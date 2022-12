“Nastri” di cioccolata e “dita di fata” per rifarsi gli occhi con la pasticceria, aspettando Natale

Tra “nastri” di cioccolata e “dita di fata” per rifarsi gli occhi con la bellezza, sontuosità ed originalità dell’alta pasticceria, aspettando magari di soddisfare i piaceri del palato a Natale, quando tutto - o quasi - a tavola è concesso, è tornato in libreria “Pâtisserie!”, il celebre manuale con più di 230 ricette illustrate passo dopo passo a cura del maestro pasticcere francese Christophe Felder, tra i più acclamati della scena internazionale. Con 100.000 copie vendute in tutte il mondo, il volume festeggia oltre 10 anni di successo con una “Gold Edition” ed un capitolo dedicato alla pasticceria salata.

Fuoriclasse appassionato di dolci, Christophe Felder è diventato a soli 23 anni lo chef pasticcere dell’Hôtel de Crillon di Parigi. Oggi crea dessert, soprattutto per il Giappone, si occupa di consulenza per le società, di formazione per i professionisti e ha fondato una scuola di pasticceria per il grande pubblico. Ma è anche l’autore di numerosi libri, tutti orientati verso una fedele trasmissione dell’arte della pasticceria a un vasto pubblico, a partire dalla collana di volumi delle “Leçons de pâtisserie” (Premio per l’Innovazione alle “Gastronomades” di Angoulême, nel 2006), per “vincere la paura di sbagliare, sdrammatizzare la pasticceria senza snaturarla - spiega - mettendo il mio savoir-faire di pasticcere alla portata di tutti senza per questo doverlo semplificare eccessivamente né ridurne la qualità tecnica”.

Interamente curato dal maestro pasticciere francese, “Pâtisserie! - Gold Edition” (Edizioni 24 Ore Cultura, Collector’s Edition, settembre 2022, pp. 880, prezzo di copertina 47 euro) è l’ingrediente imprescindibile per tutti i lettori nella creazione di piccoli momenti di estasi culinaria. In questa guida ricchissima, dettagliata e completa ai voluttuosi piaceri della pasticceria, il lettore potrà trovare consigli preziosi e indicazioni precise e puntuali, raccolte in un libro-summa dei più riusciti capolavori di pasticceria. Uno strumento indispensabile, insomma, per cuochi alle prime armi, guidati passo dopo passo nella realizzazione della base perfetta, e stimolante per i più esperti cultori di questa deliziosa materia, cui sono dedicati abbinamenti sorprendenti dall’inedito sapore.

