Nasce ConfagriMarket, il nuovo e-commerce dedicato a prodotti e attrezzature agricole

C’è l’e-commerce di libri e abbigliamento, quello di mobili e arredamento, ma anche tutti quei market online dove si acquistano biglietti per gli eventi, si affittano appartamenti, e sempre di più, si compra anche cibo e vino (WineNews ha tracciato un bilancio di questa sezione del commercio elettronico qui). E da adesso c’è anche ConfagriMarket, l’innovativo marketplace dedicato a prodotti e attrezzature per il settore agricolo: un’iniziativa digitale che offre servizi avanzati per la compravendita, creando nuove opportunità per merci e servizi dei Consorzi agrari. Opera di Confagricoltura, la più antica organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole italiane (200.000 quelle affiliate), che insieme al nuovo socio Giglio Group SpA (società quotata alla Borsa di Milano) e al Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, ha dato vita a una nuova piattaforma di e-commerce con l’obiettivo di gestire in modo efficiente ordini e processi di vendita e con l’ambizione di diventare punto di riferimento in Italia per il commercio online di prodotti e attrezzature per l’agricoltura, l’orto, il giardino e l’organizzazione degli spazi esterni.

“ConfagriMarket si inserisce nel programma di diffusione dell’innovazione in agricoltura, intrapreso da tempo da Confagricoltura - ha detto il presidente della confederazione, Massimiliano Giansanti - crediamo che questa piattaforma digitale possa consolidare il rapporto tra produttori, addetti ai lavori e consumatori sfruttando l’Intelligenza artificiale per garantire un servizio su misura”.

L’apporto dell’Ai è stato fornito da Giglio Group attraverso la sua “Omnia”, un software all’avanguardia sviluppato con tecnologie basate sull’Intelligenza artificiale, e che propone soluzioni integrate e personalizzate per ottimizzare i processi decisionali, favorire la digitalizzazione e migliorare l’efficienza operativa. “Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura insieme, unendo le competenze di Giglio Group e la lunga esperienza di Confagricoltura per promuovere e modernizzare il settore agricolo italiano, la cui centralità nell’ecosistema nazionale rappresenta un valore aggiunto per il progresso tecnologico e lo sviluppo sostenibile dell’Italia - ha commentato Alessandro Giglio, ad e presidente Giglio Group - nel 2023 il settore agricolo ha fatto segnare un Pil di 45 miliardi di euro, il 2,2% del totale. Posso affermare che la piattaforma Omnia non è solo una tecnologia: è uno strumento strategico per proiettare l’economia italiana nel futuro, rendendola più innovativa, interconnessa e globale”.

ConfagriMarket si rivolge sia a professionisti che ad appassionati che desiderano prendersi cura dei propri spazi verdi nel tempo libero, con la mission di semplificare e arricchire l’esperienza di acquisto online. Un sistema, quello dell’e-commerce, che consente di eliminare barriere tradizionali, facilitando il commercio diretto e aumentando l’efficienza della filiera. In particolare, Giglio Group si fa promotore delle eccellenze nazionali, portando il made in Italy a nuovi mercati internazionali e incrementando le opportunità di crescita per le imprese italiane. Un’ambizione supportata dai dati, nel pieno stile dell’Intelligenza artificiale: così come per gli altri, anche il mercato dell’e-commerce agricolo ha visto una rapida crescita negli ultimi anni grazie al contributo di diversi fattori, tra cui la digitalizzazione del settore primario, la crescita di questo tipo di piattaforme, la convenienza e la tendenza al consumo sostenibile. Secondo un rapporto di ricerca recente inoltre, il mercato “Agriculture Analytics” dovrebbe raggiungere i 2,27 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso composto di crescita annuale Cagr del 17,5% durante il periodo di previsione dal 2020 al 2027. Inoltre, la crescita del numero di startup nel settore Agritech è la principale tendenza osservata dall’indagine.

