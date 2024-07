Nasce la prima Scuola di Cucina delle Cesarine in Italia e cresce l’interesse per le cooking class

Le lezioni di cucina spopolano in Italia. Un fenomeno, quello della richiesta di cooking class, soprattutto da parte dei turisti stranieri, che, è destinato a crescere ulteriormente del +14% nei prossimi due anni, secondo le previsioni, su dati Google Trends, delle Cesarine, la prima community italiana di home cooking, che, nata 20 anni fa a Bologna, oggi riunisce 1.500 cuoche e cuochi amatoriali, che nel 2023 hanno accolto nelle proprie case ben 50.000 ospiti (+65% sul 2022) per corsi di cucina, dining experience e market tours. Tanto che nasce anche la prima Scuola di Cucina delle Cesarine in Italia, nel cuore di Assisi, grazie alla Cesarina Eleonora, per tramandare l’enogastronomia e la cultura della tavola dell’Umbria.

Eleonora si è unita alle Cesarine nel 2022 e, in passato si era occupata di insegnamento ed organizzazione di eventi: lei si definisce “una cuoca, non una chef, che porta avanti la tradizione” e si occuperà in prima persona di immergere i partecipanti alle sue lezioni nelle tradizioni gastronomiche umbre ed insegnare loro a preparare la pasta fresca (ma non solo) secondo ricette tramandate di generazione in generazione, nella prima Scuola della Cesarine. Il corso di cucina della Cesarina Eleonora riunisce attorno a grandi tavoli 12 persone che mettono le mani in pasta e scoprono l’elemento chiave di questa esperienza: la condivisione. Persone che molto spesso non si conoscono tra loro scelgono, infatti, questo momento non solo per vivere un’esperienza di autentica cucina locale, ma, soprattutto, per condividere la tavola e la propria cultura con altri ospiti provenienti da tutto il mondo, portandosi a casa un’infarinatura di competenze, oltre al profumo della cucina umbra. La lezione inizia sempre con un assaggio di prodotti tipici del territorio, come formaggi, salumi e olio d’oliva, prosegue con la realizzazione di tre tipi di pasta fresca e si conclude con una degustazione dei piatti preparati assieme, accompagnati dai vini dell’Umbria.

L’iniziativa della Cesarina Eleonora di Assisi racconta molto della community di micro imprenditori e micro imprenditrici che, con l’aiuto della piattaforma cesarine.com, trovano il modo per far diventare la loro passione per la cucina una fonte di guadagno e, talvolta, un vero e proprio lavoro.

Copyright © 2000/2024