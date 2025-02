Nasce il “Manifesto per la promozione delle Tea e per il sostegno al made in Italy”

Un Comitato interministeriale tra i dicasteri dell’Ambiente, Salute e Agricoltura per garantire l’approvazione della proposta di regolamento dell’Unione Europea sulle Tea, oltre a un tavolo permanente con la partecipazione di tutte le figure coinvolte, con l’attivazione di una campagna istituzionale di comunicazione in Italia per sensibilizzare sul tema e la costituzione di una rete di centri di ricerca pubblica e privata per moltiplicare gli sforzi del progresso scientifico. Sono le richieste rivolte alle istituzioni nazionali da parte dei promotori del “Manifesto per la promozione delle Tea” (Tecniche di evoluzione assistita, ndr) e per il sostegno al made in Italy, firmato, ieri a Verona, in chiusura di Fieragricola Tech, l’expo-conference di Veronafiere dedicata all’innovazione e alle sfide dell’agricoltura del futuro con particolare focus su digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution.

Il documento è frutto dell’alleanza tra il mondo agricolo - a sottoscriverlo i vertici delle maggiori associazioni di categoria di settore (da Coldiretti a Confagricoltura, da Cia-Agricoltori Italia a Copagri, passando per Cai Agromec, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare) - e l’universo accademico e della ricerca - con le firme di direttori e presidenti del Crea, Siga-Società italiana genetica agraria, Assobiotec, Assosementi e Cibo per la mente - suggellati dalla partecipazione del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare, e sostenitore dell’innovazione in agricoltura, al punto da aver proposto l’emendamento nel 2023 che consentiva all’Italia la sperimentazione in campo delle Tecniche di evoluzione assistita.

Nell’ultima legge di bilancio, infatti, il Governo ha stanziato 9 milioni di euro in tre anni per la ricerca applicata in agricoltura, proprio nel segmento delle Tecniche di evoluzione assistita, considerate una nuova frontiera per migliorare la produttività, garantire la biodiversità, tutelare la specificità delle produzioni agricole made in Italy e favorire l’alleanza tra pubblico e privato per una ricerca libera e proiettata a coniugare le sfide del comparto con le esigenze del consumatore.

La ricerca italiana si è concentrata in questa prima fase su alcuni prodotti simbolo del made in Italy come riso, pomodoro e uva da vino, ma le potenzialità possono essere infinite - sostengono i rappresentanti del mondo agricolo - quello che è necessario è comunicare il ruolo, la funzione e le opportunità delle Tea in maniera chiara e univoca, così da non confondere cittadini e consumatori, in passato divisi su questioni scientifiche evidentemente per carenze di informazioni.

Focus - Il “Manifesto per la promozione delle Tea e per il sostegno al made in Italy”

I firmatari del “Manifesto per la promozione delle Tea e per il sostegno al made in Italy”, chiedono alle istituzioni:

- la formazione di un Comitato interministeriale a livello politico tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute e Ministero dell’Agricoltura, al fine di garantire l’approvazione della proposta di regolamento Ue sulle Tea;

- l’istituzione di un Tavolo permanente sulle Tea, che veda la partecipazione di tutte le figure coinvolte;

- l’attivazione di una campagna istituzionale di comunicazione in Italia, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della Tea per la tutela delle nostre produzioni e la sicurezza alimentare nazionale;

- la costituzione, da parte del Ministero dell’Agricoltura, di una rete di centri di ricerca pubblica e privata per moltiplicare gli sforzi del progresso scientifico sulle Tea in Italia, anche tramite la sperimentazione in campo aperto e l’istituzione, da parte del Ministero dell’Agricoltura, di un fondo destinato alla ricerca di base applicata nel campo delle Tea.

