mortadella Bologna, il Consorzio apre un temporary store al Mercato Centrale di Firenze

Cosa succede quando un Consorzio oltre a tutelare il marchio vende direttamente il prodotto? L’esempio concreto al via il 1 luglio a Firenze con l’apertura, allo storico Mercato Centrale, del temporary store dedicato alla Mortadella Bologna Igp. Un esperimento non casuale: il capoluogo toscano è la prima meta turistica tra le città d’arte italiane e i Paesi stranieri da cui arrivano principalmente i visitatori sono anche in gran parte gli stessi dove viene maggiormente esportato, promosso e consumato il salume italiano (Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio e Svizzera).

“Il Consorzio ha deciso di aprire il primo temporary store dedicato alla Mortadella Bologna Igp a Firenze non solo perché è una della città più belle d’Italia, ma anche e soprattutto perché ha un primato turistico di notevole importanza - spiega il presidente Guido Veroni - dal momento che volevamo intercettare i turisti stranieri in Italia, la scelta non è potuta che ricadere su Firenze, con uno spazio dedicato alla Mortadella Bologna nel Mercato Centrale, a due passi dalla stazione e meta ideale per degustare e scoprire le eccellenze del nostro patrimonio alimentare”.

Il temporary store, che resterà aperto da oggi al 12 gennaio 2025, si troverà al piano superiore dello storico edificio del Mercato Centrale di Firenze, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Santa Maria Novella: la struttura, un luogo dove operano le migliori botteghe artigiane del gusto, è caratterizzata da un’elevata affluenza di pubblico, pari ad oltre 3 milioni all’anno, ed è aperta tutti i giorni dell’anno, festività comprese, dalle ore 9 della mattina a mezzanotte. “La regina rosa dei salumi sarà protagonista - ha detto Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale - di mille prelibatezze che il Consorzio di tutela Mortadella Bologna Igp proporrà al pubblico”. L’internazionalità della Mortadella Bologna Igp sarà raccontata dal “re dei panini gourmet” Daniele Reponi, che guiderà alla preparazione di un originale Croque Monsieur (tipico tramezzino francese, ndr) alla Mortadella Bologna, invitando a fare altrettanto, evidenziando, in questo modo, la versatilità in cucina del salume. E poi show-cooking, aperto al pubblico, dove preparerà due panini gourmet alla Mortadella Bologna Igp, con una serie di ingredienti internazionali per realizzarne uno ispirato all’estate e l’altro celebrativo dell’Unione Europea.

