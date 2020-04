Nel 2019 Italia leader dell’export di spumanti in Usa. I marchi top Impact Databank

In attesa di capire quale sarà il durissimo impatto sul 2020 delle esportazioni di vino italiano negli States, l’unico dato certo da cui ripartire è quello del 2019. Un anno importante che ha visto il Belpaese confermarsi come primo esportatore di spumanti, in volume, sul mercato americano. Numeri trainati da brand di grande successo ed in crescita a doppia cifra rispetto ad un 2018 che aveva comunque fatto registrare risultati positivi. Questo scenario è evidenziato dall’analisi degli “Hot Brands” di Impact Databank di Marvin Shanken (editore di Wine Spectator).

I numeri, come unità di misura, si riferiscono a casse da 9 litri. In totale nel 2019 c’è stato un export di 8,1 milioni di casse con un +14,5% rispetto al 2018. Al top, tra i brand, c’è Stella Rosa (importato da Riboli Family Wine Estates) con 2,4 milioni di casse (+19,9% sul 2018) seguito da La Marca Prosecco (importato da E.& J. Gallo Winery) con 1,7 milioni (+14,5%) e Roscato (importato da Taub Family Cos).A seguire troviamo Castello del Poggio (importato da 1821 Fine Wines & Spirits, la società in Usa di Zonin1821) con 879.000 (+10,4%), Mionetto (importato da Freixenet Mionetto Usa) con 840.000 (+12%), Zonin (importato da 1821 Fine Wines & Spirits) che tocca quota 571.000 (+15,4%), Ruffino (importato da Constellation Brands) a 450.000 (+10%) e Riondo Prosecco (importato da Terlato Wine Group) a 212.000 casse (+10,4%).

